2023 Kanada GP: Görsel tur grafiği
Sezonun kalburüstü yarışlarından Kanada GP'sinin tur tur nasıl ilerlediğini sizlere sunuyoruz.
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Sainz'a ceza çıkmadı
Sainz'a ceza çıkmadı Sainz'a ceza çıkmadı
Albon: "Hızımız yeterli değil"
Albon: "Hızımız yeterli değil" Albon: "Hızımız yeterli değil"
Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"
Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum" Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"
Aston Martin, Kanada güncellemeleri konusunda neden çekingen davrandı?
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