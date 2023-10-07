2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1 padoğu, sezonun 18. ayağı için Katar'a geldi.

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Geleneksel sıralama turları seansında en hızlı derece Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Yani artık ana yarışın gridini sprint yarışının sonuçları belirlemiyor, bunun için ayrı bir seans yapılıyor.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Sprint Shootout seansında ise McLaren'ın çaylak pilotu Oscar Piastri zirveyi aldı. Piastri, böylelikle bugün 20.30'da başlayacak sprint yarışa da ilk sıradan başlayacak. Gridde onun arkasında Lando Norris ve Max Verstappen olacak.

Katar GP hafta sonu, 20.30'da başlayacak sprint yarış ile devam edecek. Hatırlatalım, Verstappen sprint yarışında sadece 3 puan toplaması durumunda 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Sprint yarış gridi:

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

SQ3-Üçüncü bölüm: Piastri pole'de, Norris son virajdaki hatasıyla pole'ü kaybetti!

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının yanı sıra Russell, Alonso, Hulkenberg ve Ocon mücadele etti.

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. 8 dakikalık seans başlar başlamaz ilk denemeleri gördük.

Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotları piste çıktı; Russell, Alonso, Hulkenberg ve Ocon ise garajda kaldılar ve piste çıkmak için seansın son dakikalarını beklediler.

İlk denemelerde Verstappen 1:24.5 gibi oldukça güçlü bir derece kaydetse de Hollandalının bu turu 5. virajda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Leclerc de ilk denemesinde pist limitlerini aştı ve onun da turu silindi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pits Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son 4 dakikaya girilirken garajdakiler de piste çıktı ve pole mücadelesi başladı. Bu esnada ilk denemesini tamamlayan Lando Norris 1:24.536 ile zirveye çıktı, Piastri ise onun 0.039 arkasında ikinci sıraya yerleşti. Perez 0.8 saniye geride üçüncüydü, Sainz ise dördüncüydü.

Bu noktada sadece 4 kişi zaman turu kaydedebilmişti. Verstappen ve Leclerc'in turu silinmişti, diğer 4 pilot ise garajdaydı.

Böylelikle her şey son saniyedeki turlara kalmış oldu. İlk olarak Verstappen turunu tamamladı ve sadece 3. sıraya çıkabildi.

Ardından Piastri çizgiyi geçti ve Norris'i geçerek ilk sıraya çıktı. Son olarak Norris geliyordu, İngiliz pilotun ilk 2 sektörü oldukça güçlüydü ama Norris, pole'ü alabilecek bir dereceyle gelirken son virajda hata yaptı ve dışarı taştı!

Hafta sonu boyunca son virajda çok güçlü olan Norris, bu sefer orada hata yaptı ve belki de pole pozisyonunu kaybetmiş oldu.

Norris'in turu çöpe atmasıyla Piastri zirvedeki yerini korudu ve ilk sırayı aldı. Çaylak pilot, böylelikle kariyerinde ilk defa bir F1 yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Bahsettiğimiz gibi Norris, son virajdaki hatasının ardından ikinci sırada kaldı, dağınık bir seans geçiren Verstappen ise ilk turunu sildirmesinin ardından son turunda istediği kadar risk alamadı ve 3. sırayla yetindi.

Verstappen, 3. sıradan başlayacağı sprint yarışında 3 puan toplaması durumunda 3. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Son bölümde piste çıkan tek Mercedes'te George Russell dördüncü sırayı aldı ve yine güçlü bir performans sergiledi.

Ferrari'ler sprint yarışında arka arkaya start alacaklar: Sainz beş, Leclerc altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Haas'ı SQ3'e taşıyan Hulkenberg, SQ3'te de harika bir tur attı ve 7. oldu.

Sergio Perez sekizinci olurken, turu silinen Alonso dokuzuncuydu. SQ3'ün en yavaş ismi ise 10. sırayı alan Esteban Ocon oldu.

