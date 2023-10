2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Katar'a geldi.

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda sprint yarış ise bugün gerçekleştirildi.

Birkaç saat önce bu yarışın gridini belirlemek için Sprint Shootout yapılmıştı. O seansın en hızlısı çaylak pilot Oscar Piastri olmuştu. McLaren pilotu böylelikle F1 kariyerinde ilk kez aracını birinci cebe yerleştirdi ve ışıkları bekledi.

Onun 8 metre kadar arkasında ise takım arkadaşı Lando Norris vardı. Hem Cuma hem de Cumartesi yapılan sıralama turlarında hata yapmasa pole pozisyonuna uzanabilecek olan Norris, sprint yarışında bir galibiyetle bu hatalarını affettirmek istiyordu.

Üçüncü cepte ise 3. şampiyonluğunu ilan etmeye hazır olan Max Verstappen yer alıyordu. Red Bull pilotu, bu yarışta sadece 3 puan toplaması durumunda 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecekti.

Mercedes pilotu George Russell dördüncüydü, üçüncü çizgide ise kırmızılar vardı: Carlos Sainz beşinci, Charles Leclerc altıncı sıradan kalkıyordu.

Haas'ta Nico Hulkenberg yedinci cepteydi, şu ana kadar istediği gibi bir hafta sonu geçiremeyen Sergio Perez sekizinciydi.

Eski takım arkadaşları Fernando Alonso ve Esteban Ocon ise ilk 10'u tamamlıyorlardı.

Katar'da gece çökse ve yapay ışıklandırmalar altında yarışılsa da sıcaklık yarışta takımlar için hâlâ bir sorun olacaktı zira hava sıcaklığı 30 derecenin üzerindeydi.

Bu hafta sonu çokça konuşulan lastiklere baktığımızda ise gridde orta ve yumuşak hamur konusunda farklı tercihler vardı.

İlk 3'te yer alan Piastri, Norris ve Verstappen orta hamuru tercih ettiler. Russell, Sainz ve Leclerc ise yumuşak hamurla kalkıyordu.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve 19 turluk mücadele başladı.

F1 kariyerinde ilk defa pole pozisyonundan kalkan Piastri, çizgiden çok iyi fırladı ve önde kalmayı başardı. Çaylak pilot ilk virajı da lider döndü.

Onun arkasında ise Norris ve Verstappen orta hamurda olmanın dezavantajını hissettiler ve yumuşak lastikle kalkan Russell ve Sainz ile yan yana geldiler.

İlk viraja gelirken Russell, Leclerc, Norris ve Verstappen yan yanaydı. En dışarıda yer alan Verstappen, dışarı doğru itildi ve 5. sıraya gerileyerek momentum kaybetti.

Russell ve Sainz ise yumuşak lastiğin yol tutuşu avantajını da kullanarak geçişlerini tamamladılar. Sonrasında Verstappen ise Norris'i geçti.

Böylelikle ilk sektör geride kalırken Piastri, Russell, Sainz, Leclerc, Verstappen, Norris ilk 6'sı oluştu.

İlk sektörün sonunda ise sarı bayrakları gördük çünkü arka tarafta Liam Lawson aracın kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna gömülmüştü.

Lawson'ın aracının kaldırılması için güvenlik aracı içeri girdi ve ilk turu güvenlik aracı arkasında tamamladık.

Lawson çakıl havuzunda:

2. tur biterken güvenlik aracı içeri girdi ve Piastri bir kez daha yarışı başlattı. Güvenlik aracı arkasında lastik ısıtmak da yumuşak lastikli sürücüler için daha kolaydı ve yarışın bu noktasında yumuşak lastikteki isimlerin yol tutuşu farkı açıkça belli oluyordu.

İlk sırada olan ve orta hamurla ilerleyen Piastri de arkasında yumuşak lastikle gelen Russell'a çok fazla dayanamadı ve 3. turun sonunda liderliği kaybetti.

Russell, 3. turun sonunda güzel bir geçişle rakibini geçti ve ilk sırayı aldı.

Russell'ın liderlik atağı:

Russell'ın liderliği almasından birkaç saniye sonra ise yine güvenlik aracı içeri girdi çünkü bu sefer de Logan Sargeant spin atarak çakıl havuzuna saplanmıştı.

Bu noktada Russell, Piastri, Sainz, Leclerc, Verstappen, Norris, Ocon, Alonso, Hulkenberg, Gasly ilk 10'u vardı.

Yarışa 8. sıradan başlayan Perez ilk birkaç turun kaybeden isimlerindendi ve 11. sıraya gerilemişti. Lewis Hamilton ise yarışı başladığı pozisyonda, 12. sırada, devam ediyordu.

6. turun sonunda yarış yeniden başladı ve Russell yarışı yeniden başlattı. Orta hamuru olan Piastri, bir kez daha yeniden başlangıçta zorlandı ve arkasındaki yumuşak lastikli pilotlardan, özellikle de Sainz'dan baskı yedi.

Russell ise ön tarafta hemen kayboldu ve kaçtı. Bir tur geride kaldığında Russell 1.5 saniyelik bir fark açmıştı bile.

Onun arkasında Piastri, Sainz'dan baskı yemeye devam ediyordu. Onların da arkasında ise Leclerc, Verstappen'in baskısı altındaydı.

Dokuzuncu tura girdiğimizde ise Verstappen, DRS'nin de yardımıyla Leclerc'i geçti. Verstappen, bir tur sonra da Sainz'ı geçti ve 3. sıraya yükseldi.

Yumuşak lastikli pilotların avantajı yavaş yavaş kayboluyordu. Zira ön tarafta da Piastri, Russell'ı yakalamaya başlamıştı.

10. turun sonuna geldiğimizde, Russell ile Piastri arasındaki fark artık sadece 0.3 saniyeydi. 11. tura girilirken ise Piastri, geçişi yaptı ve tekrar zirveye yükseldi.

Arkadan Verstappen de en hızlı turu atarak, Russell'ı avlamaya geliyordu. Daha da arkada ise Norris atağa kalkmıştı ve Ferrari'leri geçmeye başlıyordu.

Tam da orta hamurlu pilotlar yükselmeye başlamıştı ki bir kez daha güvenlik aracı içeri girdi. 12 turda 3. kez güvenlik aracı girmiş oldu çünkü 3 araçlı bir kaza yaşandı.

Ocon, Hulkenberg ve Perez; 2. viraja yan yana girmeye çalışırken temas yaşandı. Bu temasın ardından 3 pilot da yarışa veda ettiler.

Perez'in yarışı dışı kalmasıyla Verstappen'in dünya şampiyonluğu da garantilenmiş oldu.

Bahsettiğimiz gibi güvenlik aracı çıkmadan önce orta hamurlu isimler yükselmeye başlamışlardı ve güvenlik aracı arkasında Russell, yumuşak lastiklerinin bittiğini ve pite gelmeleri gerektiğini söyledi ama takım, ona pistte kalmasını söyledi.

Bu noktada Piastri, Russell, Verstappen, Sainz, Norris, Leclerc, Alonso, Hamilton ilk 8'i vardı.

14. tur biterken yarış bu sıralamayla yeniden başladı ve son 5 tura girdik. Yeniden startta Leclerc, Norris'i geçerek pozisyonunu geri aldı ve 5. sıraya yükseldi.

Bir tur sonra ise Verstappen, Russell'ı geçerek ikinciliğe çıktı. Bitime 3 tur kala Verstappen ile Piastri arasındaki fark 2.4 saniyeydi.

17. tura geldiğimizde ise Norris, orta hamurlarını yeteri kadar ısıtmıştı ve atağa geçebilirdi. McLaren pilotu, ilk sektörde iki Ferrari'yi birden geçerek dördüncülüğe yükseldi. Sonrasında da Russell'ı kovalamaya başladı.

Ön tarafta da Verstappen, Piastri'ye yaklaşmaya çalışıyordu ama artık turlar bitmişti ve Piastri, 19 turun sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek sprint yarışını kazanan isim oldu.

İlk turlarda orta hamurun da dezavantajı ile liderliği kaybeden Piastri, sonrasında yumuşak lastiklerinin performansının da düşmesiyle yeniden ritmini buldu ve liderliğe yükseldi. Çaylak pilot ardından liderliği kaybetmedi ve kariyerinde ilk kez bir F1 yarış seansını ilk sırada tamamladı.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, 1st position, takes the chequered flag in the sprint as his team cheers from the pit wall

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images