Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

2023 Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (17-19 Kasım) gerçekleştirilecek Las Vagas Grand Prix’i ile devam edecek. Peki sezonun 22. ayağı olan Las Vegas GP’de seanslar kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Editör Burak Yasul
Güncelleme
Paddock club entry

Sezonun sondan bir önceki ayağı olan Las Vegas GP’si, 1982’den sonra tekrar şehre geri dönüyor. Hotelleri ve kumarhaneleriyle ünlü şehirde akşam ışıklar altında gerçekleşecek yarışta bütün izleyenleri görsel bir şölen bekliyor.

Bu yıl Amerika’da gerçekleşen üçüncü yarış olan Las Vegas GP’si, aynı zamanda bu sezon Amerika kıtasında düzenlenecek son yarış olacak.

Birçok takım şehre özel renk düzenleriyle yarışta izleyenlerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Las Vegas caddelerinde yüksek hızlarda turlayan pilotlar, bakalım bize nasıl bir yarış izletecek.

Las Vegas bordür detayı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Las Vegas bordür detayı

Hafta sonu programı

17 Kasım Cuma

  • 1. Antrenman Seansı: 07:30 F1 TV /  S Sport Plus ( Türkçe )
  • 2. Antrenman Seansı: 11:00 F1 TV /  S Sport Plus ( Türkçe )

18 Kasım Cumartesi

  • 3. Antrenman Seansı: 07:30 F1 TV / S Sport 2 ve S Sport Plus ( Türkçe )
  • Sıralama Seansı: 11:00 F1 TV / S Sport 2 ve S Sport Plus ( Türkçe )

19 Kasım Pazar

  • Yarış: 09:00 F1 TV / S Sport 2 ve S Sport Plus ( Türkçe )

S Sport'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "Bu hafta sonu her zamanki yaklaşımımla mücadele edeceğim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"

Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"

Formula 1
Las Vegas GP

Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika" Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Formula 1
Las Vegas GP

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım" Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Son Haberler

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum" Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak" Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

MGP MotoGP
Katar GP

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil" Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol