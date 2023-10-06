Prime'a abone ol
Önceki / Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları Sonraki / Verstappen: "Hafta sonuna pole pozisyonuyla başlamak harika!"
Formula 1 / Katar GP Sıralama turları raporu

2023 Katar GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, silinen zamanlar gridi karıştırdı

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Katar Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1, sezonun 18. ayağı için Katar'a geldi. 

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda sıralama turları bugün yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirildi. 

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz. 

Sprint Shoout nedir, hafta sonu programı nasıl olacak? :

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Max Verstappen'den geldi. 

Bu hafta sonu üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın olan Hollandalı pilot, böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Katar GP hafta sonu, yarın 16.00'da başlayacak Sprint Shootout ile devam edecek ve bu seansta sprint yarışının gridini belirleyecek. 

Yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 1'23.778 231.182
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +0.441 229.971
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes +0.527 229.737
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes +0.591 229.562
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari +0.646 229.413
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes +0.762 229.098
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault +0.775 229.063
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault +0.985 228.495
9 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari +1.280 227.703
10 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes    
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull +1.523 227.054
12 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari +1.550 226.982
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +1.684 226.627
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes +1.929 225.979
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +2.005 225.779
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes +2.432 224.660
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +2.567 224.309
18 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull +2.857 223.558
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +3.268 222.503
20 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari +3.654 221.520
Tüm sonuçları görüntüle  
Oscar Piastri, McLaren MCL60, in the pit lane

Oscar Piastri, McLaren MCL60, in the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen rahat şekilde pole'de, silinen turlar gridi karıştırdı 

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Alpine ve McLaren pilotlarının yanı sıra Verstappen, Leclerc, Alonso ve Bottas mücadele ettiler. 

12 dakikalık seansta ilk denemelerin ardından Verstappen, 1:23.778 ile zirvede yer alıyordu. Onun yarım saniye arkasında Mercedes'ler vardı: Hamilton ikinci, Russell üçüncüydü. Piastri ve Leclerc ise ilk 5'i tamamlıyordu. 

Son 3 dakikaya girdiğimizde artık son denemeler geldi. Verstappen son denemesinde dışarı taşsa ve turu bıraksa da kendisini geçebilen olmadı ve Hollandalı pilot, Katar Grand Prix'sine ilk sırada başlamaya hak kazandı. 

Son turunda hata yapsa da oldukça güçlü ilk turu sayesinde kariyerinin 32. pole pozisyonuna uzanan Verstappen, bu hafta sonu 3 puan toplaması durumunda 3. şampiyonluğunu ilan edecek. 

Verstappen'in arkasında ise McLaren pilotlarının turları silindiğinden grid karıştı ve final klasmanını öğrenmemiz biraz zaman aldı. 

McLaren'da Lando Norris de dağınık bir son tur attı ve pist limitlerini ihlal etti. Norris, pist limitlerini ihlal ettiği turuyla liderin 0.3 saniye kadar gerisinde ikinci sıraya çıkmıştı ancak sonrasında bu turu silindi ve McLaren pilotu 10. sıraya geriledi. 

Performansından kendisi de memnun olmayan Norris, Pazar günü yarışa 10. sıradan başlayacak. Diğer McLaren'ın da turu silindi. Aslında üçüncü sıra için yeterli bir tur atan McLaren'ın çaylak pilotu Oscar Piastri ise son turunun silinmesinin ardından altıncı sıraya geriledi.

Norris'in turunun silinmesiyle Russell ikinci sıraya yükseldi. İngiliz pilot, Pazar günü ilk çizgiyi Verstappen'le paylaşacak. 

Son turunda hata yapan bir diğer isim olan Lewis Hamilton ise McLaren pilotlarının turlarının silinmesiyle üçüncü sıraya yükseldi. 

Aston Martin'de Fernando Alonso dördüncü sırayı aldı, Ferrari'de Charles Leclerc ise ilk 5'i tamamladı. 

Aslında üçüncü sıra için yeterli bir tur atan McLaren'ın çaylak pilotu Oscar Piastri, son turunun silinmesinin ardından altıncı sıraya geriledi. Dördüncü çizgiyi ise Alpine pilotları paylaşacaklar: Gasly yedinci, Ocon sekizinci. 

Alfa Romeo'yu Q3'e taşıyan Bottas dokuzuncu olurken, turu silinen Norris ilk 10'u tamamladı. 

Q3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 19 1'23.778   231.182
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 21 +0.296 0.296 230.368
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21 +0.441 0.145 229.971
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23 +0.450 0.009 229.947
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 20 +0.527 0.077 229.737
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21 +0.591 0.064 229.562
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26 +0.646 0.055 229.413
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 23 +0.775 0.129 229.063
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 24 +0.985 0.210 228.495
10 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 21 +1.280 0.295 227.703
Tüm sonuçları görüntüle  
George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2-İkinci bölümü: Hamilton zirvede, Perez ve Sainz elendi! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi, son klasmanın belirlenmesi yine son saniyelere kaldı zira pist gelişimi yine çok kuvvetliydi ve dereceler sürekli olarak gelişiyordu. Her şey son turlara kalmıştı ve iyi bir son tur atamayan isimler, elendiler. 

Süre dolduğunda zaman tablolarının zirvesinde 1:24.381 ile Hamilton vardı. Onun arkasında Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri ve George Russell ilk 5'i tamamladılar. 

