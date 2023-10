2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1, sezonun 18. ayağı için Katar'a geliyor.

Formula 1 araçları, 2021'in ardından ikinci kez Katar'da piste çıkacaklar. Yapay ışıklandırmalar altında koşulacak yarışa ise hızlı virajları, uzun düzlüğü ve akıcı yapısıyla hızlıca taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti ev sahipliği yapacak.

Bu hafta sonunda muhtemelen Pilotlar Şampiyonası'nda da durum netleşecek. Red Bull Racing, Japonya'da Markalar Şampiyonluğunu ilan etmişti. Katar'da ise takımın Hollandalı pilotu Max Verstappen şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın zira Verstappen'in şampiyon olması için sadece 3 puan toplaması gerekecek. Verstappen ve Red Bull'un mevcut form grafiği düşünüldüğünde, bu pek de zor olmayacaktır.

Son olarak, bu hafta sonu sprint shootout formatı uygulanacağını hatırlatalım.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21, and Nikita Mazepin, Haas VF-21, chase the pack at the start

Fotoğraf: Motorsport Images