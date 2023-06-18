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Formula 1 / Kanada GP Yarış raporu

2023 Kanada GP: Verstappen 41. zaferini rahat aldı, Senna'yı yakaladı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Kanada Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Bu, Verstappen'in F1 kariyerindeki 41. zaferi oldu ve Hollandalı pilot, bu alanda efsane Ayrton Senna'yı yakaladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Monako ve İspanya yarışlarıyla Avrupa sezonunu açan Formula 1 padoğu, sezonun 9. ayağı için yeniden kıta değiştirdi ve Kanada'ya geldi. 

Geçtiğimiz iki günde yaşananlardan dolayı yarış öncesinde birçok bilinmezlik söz konusuydu. Kanada GP'si, muhtemelen son zamanlarda takımların ellerinde en az veriyle girdiği yarış konumundaydı. 

Cuma günü ilk antrenman seansı CCTV kameralarının arızalanması sebebiyle yapılamamış, bunun üzerine 90 dakikaya çıkarılan ikinci antrenman seansı ise iki kırmızı bayrak ve son on dakika yağan yağmurla kesintiye uğramıştı.

Cumartesi günü de hiçbir şey değişmedi, üçüncü antrenman seansı yağmur altında yapıldı, sıralama turlarına da yağmur damga vurdu.

Dolayısıyla takımların elindeki veriler yok denecek kadar azdı, ayrıca yarış günü pist tekrar kurumuştu. Dün yağan yağmur, pistteki tüm kauçuğu alıp götürmüştü.

Anlayacağınız, yarış öncesinde birçok konuda belirsizlik vardı. 

Yarış öncesinde gridde Max Verstappen ilk cepteydi. Fernando Alonso onun 7 metre arkasında, ikinci cepteydi. Mercedes pilotları arka arkaya dizildiler: Lewis Hamilton üçüncü, George Russell dördüncüydü. 3 sıra grid cezası alan Nico Hulkenberg ise ilk 5'i tamamlıyordu. 

Q2'de elenen Charles Leclerc 10, 3 sıra grid cezası alan Carlos Sainz 11 ve Sergio Perez ise 12. sıralardan kalkıyordu. 

İlk 10'daki tüm pilotlarda orta hamur vardı. 

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve 20 pilot da gride yerleşti. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle de sezonun 9. yarışı başladı.

Max Verstappen çizgiden iyi kalktı ve liderliğini korudu, yarış çizgisinin dışından kalkan Alonso ise bir tık yavaş kaldı ve Hamilton'a geçildi. 

Arkalarda Sergio Perez ile Carlos Sainz ilk tur boyunca çekiştiler, Sainz önde kalmayı başardı. Böylelikle ilk turu Verstappen, Hamilton, Alonso, Russell, Hulkenberg ilk 5'i ile tamamladık. 

 
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the remainder of the field at the start

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk turlar oldukça sakin geçti. Yedinci turda sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi çünkü Williams pilotu Logan Sargeant yolda kalmıştı. Motorundan dumanlar çıkan ve alevler gördüğünü söyleyen Sargeant, ikinci sektörde aracını park etti ve yarışa erken veda etti. 

Kanada'daki görevliler yine çok iyi bir iş çıkardı ve yaklaşık 30 saniyelik çalışmanın ardından yeniden yarış temposuna döndük. 

Bu noktada Verstappen, 3.5 saniyelik bir avantaja sahipti ve önde rahattı. Onun arkasında Hamilton, Alonso'nun baskısı altındaydı. 

Alonso, startta geçilmesinin ardından Hamilton'ın kaçmasına izin vermedi ve DRS mesafesinde kalmayı başardı. Özellikle de arka düzlükte Alonso, Hamilton'a fazlasıyla yakındı. Onların arkasında Russell ve Ocon ilk 5'i tamamlıyordu. 

12. tura geldiğimizde ise güvenlik aracı içeri girdi çünkü Mercedes pilotu George Russell duvara çarpmıştı! İngiliz pilot, dördüncü şikanda fazla kerb alarak dışarı uçtu ve sonrasında da yol tutuşunu kaybedip duvara çarptı. 

Bu temasın ardından sağ arka lastiğini patlatan ve ön kanadını kıran Russell, süspansiyonunu kırmamıştı ve pite dönebildi. Ardından 19. sıradan yarışa katıldı. 

 

Güvenlik aracı arkasında Verstappen, Hamilton ve Alonso hemen pite gelip sert lastiğe geçtiler. Ferrari pilotları pistte kaldılar. 

Böylelikle Verstappen, Hamilton, Alonso, Leclerc, Sainz, Sergio Perez ilk 6'sı oluştu. 17. turda yarış yeniden başladı. Verstappen daha ilk turda DRS mesafesinden kaçtı. Alonso ise Hamilton'a baskı kurmaya devam etti. 

24. tura geldiğimizde Alonso, Hamilton'ı geçti ve 2. sıraya yükseldi. Ardından sırasını korumayı başardı. 

 
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

36. turda Nyck de Vries ve Kevin Magnussen temas yaşayarak pistten uçtular. İkisi de yarışa devam edebildi ama son sıralara gerilediler. 

Bu noktada Verstappen 5 saniye farkla liderdi, Alonso ise Hamilton'ın 4 saniye kadar önünde nispeten rahattı. 

