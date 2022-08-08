2023 F1 kural değişimleri, bu hafta Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulacak

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2022 araçlarında yere basma gücünün neredeyse yarısının tabandan gelmesiyle birlikte, zemin etkili araçlarda görülen bir kavram 40 yıl sonra F1'e geri dönüşünü yaptı: dalgalanma.

Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilen kış testlerinden bu yana F1'in gündemine oturan dalgalanma etkisi, sezon içerisinde takımlar arasında tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Kimi takım bu sorundan az, kimisi çok etkilenirken; bu sorunu çok fazla yaşayan araçları süren pilotlar, yüksek hızda yaşanan dalgalanmanın güvenlik sorunu olduğundan şikayet ettiler ve bunun üzerine FIA devreye girdi.

Takımlar arasında bazı anlaşmazlıklara sebep olan teknik direktif ile bu konuda ilk adım atıldı. Bu kapsamda Belçika GP'den itibaren araçların dikey hareketlerini sınırlandıracak Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) devreye girecek.

Böylelikle dalgalanmaya karşı ilk adım atılmış olacak. Fakat bu önlem, FIA'nın kısa vadede düşündüğü bir çözüm ve dalgalanmayı kökünden temizleyebilmek için, 2023 F1 kurallarında değişimlere gidilecek.

F1 kurallarının 2023'te de bu sene ile aynı kalması bekleniyordu fakat dalgalanma ile baş edebilmek adına 2023'te araçlarda ufak değişiklikler olacak.

Difüzörün boğazının henüz belirlenmemiş bir miktarda yükseltilmesi ve zemin kenarlarının da 25 mm yükseltilmesi gibi çözümler düşünülüyor. Ayrıca, takımların bu yeni boyut kısıtlamalarının üstesinden gelmek için zemin kenarlarını esnetmelerini engellemek için daha sıkı yanal zemin bozulma testleri uygulanacak.

FIA ayrıca, araçların aerodinamik salınımını ölçmeye yardımcı olacak daha hassas sensör kullanılmasını planlıyor.

Ferrari ve Red Bull, dalgalanmanın artık Macaristan gibi yüksek yere basma gücü gerektiren bir pistte dahi büyük bir sorun olmadığını ve 2023'te kuralların değişmemesi gerektiğini düşünüyordu. Hatta Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "kuralların değişmesinin çılgınlık olacağını" söylemişti.

McLaren ile Mercedes ise dalgalanmayla mücadele edilmesi için kuralların değişmesini destekleyen takımlar arasındaydı.

FIA başkanı Ben Sulayem, bugün sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklamasıyla 2023 için teklif edilen kural değişimlerinin bu hafta Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulacağını açıkladı.

Yeni kuralların gelecek sene uygulamaya geçmesi için Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması gerekiyor.

Ben Sulayem, sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "20 sürücü ve 10 takım patronu ile dalgalanma konusunu tartıştıktan sonra, sezonun kalanı için halihazırda alınmış olan önlemlere ek olarak, bu hafta Dünya Motor Sporları Konseyi'ne güncellenmiş 2023 Teknik Düzenlemelerini sunacağımızı teyit etmekten mutluluk duyuyorum."

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin yeni kuralları onaylaması durumunda, 2023 teknik kuralları resmileşmiş olacak.