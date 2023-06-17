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Formula 1 / Kanada GP Sıralama turları raporu

2023 Kanada GP: Verstappen pole'de, Hulkenberg ikinci, Perez ve Leclerc son bölüme kalamadı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Kanada Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Top three Qualifiers Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Formula1'de sezonun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'si öncesinde sıralama turları yağmur altında gerçekleştirildi. Yağmur şiddetinin, rüzgar kuvvetinin ve yol tutuşunun neredeyse her dakika değiştiği ve koşullara sürekli adapte olmanız gereken bu çetrefilli seansta en hızlı derece Max Verstappen'den geldi. 

Hollandalı pilot böylelikle Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Gridde onun yanında Nico Hulkenberg ve Fernando Alonso olacak. 

Kanada GP, 18 Haziran Pazar günü TSi 21.00'de başlayacak

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'25.858   182.855
2 Germany Nico Hulkenberg 1'27.102 1.244 180.243
3 Spain Fernando Alonso 1'27.286 1.428 179.863
4 United Kingdom Lewis Hamilton 1'27.627 1.769 179.163
5 United Kingdom George Russell 1'27.893 2.035 178.621
6 France Esteban Ocon 1'27.945 2.087 178.516
7 United Kingdom Lando Norris 1'28.046 2.188 178.311
8 Spain Carlos Sainz Jr. 1'29.294 3.436 175.819
9 Australia Oscar Piastri 1'31.349 5.491 171.863
10 Thailand Alexander Albon      
11 Monaco Charles Leclerc 1'20.615   194.747
12 Mexico Sergio Perez 1'20.959   193.920
13 Canada Lance Stroll 1'21.484   192.670
14 Denmark Kevin Magnussen 1'21.678   192.213
15 Finland Valtteri Bottas 1'21.821   191.877
16 Japan Yuki Tsunoda 1'22.746   189.732
17 France Pierre Gasly 1'22.886   189.411
18 Netherlands Nyck deVries 1'23.137   188.840
19 United States Logan Sargeant 1'23.337   188.386
20 China Guan Yu Zhou 1'23.342   188.375
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pit lane

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: 

Pit sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 12 dakikalık seans başladı ve pilotlar, pole pozisyonunu almak için mücadele ettiler. 

İkinci bölümün ilk yarısında slick lastikler daha hızlı olsalar da ikinci bölümün sonunda bastıran yağmur pisti yeniden ıslattı ve Q3 seansına herkes yeşil logolu geçiş lastikleriyle başladı. 

Yağmurun giderek kötüleşme ihtimali olduğundan, turu erken bir şekilde atabilmek önemliydi ve 10 pilot da hemen piste çıktılar. 

Yağmur giderek kötüleşiyordu ve ilk denemeler gridi belirleyebilirdi. Çok önemli olan bu ilk denemelerin ardından Verstappen 1:27.059 ile liderdi. Yani pist 8 saniye kadar yavaşlamıştı. 

Alonso onun 0.2 saniye gerisinde ikinciydi. Pilotlar ilk turlarının ardından durmadılar ve hemen ikinci turlar başladı. Verstappen ikinci turunda derecesini 1:25.858'e çekerek çok büyük bir avantaj yakaladı. Ardından Hulkenberg turunu tamamladı ve ikinci sıraya çıktı. 

Hulkenberg ikinci sıraya çıktıktan hemen sonra ise kırmızı bayraklar sallandı çünkü Oscar Piastri bariyerlerdeydi! 

 

Bu kırmızı bayrak periyodunda yağmur devam ettiğinden ve koşullar kötüleştiğinden, kırmızı bayraktan önce atılan dereceler gridi belirledi. 

Böylelikle pole pozisyonu ilk denemelerde en hızlı dereceyi kaydeden Max Verstappen'e gitmiş oldu. Hollandalı pilot böylelikle bu sezonki 5. pole pozisyonunu aldı. 

Turunu kırmızı bayraklardan birkaç saniye önce atan Hulkenberg, ikinci sırayı aldı ve Haas'ı ilk çizgiye taşıdı. Bu, Haas tarihindeki en grid pozisyonu oldu.

Aston Martin'de Fernando Alonso ise üçüncü sırayı aldı. Mercedes pilotları onu takip ettiler: Lewis Hamilton dördüncü, George Russell beşinci oldu. Esteban Ocon altıncıydı. Lando Norris yedinci sırayı alırken, Carlos Sainz sekizinciydi. 

Kaza yapan Piastri seansı dokuzuncu sırada noktaladı. Tur atmayan Albon ise ilk 10'u tamamladı. 

Q3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 5 1'25.858     182.855
2 Germany Nico Hulkenberg 5 1'27.102 1.244 1.244 180.243
3 Spain Fernando Alonso 5 1'27.286 1.428 0.184 179.863
4 United Kingdom Lewis Hamilton 5 1'27.627 1.769 0.341 179.163
5 United Kingdom George Russell 5 1'27.893 2.035 0.266 178.621
6 France Esteban Ocon 5 1'27.945 2.087 0.052 178.516
7 United Kingdom Lando Norris 5 1'28.046 2.188 0.101 178.311
8 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'29.294 3.436 1.248 175.819
9 Australia Oscar Piastri 3 1'31.349 5.491 2.055 171.863
10 Thailand Alexander Albon 5        
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Slick lastik kumarı tutan Albon lider, Perez ve Leclerc elendi! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Bu noktada pistte kuru bir hat oluşmuştu ve bazı pilotlar kuru lastiğe geçmeyi değerlendirdiler. Seansın ilk birkaç dakikasının ardından Norris, Sainz ve Verstappen yumuşak lastiğe geçti. Albon ise piste zaten yumuşak lastikle çıkmıştı. 

Bu isimler yumuşak lastikle turlarken, diğerleri geçiş lastiğinde devam ediyordu ve dereceler karışıktı. Hangi lastik daha hızlı söylemek zordu. Pistin son bölümü daha kuru olduğundan son sektörde yumuşak lastikli pilotlar, ilk bölümde ise geçiş lastikli pilotlar daha hızlıydı. 

Ancak yumuşak lastikli pilotlar daha çok tur attıkça ve lastiklerini ısıttıkça hızlandılar ve ilk sıralara çıktılar. Bu noktada artık yumuşak lastiğin daha hızlı olduğu belliydi. 

Bitime 4 dakika kala, hâlâ yumuşak lastik takmayan Leclerc ve Perez elenme bölgesindeydi. Leclerc yumuşak lastiğe geç de olsa taktı. Ancak tam da bu noktada yağmur çiselemeye başladı ve Leclerc ile Perez'in işi çok zorlaştı. Çünkü artık koşullar çok daha kötüydü ve hem Leclerc hem de Perez elenmiş oldu! 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seansın en hızlı derecesi ise yumuşak lastikleri en erken takan isim olan Alexander Albon'dan geldi. Taylandlı pilot böylelikle Williams'ı Q3'e taşımış oldu. 

Verstappen 0.367 saniye geride ikinci olurken; McLaren pilotları Norris ve Piastri onu takip etti. Bu dört isim de de yumuşak lastik vardı. 

Fernando Alonso en hızlı derecesini geçiş lastikleriyle kaydetti ve beşinciydi. İspanyol pilot geçiş lastiklerini kullanan en hızlı isim oldu. 

Sainz yumuşak lastiklerle altıncı olurken, geçiş lastiklerindeki Russell yedinciydi. Hulkenberg, Ocon ve Hamilton ilk 10'u tamamladılar. 

Leclerc, aslında seans içerisinde yumuşak lastiğe geçmek istediğini söylese de Ferrari buna hayır dedi ve seansın sonunda yumuşak lastiğe geçildiğinde de artık yağmur başlamıştı ve slick lastik için geç kalınmıştı. 

11. sırayı alan Monakolu pilot için hayal kırıklığı yaratan bir seans oldu. Perez de yumuşak lastiklere geçmekte gecikti ve genel olarak çok dağınık bir seans geçirdi. Meksikalı pilot yarışa 12. sıradan başlayacak. 

Yerel kahraman seans içerisinde spin atmasının ardından 13. olurken; Magnussen ve Bottas elenen diğer isimler oldular. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Thailand Alexander Albon 5 1'18.725     199.423
2 Netherlands Max Verstappen 9 1'19.092 0.367 0.367 198.497
3 United Kingdom Lando Norris 9 1'19.347 0.622 0.255 197.860
4 Australia Oscar Piastri 9 1'19.659 0.934 0.312 197.085
5 Spain Fernando Alonso 8 1'19.776 1.051 0.117 196.796
6 Spain Carlos Sainz Jr. 8 1'19.856 1.131 0.080 196.598
7 United Kingdom George Russell 8 1'20.098 1.373 0.242 196.004
8 Germany Nico Hulkenberg 7 1'20.305 1.580 0.207 195.499
9 France Esteban Ocon 8 1'20.406 1.681 0.101 195.254
10 United Kingdom Lewis Hamilton 9 1'20.426 1.701 0.020 195.205
11 Monaco Charles Leclerc 10 1'20.615 1.890 0.189 194.747
12 Mexico Sergio Perez 10 1'20.959 2.234 0.344 193.920
13 Canada Lance Stroll 8 1'21.484 2.759 0.525 192.670
14 Denmark Kevin Magnussen 9 1'21.678 2.953 0.194 192.213
15 Finland Valtteri Bottas 11 1'21.821 3.096 0.143 191.877
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Gasly elendi 

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler. 

Kanada'da Cumartesi gününün hikayesi yağmurdu ve sıralama turları da ıslak koşullar altında başladı. 

3. antrenmana kıyasla daha az ıslak bir asfalt vardı. Tüm sürücüler yeşil logolu geçiş lastikleriyle piste çıktılar ve bir an önce yağmur gelmeden tur atmak istiyorlardı. Ancak atamadılar çünkü daha seansın  ilk saniyelerinde sarı bayraklar gördük. 

Guanyu Zhou, pit yolundan çıktığı anda güç kaybetti ve yavaş bir şekilde ilerlemeye başladı. Zhou, aracı ilk sektörün sonuna kadar getirebilse de sonrasında durdu ve ilk 3 dakika bitmeden kırmızı bayrakların çıktığını gördük. 

 

Enteresan bir şekilde, kırmızı bayrak çıktıktan birkaç saniye sonra kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan Zhou aracını yeniden çalıştırdı ve garaja getirmeyi başardı. 

Böylelikle herhangi bir kaldırma çalışması yapılmasına gerek kalmadı ve bitime 14 dakika kala seans devam etti. 

Seansın geri bölümünde birçok pilot limitleri bulmaya çalışırken dışarı taştı ama herhangi bir kaza görmedik.

Seans boyunca liderlik Alonso ile Verstappen arasında gidip geldi. Seansın sonunda ise Verstappen 1:20.851 ile liderdi, Alonso onun 0.630 saniye gerisinde ikinciydi. 

Mercedes pilotları arka arkaya dizildiler: Hamilton üçüncü, Russell dördüncü. Charles Leclerc ilk 5'i tamamladı.

Alexander Albon, büyük oranda yenilenen FW45 ile altıncı sırayı aldı ve Williams'ı rahat bir şekilde ikinci bölüme taşıdı. 

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Esteban Ocon, Sergio Perez ve Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamladılar. Elenme bölgesine bakacak olursak; seans içerisinde birçok kişiyi engelleyen Yuki Tsunoda 16. sırayı aldı. Ancak Japon pilot engellemelerden dolayı inceleme altında ve ceza alabilir. 

Son turunda Carlos Sainz tarafından engellenen Pierre Gasly 17. sırada kaldı. Fransız pilot, son turunu bitirebilseydi neredeyse kesin bir şekilde ikinci bölüme kalacaktı ve kendisini engelleyen Carlos Sainz'a oldukça kızgındı. 

Bu olay da inceleme altına alındı ve Sainz'a ceza gelebilir. 

 

Nyck de Vries, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou ise son sıraları aldılar ve elenen diğer isimler oldular. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 12 1'20.851     194.179
2 Spain Fernando Alonso 12 1'21.481 0.630 0.630 192.678
3 United Kingdom Lewis Hamilton 12 1'21.554 0.703 0.073 192.505
4 United Kingdom George Russell 12 1'21.798 0.947 0.244 191.931
5 Monaco Charles Leclerc 12 1'21.843 0.992 0.045 191.825
6 Thailand Alexander Albon 14 1'21.938 1.087 0.095 191.603
7 United Kingdom Lando Norris 12 1'21.998 1.147 0.060 191.463
8 France Esteban Ocon 12 1'22.114 1.263 0.116 191.192
9 Mexico Sergio Perez 13 1'22.151 1.300 0.037 191.106
10 Australia Oscar Piastri 12 1'22.190 1.339 0.039 191.015
11 Spain Carlos Sainz Jr. 12 1'22.248 1.397 0.058 190.881
12 Finland Valtteri Bottas 13 1'22.332 1.481 0.084 190.686
13 Denmark Kevin Magnussen 12 1'22.351 1.500 0.019 190.642
14 Canada Lance Stroll 12 1'22.677 1.826 0.326 189.890
15 Germany Nico Hulkenberg 13 1'22.730 1.879 0.053 189.769
16 Japan Yuki Tsunoda 11 1'22.746 1.895 0.016 189.732
17 France Pierre Gasly 11 1'22.886 2.035 0.140 189.411
18 Netherlands Nyck deVries 12 1'23.137 2.286 0.251 188.840
19 United States Logan Sargeant 14 1'23.337 2.486 0.200 188.386
20 China Guan Yu Zhou 11 1'23.342 2.491 0.005 188.375
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Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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