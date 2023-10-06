Prime'a abone ol
Önceki / Andretti, FIA ve FOM arasında 'politik gerginliğe' sebep olabilir Sonraki / Ana yarış, Verstappen’i cumartesi gecesi kutlama yapmaktan vazgeçirmeyecek
Formula 1 / Katar GP Antrenman raporu

2023 Katar GP 1. antrenman: Tozlu pistte Verstappen lider, Sainz 2.

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Katar GP öncesinde birinci antrenman seansını şampiyona lideri Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

İlk Formula 1 yarışına pandeminin etkisini gösterdiği 2021'de ev sahipliği yapan Katar, 2022'de takvimde kendisine yer bulamamasının ardından 2023'te 10 senelik anlaşmayla yeniden Formula 1'e dönüş yaptı. 

Sprint formatının uygulanacak olması nedeniyle ilk antrenman seansı, pilotların piste alışmaları açısından büyük önem taşıyordu. Ancak pist başlangıçta oldukça tozluydu ve bu yüzden tur dereceleri yavaştı. Bir saatlik seans boyunca birkaç pilotun pist dışı ziyareti haricinde pek bir olay olmadı ve hatta pilotlar son ana kadar yumuşak lastiklerle tur bile atmadılar. En büyük olaylardan birisi, seansın ilk bölümünde McLaren pilotu Lando Norris'in işaret köpüklerinden birisini parçalamasıydı.

Seansın başında 1:35'li turlar gelirken, temiz hattın çıkmaya başlamasıyla tur dereceleri hızlı bir şekilde 1:28'lere düştü. Son 15 dakikaya girilirken pilotlar sonunda yumuşak lastiklerle piste çıkmaya başladılar.

Seansın sonunda en hızlı isim, yumuşak lastiklerle 1:27.428 yapan Verstappen oldu. Bu hafta sonu şampiyon olmayı uman Red Bull pilotu, son bölümde elde ettiği derece ile zirveye yükselirken onu kendisi gibi yumuşak lastik kullanan Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc takip ettiler. Sainz, Verstappen'in derecesine 0.3 sn yaklaşırken takım arkadaşı Leclerc 0.15 sn daha geride kaldı.

Güçlü bir seans geçiren ve bir ara ilk sırada bulunan Aston Martin'den Fernando Alonso, orta lastiklerle elde ettiği 1:27.919'luk derecesiyle lider Verstappen'in 0.491 sn gerisinde dördüncü oldu.

Sergio Perez yumuşak lastiklere rağmen takım arkadaşından 0.6 sn geride altıncı olurken onu AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Haas'tan Nico Hulkenberg takip ettiler.

Alonso gibi orta lastiklerle en hızlı turunu atan Mercedes'ten George Russell 0.9 sn geride 8. olurken McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris ilk 10'u tamamlayan isimler oldular. Her iki McLaren pilotunda da sert lastikler vardı.

Williams'ta eleştirilerin odak noktası olan Logan Sargeant, takım arkadaşı Alex Albon'un önünde 11. olurken onları Lewis Hamilton ve Lance Stroll takip ettiler.

Sprint hafta sonu nedeniyle bu hafta sonu gerçekleştirilen ilk antrenman seansı, aynı zamanda tek antrenman seansıydı. Bugünkü ikinci antrenmanın yerine sıralama seansı gerçekleştirilecek ve ilk antrenmanda elde edilen verilerle pilotlar sıralamalarda, yarış için en iyi sonucu almaya çalışacaklar.

Katar GP sıralama seansı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 26 1'27.428   221.530
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27 +0.334 0.334 220.687
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 27 +0.481 0.147 220.318
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 28 +0.491 0.010 220.293
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24 +0.588 0.097 220.050
6 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 28 +0.599 0.011 220.023
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 22 +0.743 0.144 219.664
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28 +0.908 0.165 219.253
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20 +0.952 0.044 219.144
10 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24 +1.013 0.061 218.993
11 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 25 +1.122 0.109 218.723
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26 +1.162 0.040 218.625
13 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 26 +1.251 0.089 218.405
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 28 +1.262 0.011 218.378
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 25 +1.304 0.042 218.275
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 23 +1.393 0.089 218.056
17 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 27 +1.613 0.220 217.517
18 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 29 +1.678 0.065 217.359
19 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 29 +1.810 0.132 217.037
20 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 26 +2.074 0.264 216.397
Tüm sonuçları görüntüle  

 

paylaşım
yorumlar

Andretti, FIA ve FOM arasında 'politik gerginliğe' sebep olabilir

Ana yarış, Verstappen’i cumartesi gecesi kutlama yapmaktan vazgeçirmeyecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Hamilton: "Araç düne kıyasla neden bu kadar farklı hissettirdi bilmiyorum"

Hamilton: "Araç düne kıyasla neden bu kadar farklı hissettirdi bilmiyorum"

Formula 1
Katar GP

Hamilton: "Araç düne kıyasla neden bu kadar farklı hissettirdi bilmiyorum" Hamilton: "Araç düne kıyasla neden bu kadar farklı hissettirdi bilmiyorum"

Norris: "Mutlu değilim çünkü dün de bugün de pole pozisyonunda olmalıydım"

Norris: "Mutlu değilim çünkü dün de bugün de pole pozisyonunda olmalıydım"

Formula 1
Katar GP

Norris: "Mutlu değilim çünkü dün de bugün de pole pozisyonunda olmalıydım" Norris: "Mutlu değilim çünkü dün de bugün de pole pozisyonunda olmalıydım"

Piastri: "Çok mutluyum ancak Max çok gerimizde değil"

Piastri: "Çok mutluyum ancak Max çok gerimizde değil"

Formula 1
Katar GP

Piastri: "Çok mutluyum ancak Max çok gerimizde değil" Piastri: "Çok mutluyum ancak Max çok gerimizde değil"

Son Haberler

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

F1 Formula 1
Katar GP

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

F1 Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

F1 Formula 1
Katar GP

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor" Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol