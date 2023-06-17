2023 Kanada GP 3. antrenman: Yağmurlu seansta Verstappen en hızlısı, Sainz kaza yaptı

Kanada'da Cuma günü oldukça enteresandı. Birinci antrenman seansında araçlar pistte sadece 5 dakika kadar durabildiler ve F1 tarihinin en enteresan seanslarından birini geride bıraktık.

Seansın ilk dakikalarında Pierre Gasly'nin yolda kalmasıyla çıkan kırmızı bayraklar, Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorun nedeniyle seans sonuna kadar devam etti ve 1. antrenman seansı boşa gitmiş oldu.

İlk seanstaki kayıp zamanı biraz da olsa telafi edebilmek adına ikinci antrenman seansı 30 dakika daha erken başladı ve 90 dakika sürdü.

Circuit Gilles Villeneuve'de pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile başladı ve Cumartesi için yapılan hava tahminleri doğru çıktı: Montreal'de gün boyu yağmur yağdı ve asfalt oldukça ıslaktı. Ayrıca soğuktu, 17 derece kadardı.

Seansın yapılmasını engelleyecek kadar kötü koşullar olmasa da pilotların piste mavi logolu yağmur lastikleri ile çıkmaları gerekti. Asfalt geçiş lastikleri için fazla ıslaktı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, leads Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton

Özellikle bazı bölgelerde göletler oluşmuştu ve ciddi su birikintileri bulunuyordu.

Yağmurun bugün boyunca devam etmesi bekleniyor, yani sıralama turlarında da yüksek ihtimalle buna benzer koşullar göreceğiz. Dolayısıyla bu seans aslında pilotlar ve takımlar için oldukça önemliydi, sıralama turlarında karşılaşacakları bu çetrefilli koşullarda antrenman yapma şansı buldular.

Pist oldukça ıslak olsa da seans herhangi bir gecikme yaşanmadan başladı ve pilotların neredeyse hepsi piste çıkarak turlamaya başladılar.

İlk 10 dakika geride kalırken Fernando Alonso geçiş lastiklerini taktı ve bu lastikleri denedi. Bazı pilotlar geçiş, bazı pilotlar ise ekstrem yağmur lastiklerini tercih ediyorlardı.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari ve Alfa Romeo pilotları ile Alonso geçiş lastiklerindeydi, gridin geri kalanı ise mavi logolu lastiklere sahipti.

Bildiğiniz gibi bu tarz koşullarda pilotlar her tur biraz daha özgüven buluyor ve derecelerini geliştiriyorlar. Ayrıca pilotlar turladıkça kuru bir çizgi oluşuyor ve pist hızlanıyor.

Bu nedenlerden dolayı da sıralamalar her dakika değişiyordu. İlk 20 dakika geride kalırken artık herkes geçiş lastiklerine geçmişti.

Pilotların mavi logolu lastikleri ne kadar sevmediklerini biliyoruz, dolayısıyla bu lastiklerden bir an önce kurtulmak istemeleri sürpriz olmadı.

Seansın tam orta noktasına geldiğimizde ise kırmızı bayrakları gördük: Carlos Sainz ilk virajın frenlemesinde aracı kaybetti ve sağ tarafta yer alan bariyerlere yüksek hızda çarptı.

Bu kaza sonucunda SF-23 ön tarafına ciddi hasar aldı, arka kanatta da hasar mevcuttu. Sainz böylelikle seansa erken veda etti ve kırmızı bayraklar çıktı.

Carlos Sainz

Yağmurlu havada yoğun geçen bir seans için aslında oldukça olaysız ilerliyorduk, bu kazayla birlikte ilk ciddi olay yaşanmış oldu.

Bu noktada Verstappen 1:24.480 ile ilk sıradaydı. Kaza yapan Sainz 0.285 saniye kadar geride ikinci sıradaydı, Leclerc ise 0.370 sn geride üçüncüydü.

Sainz'ın aracının kaldırılmasıyla bitime 23 dakika kala seans yeniden başladı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seansın yeniden başlamasının ardından Verstappen tempo artırdı. Çifte şampiyon pilot, kırmızı bayrak periyodundan sonraki ilk turunda 0.3 saniye kadar hızlandı ve derecesini 1:24.192'ye çekti. Hollandalı pilot ardından 1:23.779 yaptı ve daha da hızlandı. Şampiyona lideri ardından derecesini 1:23.125'e indirdi ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 1.6 saniyeye kadar çıkardı.

Sonrasında Leclerc hızlı bir tur attı ve Verstappen'le aradaki farkı 0.3 saniyeye kadar indirdi. Pistte giderek daha da kuru bir hat oluşmaya başlıyordu ancak daha fazla yağmur da yoldaydı ve son 10 dakikaya girdiğimizde, yağmur yağmaya başladı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son 10 dakikada yağmurun başlaması, derecelerin değişmediği anlamına geldi ve Verstappen, 1:23.106'lık derecesiyle ıslak koşullarda gerçekleştirilen bu seansı ilk sırada tamamladı.

Onun 0.291 saniye arkasında Leclerc vardı, Alonso ise 1.377 saniye kadar geride üçüncü sıradaydı. Haas'ta Kevin Magnussen dördüncü sırayı alırken, kaza yapan Sainz ilk 5'i tamamladı.

Alpine'de Pierre Gasly altıncıydı, yerel kahraman Lance Stroll onu takip etti. Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ilk 10'u tamamladı.

Nico Hulkenberg ilk 10'un hemen dışında kalırken, McLaren pilotları arka arkaya dizildiler: Oscar Piastri 12., Lando Norris 13. sıradaydı.

Alexander Albon, George Russell, Nyck de Vries, Sergio Perez, Guanyu Zhou, Esteban Ocon ve Logan Sargeant ise ilk 20'yi tamamladılar.

Sıralama turları, TSi 23.00'te başlayacak.

Seans sonucu: