2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1 padoğu, sezonun 18. ayağı için Katar'a geldi.

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Geleneksel sıralama turları seansında en hızlı derece Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Yani artık ana yarışın gridini sprint yarışının sonuçları belirlemiyor, bunun için ayrı bir seans yapılıyor.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Sprint Shootout seansında ise McLaren'ın çaylak pilotu Oscar Piastri zirveyi aldı. Piastri, böylelikle bugün 20.30'da başlayacak sprint yarışa da ilk sıradan başlayacak. Gridde onun arkasında Lando Norris ve Max Verstappen olacak.

Katar GP hafta sonu, 20.30'da başlayacak sprint yarış ile devam edecek. Hatırlatalım, Verstappen sprint yarışında sadece 3 puan toplaması durumunda 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Sprint yarış gridi:

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının yanı sıra Russell, Alonso, Hulkenberg ve Ocon mücadele etti.

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. 8 dakikalık seans başlar başlamaz ilk denemeleri gördük.

Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotları piste çıktı; Russell, Alonso, Hulkenberg ve Ocon ise garajda kaldılar ve piste çıkmak için seansın son dakikalarını beklediler.

İlk denemelerde Verstappen 1:24.5 gibi oldukça güçlü bir derece kaydetse de Hollandalının bu turu 5. virajda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Leclerc de ilk denemesinde pist limitlerini aştı ve onun da turu silindi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pits

Son 4 dakikaya girilirken garajdakiler de piste çıktı ve pole mücadelesi başladı. Bu esnada ilk denemesini tamamlayan Lando Norris 1:24.536 ile zirveye çıktı, Piastri ise onun 0.039 arkasında ikinci sıraya yerleşti. Perez 0.8 saniye geride üçüncüydü, Sainz ise dördüncüydü.

Bu noktada sadece 4 kişi zaman turu kaydedebilmişti. Verstappen ve Leclerc'in turu silinmişti, diğer 4 pilot ise garajdaydı.

Böylelikle her şey son saniyedeki turlara kalmış oldu. İlk olarak Verstappen turunu tamamladı ve sadece 3. sıraya çıkabildi.

Ardından Piastri çizgiyi geçti ve Norris'i geçerek ilk sıraya çıktı. Son olarak Norris geliyordu, İngiliz pilotun ilk 2 sektörü oldukça güçlüydü ama Norris, pole'ü alabilecek bir dereceyle gelirken son virajda hata yaptı ve dışarı taştı!

Hafta sonu boyunca son virajda çok güçlü olan Norris, bu sefer orada hata yaptı ve belki de pole pozisyonunu kaybetmiş oldu.

Norris'in turu çöpe atmasıyla Piastri zirvedeki yerini korudu ve ilk sırayı aldı. Çaylak pilot, böylelikle kariyerinde ilk defa bir F1 yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Bahsettiğimiz gibi Norris, son virajdaki hatasının ardından ikinci sırada kaldı, dağınık bir seans geçiren Verstappen ise ilk turunu sildirmesinin ardından son turunda istediği kadar risk alamadı ve 3. sırayla yetindi.

Verstappen, 3. sıradan başlayacağı sprint yarışında 3 puan toplaması durumunda 3. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Son bölümde piste çıkan tek Mercedes'te George Russell dördüncü sırayı aldı ve yine güçlü bir performans sergiledi.

Ferrari'ler sprint yarışında arka arkaya start alacaklar: Sainz beş, Leclerc altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Haas'ı SQ3'e taşıyan Hulkenberg, SQ3'te de harika bir tur attı ve 7. oldu.

Sergio Perez sekizinci olurken, turu silinen Alonso dokuzuncuydu. SQ3'ün en yavaş ismi ise 10. sırayı alan Esteban Ocon oldu.

SQ3 sonucu:

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

İkinci bölüm sadece 10 dakikaydı, bu da pilotlar ve takımların işini daha da zorlaştırdı. 10 dakikanın ardından Norris 1:24.987 ile en hızlı isimdi ve son bölüme lider girdi.

İlk bölümün en hızlısı Russell ikinci, Verstappen ise üçüncüydü. Dün üçüncü bölüme kalamayan Perez dördüncü olarak bu sefer rahat bir şekilde son bölüme kaldı.

Geriye kalan tek Aston Martin'de Alonso ise ilk 5'i tamamladı, onu Ferrari pilotları takip etti. Piastri sekizinciydi, Hulkenberg ise son saniyelerde attığı güçlü turuyla dokuzuncu sırayı aldı ve Haas'ı Q3'e taşıdı. Son SQ3 bileti ise Esteban Ocon'a gitti.

Diğer Alpine'de Gasly 11. olarak elendi, turu silinen Lewis Hamilton ise 12. sırada kaldı ve elendi. 7 kez şampiyon isim, sprint yarışa 12. sıradan başlayacak.

Bottas, Lawson ve Zhou ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular.

SQ2 sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images