2023 kural değişiklikleri takımlara yarım saniye kaybettirebilir
FIA, dalgalanma sorununu azaltmak amacıyla taban kurallarında yapılan değişikliklerin takımlara yarım saniyeye mal olacağını düşünüyor.
Geçtiğimiz yıl bazı takımların dalgalanma sorunu nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamasının ardından FIA bu sorunu minimuma indirgemek için müdahalede bulundu.
İlk aşamada Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) gibi kısa vadeli bir çözüme başvuran yönetim organı, 2023 kurallarında da birtakım değişiklikler yaptı. Bunların en önemlisi, araç taban kenarlarının 15 mm yükseltilmesi oldu.
Takımların gelecek sezon yaşayabileceği performans kaybına değinen FIA tek koltuklu seriler sorumlusu Nikolas Tombazis, kural değişikliklerinin gerekli olduğundan emin.
Tombazis, "Doğru şeyi yaptığımızdan hiç şüphem yok. Pragmatik, kısa vadeli bir çözüm ve orta vadeli bir çözüm bulmaya çalıştık.
"Çözümler dalgalanmayı tamamen ortadan kaldırmasa dahi sorunun etkisini hafifletecek." dedi.
Takımların ne kadar yere basma kuvveti kaybetmesinin beklendiği sorulan Tombazis, "Çok fazla değil. Yaklaşık 15 ila 20 puanlık bir bastırma kuvveti kaybedeceklerini düşünüyorum, bu da belki yarım saniyeye karşılık geliyor olabilir."
"Ancak takımlar araçları geliştirdikçe bu kaybı da atlatacaktır." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Dalgalanma sorununun neredeyse herkes için öngörülemez olduğunu düşünen Tombazis, "Bu durum herkesi biraz şaşırttı."
"Tarih departmanımızdaki bazı kişilerden ve uzun süredir burada bulunan bazı çalışanlardan kendini beğenmiş yorumlar aldım. Ama gerçekte kimse bu sorunun ortaya çıkacağını tahmin edememişti."
"Sorunun nasıl ortaya çıktığı oldukça iyi anlaşıldıktan sonra bazı önlemler aldık, takımlar da bu konuda çok şey öğrendi. Bence genel olarak neler yaşandığını hatırlayacağınız Bakü'den bu yana çok ama çok büyük değişiklikler yaşandı." dedi.
Son olarak sorunun tamamen ortadan kalkmayacağını tekrarlayan Tombazis, "Bence değişikliklerle birlikte dalgalanma epey azalacak."
"Ancak sorunu ciddi anlamda arkamızda bırakacak mıyız, yoksa ara sıra yeniden karşımıza çıkacak mı bilmiyoruz, bunu göreceğiz." dedi.
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