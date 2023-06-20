Kayıt Ol
Önceki / Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"
Formula 1 / Kanada GP Özel Haber

2023 Kanada GP: Görsel tur grafiği

Sezonun kalburüstü yarışlarından Kanada GP'sinin tur tur nasıl ilerlediğini sizlere sunuyoruz.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Normal görünüş

Flourish logoA Flourish chart

Yakından bakış

Flourish logoA Flourish chart
paylaşım
yorumlar

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"
Daha fazlası
Motorsport Network
Ferrari tarihine ışık tutan fotoğraf kitabı satışa sunuldu

Ferrari tarihine ışık tutan fotoğraf kitabı satışa sunuldu

GENEL
News

Ferrari tarihine ışık tutan fotoğraf kitabı satışa sunuldu Ferrari tarihine ışık tutan fotoğraf kitabı satışa sunuldu

MotoGP ve Motorsport Network, tarihin en büyük taraftar anketinin sonuçlarını duyurdu

MotoGP ve Motorsport Network, tarihin en büyük taraftar anketinin sonuçlarını duyurdu

MotoGP
Haber

MotoGP ve Motorsport Network, tarihin en büyük taraftar anketinin sonuçlarını duyurdu MotoGP ve Motorsport Network, tarihin en büyük taraftar anketinin sonuçlarını duyurdu

Nigel Mansell, Motorsport Multiverse'da yayınlanacak dijital koleksiyonunu tanıttı

Nigel Mansell, Motorsport Multiverse'da yayınlanacak dijital koleksiyonunu tanıttı

GENEL
Motorsport.com duyurusu

Nigel Mansell, Motorsport Multiverse'da yayınlanacak dijital koleksiyonunu tanıttı Nigel Mansell, Motorsport Multiverse'da yayınlanacak dijital koleksiyonunu tanıttı

Alexander Albon Daha fazlası
Alexander Albon
Sainz'a ceza çıkmadı

Sainz'a ceza çıkmadı

Formula 1
Kanada GP

Sainz'a ceza çıkmadı Sainz'a ceza çıkmadı

Albon: "Hızımız yeterli değil"

Albon: "Hızımız yeterli değil"

Formula 1
Miami GP

Albon: "Hızımız yeterli değil" Albon: "Hızımız yeterli değil"

Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"

Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"

Formula 1
Avustralya GP

Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum" Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin, Kanada güncellemeleri konusunda neden çekingen davrandı?

Aston Martin, Kanada güncellemeleri konusunda neden çekingen davrandı?

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, Kanada güncellemeleri konusunda neden çekingen davrandı? Aston Martin, Kanada güncellemeleri konusunda neden çekingen davrandı?

Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş

Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş

Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?

Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi? Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?

Son Haberler

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

F1 Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

F1 Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir" Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

MGP MotoGP
Almanya GP

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı! Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

F1 Formula 1
Kanada GP

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu? Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol