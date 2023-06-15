2023 Kanada GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monako ve İspanya yarışlarıyla Avrupa sezonunu açan Formula 1 padoğu, sezonun 9. ayağı için yeniden kıta değiştirdi ve Kanada'ya geldi.

Teknik ve zor virajların yanı sıra uzun bir düzlüğe ve Şampiyonlar Duvarı'na sahip olan Circuit Gilles Villeneuve Pisti, geçmişte oldukça heyecan verici yarışlara ev sahipliği yaptı.

Pist kendi başına yeteri kadar heyecan verici, buna ek olarak hafta sonu boyunca yağmurun da işleri karıştırması bekleniyor.

Peki, F1 takviminin en sevilen duraklarından biri olan Kanada Grand Prix'si öncesinde puan durumu nasıl?

Son 3 yarışın galibi Max Verstappen, Kanada GP öncesinde 170 puanla ilk sırada. İspanya'da istediği gibi bir hafta sonu geçiremeyen Sergio Perez ise takım arkadaşının en yakın takipçisi konumunda ama 117 puana sahip ve 53 puan kadar geride.

Yani Verstappen, ilk 7 yarışın ardından en yakın rakibine 2 yarış galibiyeti kadar büyük bir fark açmış durumda.

Fernando Alonso 99 puanla üçüncü sırada yer alırken, onu 87 puanla Lewis Hamilton takip ediyor. George Russell ise 65 puanla ilk 5'i tamamlamakta.

Tüm puan durumuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hafta sonu programı

Kanada GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, Cuma günü 21.00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

2. antrenman seansı ise ilk seansın bitiminden 2 saat sonra, 00.00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 19.30'da gerçekleştirilecek ve yine bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün 23.00'te yapılacak.

Pazar günkü Grand Prix ise 21.00'de başlayacak. Yarış, S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

S Sport Plus, S Sport ve S Sport 2'ye ek olarak, tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Kanada GP hafta sonu programı:

16 Haziran Cuma

1. Antrenman: 21.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

17 Haziran Cumartesi

2. Antrenman: 00.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

3. Antrenman: 19.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları: 23.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

18 Haziran Pazar

Yarış: 21.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)