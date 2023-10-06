2023 Katar GP 1. antrenman: Tozlu pistte Verstappen lider, Sainz 2.

İlk Formula 1 yarışına pandeminin etkisini gösterdiği 2021'de ev sahipliği yapan Katar, 2022'de takvimde kendisine yer bulamamasının ardından 2023'te 10 senelik anlaşmayla yeniden Formula 1'e dönüş yaptı.

Sprint formatının uygulanacak olması nedeniyle ilk antrenman seansı, pilotların piste alışmaları açısından büyük önem taşıyordu. Ancak pist başlangıçta oldukça tozluydu ve bu yüzden tur dereceleri yavaştı. Bir saatlik seans boyunca birkaç pilotun pist dışı ziyareti haricinde pek bir olay olmadı ve hatta pilotlar son ana kadar yumuşak lastiklerle tur bile atmadılar. En büyük olaylardan birisi, seansın ilk bölümünde McLaren pilotu Lando Norris'in işaret köpüklerinden birisini parçalamasıydı.

Seansın başında 1:35'li turlar gelirken, temiz hattın çıkmaya başlamasıyla tur dereceleri hızlı bir şekilde 1:28'lere düştü. Son 15 dakikaya girilirken pilotlar sonunda yumuşak lastiklerle piste çıkmaya başladılar.

Seansın sonunda en hızlı isim, yumuşak lastiklerle 1:27.428 yapan Verstappen oldu. Bu hafta sonu şampiyon olmayı uman Red Bull pilotu, son bölümde elde ettiği derece ile zirveye yükselirken onu kendisi gibi yumuşak lastik kullanan Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc takip ettiler. Sainz, Verstappen'in derecesine 0.3 sn yaklaşırken takım arkadaşı Leclerc 0.15 sn daha geride kaldı.

Güçlü bir seans geçiren ve bir ara ilk sırada bulunan Aston Martin'den Fernando Alonso, orta lastiklerle elde ettiği 1:27.919'luk derecesiyle lider Verstappen'in 0.491 sn gerisinde dördüncü oldu.

Sergio Perez yumuşak lastiklere rağmen takım arkadaşından 0.6 sn geride altıncı olurken onu AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Haas'tan Nico Hulkenberg takip ettiler.

Alonso gibi orta lastiklerle en hızlı turunu atan Mercedes'ten George Russell 0.9 sn geride 8. olurken McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris ilk 10'u tamamlayan isimler oldular. Her iki McLaren pilotunda da sert lastikler vardı.

Williams'ta eleştirilerin odak noktası olan Logan Sargeant, takım arkadaşı Alex Albon'un önünde 11. olurken onları Lewis Hamilton ve Lance Stroll takip ettiler.

Sprint hafta sonu nedeniyle bu hafta sonu gerçekleştirilen ilk antrenman seansı, aynı zamanda tek antrenman seansıydı. Bugünkü ikinci antrenmanın yerine sıralama seansı gerçekleştirilecek ve ilk antrenmanda elde edilen verilerle pilotlar sıralamalarda, yarış için en iyi sonucu almaya çalışacaklar.

Katar GP sıralama seansı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.