Onların arkasında Ferrari pilotları vardı. İtalyan markanın pilotları, arka arkaya turlarda pite gelerek sert lastiğe geçtiler ve pozisyonlarını korudular. 

40. turda ise öndeki üçlünün pit stopları başladı. Sırasıyla Hamilton, Alonso ve Verstappen ikinci kez pite geldiler ve son pit stop'larını yaptılar. Verstappen ve Hamilton orta, Alonso sert lastiğe geçti. 

Böylelikle Verstappen, Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Perez ilk 6'sı ile son 20 tura girdik. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

55. turda Russell, sol ön freni çok fazla aşındığı için pite gelerek yarışa veda etti. Ön tarafta ise Alonso sorunlar yaşıyordu. 

İspanyol pilota yakıtının bitmemesi için bazı virajlarda erken frenlemesi söylendi, sert lastiğe sahip olması da kendisine yardımcı olmuyordu. 

Son 10 tura girdiğimizde Hamilton, Alonso'yla arasındaki farkı 2 saniyeye kadar indirmişti. Verstappen ise 8 saniyelik bir avantajla liderdi. 

Hollandalı pilot, yarış sonuna kadar da hata yapmadı ve Montreal'da damalı bayrağı ilk sırada görerek üst üste 4. zaferine ulaştı. 

Bu, Verstappen'in F1 kariyerindeki 41. zaferiydi ve Hollandalı pilot, bu alanda Ayrton Senna'yı yakalamış oldu. Çifte şampiyon pilot, bu galibiyetle birlikte şampiyonadaki puan farkını daha da artırdı. 

2023 F1 Puan Durumu>>>

Bu, aynı zamanda Red Bull'un da F1'deki 100. zaferi oldu. Alonso, yarışın son stintinde sorunlarla boğuşsa da durumu çok iyi kontrol etti ve ikinci sırada finiş görmeyi başardı. Hamilton ise podyumu tamamladı. 

Böylelikle podyumda 3 dünya şampiyonu isim gördük. Aralarında toplamda 11 şampiyonluk olan 3 isim, podyumu paylaştılar. Onlara Red Bull'un efsanevi tasarımcısı Adrian Newey de katılınca, belki de F1 tarihindeki en efsane dolu podyumu görmüş olduk. 

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışa 10 ve 11. sıralardan başlayan Ferrari pilotları güzel bir günü geride bıraktılar. Hem tempo hem de strateji anlamında iyi bir gün geçiren Ferrari'de Leclerc dördüncü, Sainz beşinci oldu. Bu yarışta Ferrari'nin lastik aşınması da oldukça iyi göründü. Bazı kaynaklar, son Pirelli lastik testinin Ferrari'ye bu konuda çok yardımcı olduğunu düşünüyor. 

Sergio Perez ise 6. sırada finiş gördü ve şampiyonada takım arkadaşının biraz daha arkasına düştü. FW45'i büyük oranda güncelleyen Williams belki de günün en büyük sürprizi oldu. Düşük sürüklenmeye sahip FW45'in Kanada'da daha iyi olması bekleniyordu ama Alexander Albon 7. olarak beklentileri aştı. 

Alex Albon, Williams FW45, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

Alex Albon, Williams FW45, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Lance Stroll ve Valtteri Bottas ise günün son puanlarını aldılar. Oscar Piastri 11. olarak puan barajının hemen dışında kalırken; Pierre Gasly on ikinciydi. 

"Sportmenlik dışı hareket yaptığından" 5 saniye ceza alan Norris 13. sıraya gerilirken; Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen ve Nyck de Vries damalı bayrağı gören diğer isimler oldular. 

Norris'in cezasının nedeni ne? :

George Russell ve Logan Sargeant ise yarışı bitiremediler. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Netherlands Max Verstappen 70 -       25
2 Spain Fernando Alonso 70 9.570 9.570 9.570   18
3 United Kingdom Lewis Hamilton 70 14.168 14.168 4.598   15
4 Monaco Charles Leclerc 70 18.648 18.648 4.480   12
5 Spain Carlos Sainz Jr. 70 21.540 21.540 2.892   10
6 Mexico Sergio Perez 70 51.028 51.028 29.488   9
7 Thailand Alexander Albon 70 1'00.813 1'00.813 9.785   6
8 France Esteban Ocon 70 1'01.692 1'01.692 0.879   4
9 Canada Lance Stroll 70 1'04.402 1'04.402 2.710   2
10 Finland Valtteri Bottas 70 1'04.432 1'04.432 0.030   1
11 Australia Oscar Piastri 70 1'05.101 1'05.101 0.669    
12 France Pierre Gasly 70 1'05.249 1'05.249 0.148    
13 United Kingdom Lando Norris 70 1'08.363 1'08.363 3.114    
14 Japan Yuki Tsunoda 70 1'13.423 1'13.423 5.060    
15 Germany Nico Hulkenberg 69 1 lap        
16 China Guan Yu Zhou 69 1 lap        
17 Denmark Kevin Magnussen 69 1 lap        
18 Netherlands Nyck deVries 69 1 lap        
  United Kingdom George Russell 53          
  United States Logan Sargeant 6          
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