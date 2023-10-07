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Formula 1 / Katar GP Sıralama turları raporu

2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!

Bugün ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek Sprint yarışının gridini belirlemek için düzenlenen Sprint Shootout seansında pole pozisyonu McLaren pilotu Oscar Piastri'ye gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Sprint pole winner Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, arrive in Parc Ferme after the Sprint Shootout

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1 padoğu, sezonun 18. ayağı için Katar'a geldi. 

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var. 

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Geleneksel sıralama turları seansında en hızlı derece Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti. 

Yani artık ana yarışın gridini sprint yarışının sonuçları belirlemiyor, bunun için ayrı bir seans yapılıyor. 

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz. 

Sprint Shoout nedir, hafta sonu programı nasıl olacak? :

Sprint Shootout seansında ise McLaren'ın çaylak pilotu Oscar Piastri zirveyi aldı. Piastri, böylelikle bugün 20.30'da başlayacak sprint yarışa da ilk sıradan başlayacak. Gridde onun arkasında Lando Norris ve Max Verstappen olacak. 

Katar GP hafta sonu, 20.30'da başlayacak sprint yarış ile devam edecek. Hatırlatalım, Verstappen sprint yarışında sadece 3 puan toplaması durumunda 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek. 

Sprint yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 1'24.454 229.331
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes +0.082 229.109
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull +0.192 228.811
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +0.387 228.285
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari +0.701 227.444
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari +0.793 227.198
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +0.866 227.004
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +0.928 226.839
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes    
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault    
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault +1.232 226.034
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes +1.508 225.308
13 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari +1.782 224.592
14 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull +2.130 223.690
15 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari +30.092 169.084
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +2.395 223.007
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes +2.408 222.974
18 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull +2.472 222.810
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +2.984 221.505
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes +41.287 154.030
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

SQ3-Üçüncü bölüm: Piastri pole'de, Norris son virajdaki hatasıyla pole'ü kaybetti! 

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının yanı sıra Russell, Alonso, Hulkenberg ve Ocon mücadele etti. 

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. 8 dakikalık seans başlar başlamaz ilk denemeleri gördük.

Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotları piste çıktı; Russell, Alonso, Hulkenberg ve Ocon ise garajda kaldılar ve piste çıkmak için seansın son dakikalarını beklediler. 

İlk denemelerde Verstappen 1:24.5 gibi oldukça güçlü bir derece kaydetse de Hollandalının bu turu 5. virajda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Leclerc de ilk denemesinde pist limitlerini aştı ve onun da turu silindi. 

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pits

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pits

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son 4 dakikaya girilirken garajdakiler de piste çıktı ve pole mücadelesi başladı. Bu esnada ilk denemesini tamamlayan Lando Norris 1:24.536 ile zirveye çıktı, Piastri ise onun 0.039 arkasında ikinci sıraya yerleşti. Perez 0.8 saniye geride üçüncüydü, Sainz ise dördüncüydü. 

Bu noktada sadece 4 kişi zaman turu kaydedebilmişti. Verstappen ve Leclerc'in turu silinmişti, diğer 4 pilot ise garajdaydı. 

Böylelikle her şey son saniyedeki turlara kalmış oldu. İlk olarak Verstappen turunu tamamladı ve sadece 3. sıraya çıkabildi.

Ardından Piastri çizgiyi geçti ve Norris'i geçerek ilk sıraya çıktı. Son olarak Norris geliyordu, İngiliz pilotun ilk 2 sektörü oldukça güçlüydü ama Norris, pole'ü alabilecek bir dereceyle gelirken son virajda hata yaptı ve dışarı taştı!

Hafta sonu boyunca son virajda çok güçlü olan Norris, bu sefer orada hata yaptı ve belki de pole pozisyonunu kaybetmiş oldu. 

Norris'in turu çöpe atmasıyla Piastri zirvedeki yerini korudu ve ilk sırayı aldı. Çaylak pilot, böylelikle kariyerinde ilk defa bir F1 yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Bahsettiğimiz gibi Norris, son virajdaki hatasının ardından ikinci sırada kaldı, dağınık bir seans geçiren Verstappen ise ilk turunu sildirmesinin ardından son turunda istediği kadar risk alamadı ve 3. sırayla yetindi. 

Verstappen, 3. sıradan başlayacağı sprint yarışında 3 puan toplaması durumunda 3. kez şampiyonluğunu ilan edecek. 

Son bölümde piste çıkan tek Mercedes'te George Russell dördüncü sırayı aldı ve yine güçlü bir performans sergiledi. 

Ferrari'ler sprint yarışında arka arkaya start alacaklar: Sainz beş, Leclerc altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Haas'ı SQ3'e taşıyan Hulkenberg, SQ3'te de harika bir tur attı ve 7. oldu. 

Sergio Perez sekizinci olurken, turu silinen Alonso dokuzuncuydu. SQ3'ün en yavaş ismi ise 10. sırayı alan Esteban Ocon oldu. 

SQ3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18 1'24.454   229.331
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 14 +0.082 0.082 229.109
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12 +0.192 0.110 228.811
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17 +0.387 0.195 228.285
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 21 +0.701 0.314 227.444
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21 +0.793 0.092 227.198
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 16 +0.866 0.073 227.004
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 17 +0.928 0.062 226.839
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 13      
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 15      
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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

SQ2-İkinci bölüm: Norris lider, Hamilton elendi! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

İkinci bölüm sadece 10 dakikaydı, bu da pilotlar ve takımların işini daha da zorlaştırdı. 10 dakikanın ardından Norris 1:24.987 ile en hızlı isimdi ve son bölüme lider girdi. 

İlk bölümün en hızlısı Russell ikinci, Verstappen ise üçüncüydü. Dün üçüncü bölüme kalamayan Perez dördüncü olarak bu sefer rahat bir şekilde son bölüme kaldı. 

Geriye kalan tek Aston Martin'de Alonso ise ilk 5'i tamamladı, onu Ferrari pilotları takip etti. Piastri sekizinciydi, Hulkenberg ise son saniyelerde attığı güçlü turuyla dokuzuncu sırayı aldı ve Haas'ı Q3'e taşıdı. Son SQ3 bileti ise Esteban Ocon'a gitti. 

Diğer Alpine'de Gasly 11. olarak elendi, turu silinen Lewis Hamilton ise 12. sırada kaldı ve elendi. 7 kez şampiyon isim, sprint yarışa 12. sıradan başlayacak. 

Bottas, Lawson ve Zhou ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular. 

SQ2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9 1'24.947   228.000
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14 +0.080 0.080 227.786
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 12 +0.196 0.116 227.476
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 +0.252 0.056 227.326
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 10 +0.397 0.145 226.940
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15 +0.420 0.023 226.879
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 15 +0.486 0.066 226.703
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13 +0.549 0.063 226.536
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 13 +0.552 0.003 226.528
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 12 +0.563 0.011 226.499
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 12 +0.739 0.176 226.034
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 14 +1.015 0.276 225.308
13 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 8 +1.289 0.274 224.592
14 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 12 +1.637 0.348 223.690
15 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 10 +29.599 27.962 169.084
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, runs over the kerb at turn 12-13 that was altered due to tyre separation

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

SQ1-Birinci bölüm: Zorlu koşullarda Russell lider 

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında ve bu seanstan 20 dakika kadar önce gerçekleştirilen test antrenmanında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar. 

Yani normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler. Araç ayarları da düne kıyasla aynıydı çünkü araçlar Kapalı Park'a girmişti. 

Sprint Shootout birinci bölümüyle başladı ancak Sprint Shootout, normal bir sıralama turlarından daha farklı. Sprint Shootout'da birinci bölüm sadece 12 dakika sürüyor ve takımların daha hızlı çalışması gerekiyor. 

Takımları zorlayan tüm bu faktörlere yenilenen Losail Pisti'nin ve Katar'daki koşulların sonunun getirdiği bilinmezlikler de dahil olunca, takımlar ve pilotlar için oldukça çetrefilli ve kolay şekilde hata yapılabilecek bir seans başladı. 

Sadece 12 dakika olan bu seansta herkesin temiz bir atabilmesi ve trafikten uzak kalabilmesi için çok kısıtlı süre vardı. 

Pistteki zorlu koşullar ve kaygan asfalt da turu bir araya getirmeyi zorlaştırıyordu. Buna da ek olarak tüm pilotlar orta hamurla turlamak zorundaydı. 

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dün olduğu gibi bugün de pist gelişimi oldukça fazlaydı ve klasmanı son saniyedeki turlar belirledi. George Russell, 1:25.413 ile ilk bölümün en hızlısı oldu. Onun 0.097 saniye kadar gerisinde Max Verstappen yer aldı. 

McLaren'da Lando Norris üçüncüydü, onun arkasında ise sırasıyla Gasly, Sainz, Alonso, Piastri, Ocon ve Perez vardı. AlphaTauri'nin çaylak pilotu Liam Lawson yine güçlü bir performansla takım arkadaşını geçti ve ilk 10'a kaldı. 

Lawson'ın arasında yüksek profilli iki isim vardı: Leclerc 11, Hamilton 12. olabildi. İkinci bölüme kalan son isimler ise Bottas, Hulkenberg ve Zhou oldu. 

Dün elenmesinin ardından oldukça sinirlenen Lance Stroll, 16. olarak bugün de sıralama turlarına ilk bölümde veda etti. 

Alexander Albon on yedinciydi, son turu silinen Yuki Tsunoda 18. sıraya geriledi ve ikinci bölüme kalamadı. Japon pilot turunun silinmesinin ardından oldukça sinirliydi. 

Haas'tan Kevin Magnussen 19. sırayı alırken, tüm zaman turları pist limiti ihlalinden silinen Logan Sargeant sprint yarışına son sıradan başlayacak. 

SQ1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7 1'25.413   226.757
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3 +0.097 0.097 226.499
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6 +0.259 0.162 226.071
4 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 7 +0.416 0.157 225.657
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8 +0.459 0.043 225.544
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5 +0.523 0.064 225.377
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7 +0.566 0.043 225.264
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 7 +0.659 0.093 225.020
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.710 0.051 224.887
10 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 6 +0.789 0.079 224.681
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8 +0.853 0.064 224.514
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 7 +1.011 0.158 224.104
13 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 5 +1.036 0.025 224.039
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 7 +1.037 0.001 224.037
15 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 5 +1.256 0.219 223.470
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8 +1.436 0.180 223.007
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6 +1.449 0.013 222.974
18 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6 +1.513 0.064 222.810
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 5 +2.025 0.512 221.505
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 7 +40.328 38.303 154.030
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Mark Sutton

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