SQ3 sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

SQ2-İkinci bölüm: Norris lider, Hamilton elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

İkinci bölüm sadece 10 dakikaydı, bu da pilotlar ve takımların işini daha da zorlaştırdı. 10 dakikanın ardından Norris 1:24.987 ile en hızlı isimdi ve son bölüme lider girdi.

İlk bölümün en hızlısı Russell ikinci, Verstappen ise üçüncüydü. Dün üçüncü bölüme kalamayan Perez dördüncü olarak bu sefer rahat bir şekilde son bölüme kaldı.

Geriye kalan tek Aston Martin'de Alonso ise ilk 5'i tamamladı, onu Ferrari pilotları takip etti. Piastri sekizinciydi, Hulkenberg ise son saniyelerde attığı güçlü turuyla dokuzuncu sırayı aldı ve Haas'ı Q3'e taşıdı. Son SQ3 bileti ise Esteban Ocon'a gitti.

Diğer Alpine'de Gasly 11. olarak elendi, turu silinen Lewis Hamilton ise 12. sırada kaldı ve elendi. 7 kez şampiyon isim, sprint yarışa 12. sıradan başlayacak.

Bottas, Lawson ve Zhou ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular.

SQ2 sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

SQ1-Birinci bölüm: Zorlu koşullarda Russell lider

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında ve bu seanstan 20 dakika kadar önce gerçekleştirilen test antrenmanında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar.

Yani normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler. Araç ayarları da düne kıyasla aynıydı çünkü araçlar Kapalı Park'a girmişti.

Sprint Shootout birinci bölümüyle başladı ancak Sprint Shootout, normal bir sıralama turlarından daha farklı. Sprint Shootout'da birinci bölüm sadece 12 dakika sürüyor ve takımların daha hızlı çalışması gerekiyor.

Takımları zorlayan tüm bu faktörlere yenilenen Losail Pisti'nin ve Katar'daki koşulların sonunun getirdiği bilinmezlikler de dahil olunca, takımlar ve pilotlar için oldukça çetrefilli ve kolay şekilde hata yapılabilecek bir seans başladı.

Sadece 12 dakika olan bu seansta herkesin temiz bir atabilmesi ve trafikten uzak kalabilmesi için çok kısıtlı süre vardı.

Pistteki zorlu koşullar ve kaygan asfalt da turu bir araya getirmeyi zorlaştırıyordu. Buna da ek olarak tüm pilotlar orta hamurla turlamak zorundaydı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dün olduğu gibi bugün de pist gelişimi oldukça fazlaydı ve klasmanı son saniyedeki turlar belirledi. George Russell, 1:25.413 ile ilk bölümün en hızlısı oldu. Onun 0.097 saniye kadar gerisinde Max Verstappen yer aldı.

McLaren'da Lando Norris üçüncüydü, onun arkasında ise sırasıyla Gasly, Sainz, Alonso, Piastri, Ocon ve Perez vardı. AlphaTauri'nin çaylak pilotu Liam Lawson yine güçlü bir performansla takım arkadaşını geçti ve ilk 10'a kaldı.

Lawson'ın arasında yüksek profilli iki isim vardı: Leclerc 11, Hamilton 12. olabildi. İkinci bölüme kalan son isimler ise Bottas, Hulkenberg ve Zhou oldu.

Dün elenmesinin ardından oldukça sinirlenen Lance Stroll, 16. olarak bugün de sıralama turlarına ilk bölümde veda etti.

Alexander Albon on yedinciydi, son turu silinen Yuki Tsunoda 18. sıraya geriledi ve ikinci bölüme kalamadı. Japon pilot turunun silinmesinin ardından oldukça sinirliydi.

Haas'tan Kevin Magnussen 19. sırayı alırken, tüm zaman turları pist limiti ihlalinden silinen Logan Sargeant sprint yarışına son sıradan başlayacak.

SQ1 sonucu:

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton