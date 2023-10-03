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Formula 1 / Katar GP Haberler

2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (6-8 Ekim) gerçekleştirilecek Katar Grand Prix'si ile devam edecek. Peki sezonun 18. yarışı olan Katar GP'de seanslar saat kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Can Çarpıcı
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Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1, sezonun 18. ayağı için Katar'a geliyor. 

Formula 1 araçları, 2021'in ardından ikinci kez Katar'da piste çıkacaklar. Yapay ışıklandırmalar altında koşulacak yarışa ise hızlı virajları, uzun düzlüğü ve akıcı yapısıyla hızlıca taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti ev sahipliği yapacak. 

Bu hafta sonunda muhtemelen Pilotlar Şampiyonası'nda da durum netleşecek. Red Bull Racing, Japonya'da Markalar Şampiyonluğunu ilan etmişti. Katar'da ise takımın Hollandalı pilotu Max Verstappen şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın zira Verstappen'in şampiyon olması için sadece 3 puan toplaması gerekecek. Verstappen ve Red Bull'un mevcut form grafiği düşünüldüğünde, bu pek de zor olmayacaktır. 

Son olarak, bu hafta sonu sprint shootout formatı uygulanacağını hatırlatalım. 

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21, and Nikita Mazepin, Haas VF-21, chase the pack at the start

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21, and Nikita Mazepin, Haas VF-21, chase the pack at the start

Fotoğraf: Motorsport Images

Hafta sonu programı

6 Ekim Cuma

  • 1. antrenman seansı: 16.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sıralama seansı (Ana yarışın gridini belirleyecek): 20.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

7 Ekim Cumartesi

  • Sprint Shootout (Sprint sıralama seansı) : 16.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sprint yarışı (yaklaşık 100 km) : 20.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

8 Ekim Pazar

  • Ana yarış (≥ 305 km) : 20.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

S Sport'a ek olarak tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var. 

Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, and Nikita Mazepin, Haas VF-21, chase the pack at the start

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, and Nikita Mazepin, Haas VF-21, chase the pack at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

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