Son Q3 biletleri ise Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso ve Valtteri Bottas'a gitti. Alonso, böylelikle her yarışta Q3'e kalma serisini sürdürmüş oldu. 

Elenme bölgesinde iki sürpriz vardı: Carlos Sainz 12, Sergio Perez ise 13. sırada yer aldı ve elendi!

Sürekli olarak gelişen koşullarda iyi son turlar atamayan ikili, diğerlerinin derecelerini geliştirmesiyle ilk 10'un dışarısında kaldılar ve elendiler.

Perez'in son turu kendisini Q3'e taşıyacak kadar iyiydi ama Meksikalı pilot pist limitlerini ihlal ettiği için turu silindi 13. sıraya geriledi ve bir kez daha Q3'e kalamamış oldu. 

 

11. olan Tsunoda, son turunda hata yapan Albon ve Nico Hulkenberg elenen diğer isimler oldular. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 15 1'24.381   229.530
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 14 +0.102 0.102 229.253
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 15 +0.304 0.202 228.706
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17 +0.343 0.039 228.601
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15 +0.446 0.103 228.323
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 17 +0.537 0.091 228.078
7 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 18 +0.547 0.010 228.051
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19 +0.698 0.151 227.647
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15 +0.860 0.162 227.214
10 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 15 +0.916 0.056 227.065
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 16 +0.920 0.004 227.054
12 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 18 +0.947 0.027 226.982
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 16 +1.081 0.134 226.627
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 15 +1.326 0.245 225.979
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 12 +1.402 0.076 225.779
Tüm sonuçları görüntüle  
Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen lider, Hamilton 14. 

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen ana yarışın gridini belirleyecek olan bildiğimiz, klasik sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.

Özellikle Katar'daki koşullar da göz önüne alındığında, takımların son zamanlarda ellerinde en az veriyle girdiği sıralama turları bu oldu diyebiliriz. 

Birinci antrenman seansında pist fazlasıyla tozluydu ve normalden 4-5 saniye kadar yavaştı, ayrıca sıcaklık da 8 derece kadar daha fazlaydı. Güneşin bitmesiyle sıcaklıklar düştü, rüzgarın kuvveti ve yönü değişti, pist ise kumdan biraz daha arındı ve yarış çizgisi daha çok kauçuk tutmaya başladı. 

Bilinmezliklerle girilen sıralama seansı, her zaman olduğu 18 dakikalık Q1 bölümü ile başladı. Beklendiği gibi pistteki gelişim cidden inanılmazdı ve klasman, her dakika değişiyordu. 

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yüzden de klasmanı belirlemek için son saniyedeki turları görmemiz gerekti. Verstappen, 1:25.007'lik derecesiyle ilk sıradaydı. 

Norris, Alonso, Piastri, Russell, Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg ilk 10'u tamamlıyordu. 

Diğer Red Bull'da Sergio Perez on birinciydi, Q2 bileti alan diğer isimler ise Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton ve Alexander Albon oldu. 

Elenme bölgesindeki mücadele son saniyelere kaldı. Bahsettiğimiz gibi Albon, son saniyedeki turuyla 15. oldu ve son Q2 biletini aldı. Bunu yaparken de takım arkadaşını 16. sıraya itti ve Logan Sargeant ilk seansta sıralama turlarına veda etti. 

Aston Martin'de Lance Stroll 17. sırayı alarak elendi ve Aston Martin bir kez daha iki aracıyla birden Q3'e kalamamış oldu. McLaren ile 4. sıra için mücadele edildiği bu dönemde, Stroll'un bu vasat performansları kritik rol oynayacak. 

Austin'de dönecek olan Daniel Ricciardo yerine bir kez daha pistte olan Liam Lawson 18. sıradaydı. Kevin Magnussen ve Gunayu Zhou ise son çizgiyi paylaşacaklar. 

 

Q1 sonucu: 

 
 
       
 
 
 
 
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8 1'25.007   227.840
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7 +0.124 0.124 227.508
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9 +0.216 0.092 227.262
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9 +0.259 0.043 227.147
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9 +0.327 0.068 226.966
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10 +0.445 0.118 226.653
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 10 +0.559 0.114 226.351
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 10 +0.704 0.145 225.968
9 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 10 +0.801 0.097 225.713
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6 +0.897 0.096 225.460
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 10 +0.984 0.087 225.232
12 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 9 +1.031 0.047 225.109
13 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 10 +1.051 0.020 225.057
14 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9 +1.069 0.018 225.010
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10 +1.111 0.042 224.900
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 10 +1.203 0.092 224.660
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10 +1.338 0.135 224.309
18 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 10 +1.628 0.290 223.558
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9 +2.039 0.411 222.503
20 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 9 +2.425 0.386 221.520
Tüm sonuçları görüntüle  

 

paylaşım
yorumlar

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

Verstappen: "Hafta sonuna pole pozisyonuyla başlamak harika!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Piastri: "Çok stresli bir yarıştı"

Piastri: "Çok stresli bir yarıştı"

Formula 1
Katar GP

Piastri: "Çok stresli bir yarıştı" Piastri: "Çok stresli bir yarıştı"

2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

Formula 1
Katar GP

2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti! 2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!

2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!

Formula 1
Katar GP

2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2! 2023 Katar GP Sprint Shootout: Piastri pole'de, McLaren 1-2!

Son Haberler

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

F1 Formula 1
Katar GP

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

F1 Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol