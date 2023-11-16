2023 Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun sondan bir önceki ayağı olan Las Vegas GP’si, 1982’den sonra tekrar şehre geri dönüyor. Hotelleri ve kumarhaneleriyle ünlü şehirde akşam ışıklar altında gerçekleşecek yarışta bütün izleyenleri görsel bir şölen bekliyor.

Bu yıl Amerika’da gerçekleşen üçüncü yarış olan Las Vegas GP’si, aynı zamanda bu sezon Amerika kıtasında düzenlenecek son yarış olacak.

Birçok takım şehre özel renk düzenleriyle yarışta izleyenlerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Las Vegas caddelerinde yüksek hızlarda turlayan pilotlar, bakalım bize nasıl bir yarış izletecek.

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images Las Vegas bordür detayı

Hafta sonu programı

17 Kasım Cuma

1. Antrenman Seansı: 07:30 F1 TV / S Sport Plus ( Türkçe )

2. Antrenman Seansı: 11:00 F1 TV / S Sport Plus ( Türkçe )

18 Kasım Cumartesi

3. Antrenman Seansı: 07:30 F1 TV / S Sport 2 ve S Sport Plus ( Türkçe )

Sıralama Seansı: 11:00 F1 TV / S Sport 2 ve S Sport Plus ( Türkçe )

19 Kasım Pazar

Yarış: 09:00 F1 TV / S Sport 2 ve S Sport Plus ( Türkçe )

S Sport'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.