2023 Katar GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, silinen zamanlar gridi karıştırdı

Singapur ve Japonya'daki yarışların ardından ufak Uzakdoğu turunu sonlandıran Formula 1, sezonun 18. ayağı için Katar'a geldi.

Hızlı virajları, uzun start/finiş düzlüğü ve akıcı yapısıyla taraftarların ve pilotların favorilerinden biri hâline gelen Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda sıralama turları bugün yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirildi.

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Max Verstappen'den geldi.

Bu hafta sonu üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın olan Hollandalı pilot, böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Katar GP hafta sonu, yarın 16.00'da başlayacak Sprint Shootout ile devam edecek ve bu seansta sprint yarışının gridini belirleyecek.

Yarış gridi:

Oscar Piastri, McLaren MCL60, in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen rahat şekilde pole'de, silinen turlar gridi karıştırdı

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Alpine ve McLaren pilotlarının yanı sıra Verstappen, Leclerc, Alonso ve Bottas mücadele ettiler.

12 dakikalık seansta ilk denemelerin ardından Verstappen, 1:23.778 ile zirvede yer alıyordu. Onun yarım saniye arkasında Mercedes'ler vardı: Hamilton ikinci, Russell üçüncüydü. Piastri ve Leclerc ise ilk 5'i tamamlıyordu.

Son 3 dakikaya girdiğimizde artık son denemeler geldi. Verstappen son denemesinde dışarı taşsa ve turu bıraksa da kendisini geçebilen olmadı ve Hollandalı pilot, Katar Grand Prix'sine ilk sırada başlamaya hak kazandı.

Son turunda hata yapsa da oldukça güçlü ilk turu sayesinde kariyerinin 32. pole pozisyonuna uzanan Verstappen, bu hafta sonu 3 puan toplaması durumunda 3. şampiyonluğunu ilan edecek.

Verstappen'in arkasında ise McLaren pilotlarının turları silindiğinden grid karıştı ve final klasmanını öğrenmemiz biraz zaman aldı.

McLaren'da Lando Norris de dağınık bir son tur attı ve pist limitlerini ihlal etti. Norris, pist limitlerini ihlal ettiği turuyla liderin 0.3 saniye kadar gerisinde ikinci sıraya çıkmıştı ancak sonrasında bu turu silindi ve McLaren pilotu 10. sıraya geriledi.

Performansından kendisi de memnun olmayan Norris, Pazar günü yarışa 10. sıradan başlayacak. Diğer McLaren'ın da turu silindi. Aslında üçüncü sıra için yeterli bir tur atan McLaren'ın çaylak pilotu Oscar Piastri ise son turunun silinmesinin ardından altıncı sıraya geriledi.

Norris'in turunun silinmesiyle Russell ikinci sıraya yükseldi. İngiliz pilot, Pazar günü ilk çizgiyi Verstappen'le paylaşacak.

Son turunda hata yapan bir diğer isim olan Lewis Hamilton ise McLaren pilotlarının turlarının silinmesiyle üçüncü sıraya yükseldi.

Aston Martin'de Fernando Alonso dördüncü sırayı aldı, Ferrari'de Charles Leclerc ise ilk 5'i tamamladı.

Aslında üçüncü sıra için yeterli bir tur atan McLaren'ın çaylak pilotu Oscar Piastri, son turunun silinmesinin ardından altıncı sıraya geriledi. Dördüncü çizgiyi ise Alpine pilotları paylaşacaklar: Gasly yedinci, Ocon sekizinci.

Alfa Romeo'yu Q3'e taşıyan Bottas dokuzuncu olurken, turu silinen Norris ilk 10'u tamamladı.

Q3 sonucu:

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2-İkinci bölümü: Hamilton zirvede, Perez ve Sainz elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi, son klasmanın belirlenmesi yine son saniyelere kaldı zira pist gelişimi yine çok kuvvetliydi ve dereceler sürekli olarak gelişiyordu. Her şey son turlara kalmıştı ve iyi bir son tur atamayan isimler, elendiler.

Süre dolduğunda zaman tablolarının zirvesinde 1:24.381 ile Hamilton vardı. Onun arkasında Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri ve George Russell ilk 5'i tamamladılar.

Son Q3 biletleri ise Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso ve Valtteri Bottas'a gitti. Alonso, böylelikle her yarışta Q3'e kalma serisini sürdürmüş oldu.

Elenme bölgesinde iki sürpriz vardı: Carlos Sainz 12, Sergio Perez ise 13. sırada yer aldı ve elendi!

Sürekli olarak gelişen koşullarda iyi son turlar atamayan ikili, diğerlerinin derecelerini geliştirmesiyle ilk 10'un dışarısında kaldılar ve elendiler.

Perez'in son turu kendisini Q3'e taşıyacak kadar iyiydi ama Meksikalı pilot pist limitlerini ihlal ettiği için turu silindi 13. sıraya geriledi ve bir kez daha Q3'e kalamamış oldu.

11. olan Tsunoda, son turunda hata yapan Albon ve Nico Hulkenberg elenen diğer isimler oldular.

Q2 sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen lider, Hamilton 14.

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen ana yarışın gridini belirleyecek olan bildiğimiz, klasik sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.

Özellikle Katar'daki koşullar da göz önüne alındığında, takımların son zamanlarda ellerinde en az veriyle girdiği sıralama turları bu oldu diyebiliriz.

Birinci antrenman seansında pist fazlasıyla tozluydu ve normalden 4-5 saniye kadar yavaştı, ayrıca sıcaklık da 8 derece kadar daha fazlaydı. Güneşin bitmesiyle sıcaklıklar düştü, rüzgarın kuvveti ve yönü değişti, pist ise kumdan biraz daha arındı ve yarış çizgisi daha çok kauçuk tutmaya başladı.

Bilinmezliklerle girilen sıralama seansı, her zaman olduğu 18 dakikalık Q1 bölümü ile başladı. Beklendiği gibi pistteki gelişim cidden inanılmazdı ve klasman, her dakika değişiyordu.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yüzden de klasmanı belirlemek için son saniyedeki turları görmemiz gerekti. Verstappen, 1:25.007'lik derecesiyle ilk sıradaydı.

Norris, Alonso, Piastri, Russell, Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg ilk 10'u tamamlıyordu.

Diğer Red Bull'da Sergio Perez on birinciydi, Q2 bileti alan diğer isimler ise Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton ve Alexander Albon oldu.

Elenme bölgesindeki mücadele son saniyelere kaldı. Bahsettiğimiz gibi Albon, son saniyedeki turuyla 15. oldu ve son Q2 biletini aldı. Bunu yaparken de takım arkadaşını 16. sıraya itti ve Logan Sargeant ilk seansta sıralama turlarına veda etti.

Aston Martin'de Lance Stroll 17. sırayı alarak elendi ve Aston Martin bir kez daha iki aracıyla birden Q3'e kalamamış oldu. McLaren ile 4. sıra için mücadele edildiği bu dönemde, Stroll'un bu vasat performansları kritik rol oynayacak.

Austin'de dönecek olan Daniel Ricciardo yerine bir kez daha pistte olan Liam Lawson 18. sıradaydı. Kevin Magnussen ve Gunayu Zhou ise son çizgiyi paylaşacaklar.

Q1 sonucu: