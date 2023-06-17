2023 Kanada GP: Verstappen pole'de, Hulkenberg ikinci, Perez ve Leclerc son bölüme kalamadı!

Formula1'de sezonun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'si öncesinde sıralama turları yağmur altında gerçekleştirildi. Yağmur şiddetinin, rüzgar kuvvetinin ve yol tutuşunun neredeyse her dakika değiştiği ve koşullara sürekli adapte olmanız gereken bu çetrefilli seansta en hızlı derece Max Verstappen'den geldi.

Hollandalı pilot böylelikle Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Gridde onun yanında Nico Hulkenberg ve Fernando Alonso olacak.

Kanada GP, 18 Haziran Pazar günü TSi 21.00'de başlayacak

Yarış gridi:

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pit lane Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm:

Pit sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 12 dakikalık seans başladı ve pilotlar, pole pozisyonunu almak için mücadele ettiler.

İkinci bölümün ilk yarısında slick lastikler daha hızlı olsalar da ikinci bölümün sonunda bastıran yağmur pisti yeniden ıslattı ve Q3 seansına herkes yeşil logolu geçiş lastikleriyle başladı.

Yağmurun giderek kötüleşme ihtimali olduğundan, turu erken bir şekilde atabilmek önemliydi ve 10 pilot da hemen piste çıktılar.

Yağmur giderek kötüleşiyordu ve ilk denemeler gridi belirleyebilirdi. Çok önemli olan bu ilk denemelerin ardından Verstappen 1:27.059 ile liderdi. Yani pist 8 saniye kadar yavaşlamıştı.

Alonso onun 0.2 saniye gerisinde ikinciydi. Pilotlar ilk turlarının ardından durmadılar ve hemen ikinci turlar başladı. Verstappen ikinci turunda derecesini 1:25.858'e çekerek çok büyük bir avantaj yakaladı. Ardından Hulkenberg turunu tamamladı ve ikinci sıraya çıktı.

Hulkenberg ikinci sıraya çıktıktan hemen sonra ise kırmızı bayraklar sallandı çünkü Oscar Piastri bariyerlerdeydi!

Bu kırmızı bayrak periyodunda yağmur devam ettiğinden ve koşullar kötüleştiğinden, kırmızı bayraktan önce atılan dereceler gridi belirledi.

Böylelikle pole pozisyonu ilk denemelerde en hızlı dereceyi kaydeden Max Verstappen'e gitmiş oldu. Hollandalı pilot böylelikle bu sezonki 5. pole pozisyonunu aldı.

Turunu kırmızı bayraklardan birkaç saniye önce atan Hulkenberg, ikinci sırayı aldı ve Haas'ı ilk çizgiye taşıdı. Bu, Haas tarihindeki en grid pozisyonu oldu.

Aston Martin'de Fernando Alonso ise üçüncü sırayı aldı. Mercedes pilotları onu takip ettiler: Lewis Hamilton dördüncü, George Russell beşinci oldu. Esteban Ocon altıncıydı. Lando Norris yedinci sırayı alırken, Carlos Sainz sekizinciydi.

Kaza yapan Piastri seansı dokuzuncu sırada noktaladı. Tur atmayan Albon ise ilk 10'u tamamladı.

Q3 sonucu:

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Slick lastik kumarı tutan Albon lider, Perez ve Leclerc elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Bu noktada pistte kuru bir hat oluşmuştu ve bazı pilotlar kuru lastiğe geçmeyi değerlendirdiler. Seansın ilk birkaç dakikasının ardından Norris, Sainz ve Verstappen yumuşak lastiğe geçti. Albon ise piste zaten yumuşak lastikle çıkmıştı.

Bu isimler yumuşak lastikle turlarken, diğerleri geçiş lastiğinde devam ediyordu ve dereceler karışıktı. Hangi lastik daha hızlı söylemek zordu. Pistin son bölümü daha kuru olduğundan son sektörde yumuşak lastikli pilotlar, ilk bölümde ise geçiş lastikli pilotlar daha hızlıydı.

Ancak yumuşak lastikli pilotlar daha çok tur attıkça ve lastiklerini ısıttıkça hızlandılar ve ilk sıralara çıktılar. Bu noktada artık yumuşak lastiğin daha hızlı olduğu belliydi.

Bitime 4 dakika kala, hâlâ yumuşak lastik takmayan Leclerc ve Perez elenme bölgesindeydi. Leclerc yumuşak lastiğe geç de olsa taktı. Ancak tam da bu noktada yağmur çiselemeye başladı ve Leclerc ile Perez'in işi çok zorlaştı. Çünkü artık koşullar çok daha kötüydü ve hem Leclerc hem de Perez elenmiş oldu!

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seansın en hızlı derecesi ise yumuşak lastikleri en erken takan isim olan Alexander Albon'dan geldi. Taylandlı pilot böylelikle Williams'ı Q3'e taşımış oldu.

Verstappen 0.367 saniye geride ikinci olurken; McLaren pilotları Norris ve Piastri onu takip etti. Bu dört isim de de yumuşak lastik vardı.

Fernando Alonso en hızlı derecesini geçiş lastikleriyle kaydetti ve beşinciydi. İspanyol pilot geçiş lastiklerini kullanan en hızlı isim oldu.

Sainz yumuşak lastiklerle altıncı olurken, geçiş lastiklerindeki Russell yedinciydi. Hulkenberg, Ocon ve Hamilton ilk 10'u tamamladılar.

Leclerc, aslında seans içerisinde yumuşak lastiğe geçmek istediğini söylese de Ferrari buna hayır dedi ve seansın sonunda yumuşak lastiğe geçildiğinde de artık yağmur başlamıştı ve slick lastik için geç kalınmıştı.

11. sırayı alan Monakolu pilot için hayal kırıklığı yaratan bir seans oldu. Perez de yumuşak lastiklere geçmekte gecikti ve genel olarak çok dağınık bir seans geçirdi. Meksikalı pilot yarışa 12. sıradan başlayacak.

Yerel kahraman seans içerisinde spin atmasının ardından 13. olurken; Magnussen ve Bottas elenen diğer isimler oldular.

Q2 sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Gasly elendi

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler.

Kanada'da Cumartesi gününün hikayesi yağmurdu ve sıralama turları da ıslak koşullar altında başladı.

3. antrenmana kıyasla daha az ıslak bir asfalt vardı. Tüm sürücüler yeşil logolu geçiş lastikleriyle piste çıktılar ve bir an önce yağmur gelmeden tur atmak istiyorlardı. Ancak atamadılar çünkü daha seansın ilk saniyelerinde sarı bayraklar gördük.

Guanyu Zhou, pit yolundan çıktığı anda güç kaybetti ve yavaş bir şekilde ilerlemeye başladı. Zhou, aracı ilk sektörün sonuna kadar getirebilse de sonrasında durdu ve ilk 3 dakika bitmeden kırmızı bayrakların çıktığını gördük.

Enteresan bir şekilde, kırmızı bayrak çıktıktan birkaç saniye sonra kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan Zhou aracını yeniden çalıştırdı ve garaja getirmeyi başardı.

Böylelikle herhangi bir kaldırma çalışması yapılmasına gerek kalmadı ve bitime 14 dakika kala seans devam etti.

Seansın geri bölümünde birçok pilot limitleri bulmaya çalışırken dışarı taştı ama herhangi bir kaza görmedik.

Seans boyunca liderlik Alonso ile Verstappen arasında gidip geldi. Seansın sonunda ise Verstappen 1:20.851 ile liderdi, Alonso onun 0.630 saniye gerisinde ikinciydi.

Mercedes pilotları arka arkaya dizildiler: Hamilton üçüncü, Russell dördüncü. Charles Leclerc ilk 5'i tamamladı.

Alexander Albon, büyük oranda yenilenen FW45 ile altıncı sırayı aldı ve Williams'ı rahat bir şekilde ikinci bölüme taşıdı.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Esteban Ocon, Sergio Perez ve Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamladılar. Elenme bölgesine bakacak olursak; seans içerisinde birçok kişiyi engelleyen Yuki Tsunoda 16. sırayı aldı. Ancak Japon pilot engellemelerden dolayı inceleme altında ve ceza alabilir.

Son turunda Carlos Sainz tarafından engellenen Pierre Gasly 17. sırada kaldı. Fransız pilot, son turunu bitirebilseydi neredeyse kesin bir şekilde ikinci bölüme kalacaktı ve kendisini engelleyen Carlos Sainz'a oldukça kızgındı.

Bu olay da inceleme altına alındı ve Sainz'a ceza gelebilir.

Nyck de Vries, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou ise son sıraları aldılar ve elenen diğer isimler oldular.

Q1 sonucu:

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images