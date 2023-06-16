2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Montreal'de pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile devam etti. Aslında devam etti demek doğru olur mu bilmiyoruz zira birinci antrenman seansında araçlar pistte sadece 5 dakika kadar durabildiler ve F1 tarihinin en enteresan seanslarından birini geride bıraktık.

Seansın ilk dakikalarında Pierre Gasly'nin yolda kalmasıyla çıkan kırmızı bayraklar, Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorun nedeniyle seans sonuna kadar devam etti ve 1. antrenman seansı boşa gitmiş oldu.

Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorun, 2. antrenman seansı öncesinde çözüldü.

İlk seanstaki kayıp zamanı biraz da olsa telafi edebilmek adına ikinci antrenman seansı 30 dakika daha erken başladı ve 90 dakika sürdü.

Hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde 2. antrenman seansında büyük bir yağmur riski olduğu söylenmekteydi ancak seansa kuru zeminde başladık. Hava 22, asfalt ise 38 dereceydi. Yine de yağmur ihtimali %40 kadardı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 90 dakikalık 2. antrenman seansı başladı ve elbette bir seansı kaybetmiş olan pilotlar, hemen piste çıktılar.

Seansa hızlı bir başlangıç yaptık. Tüm pilotlar hemen zaman turlarına başladılar ve art arda turlar attılar. İlk 30 dakika oldukça yoğun geçti ve bu yüzden sıralamalar da sürekli değişiyordu.

Bu yoğun başlangıcın ardından ufak bir ara verildi çünkü tam da ilk 30 dakika biterken, bir kez daha kırmızı bayrakları gördük.

Hulkenberg son virajdan çıkarken motor çok hızlı ve şiddetli bir şekilde kesildi, oldukça sert bir ses çıktı. Sonrasında da aracın arkasından dumanlar çıktığını gördük ve Haas pilotu aracı pit duvarının biraz ötesine çekerek seansa veda etti.

Kırmızı bayraklardan önce Charles Leclerc ilk sıradaydı. Bu noktada Ferrari pilotları hem araçla hem de lastiklerle daha rahatlar gibi gözüküyordu.

Leclerc 1:14.094 ile ilk sıradaydı, sene boyunca birçok kez duyduğumuz gibi viteslerden şikayet eden Max Verstappen ise 0.074 saniye geride ikinciydi. Carlos Sainz ise takım arkadaşının 0.102 saniye geride üçüncüydü.

Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Kevin Magnussen, Sergio Perez, Alexander Albon, Lando Norris ilk 10'u tamamlıyordu.

Aston Martin pilotları gerilerdeydi ve aracın arkasında denge sorunları vardı. Mercedes pilotları ise bu noktada yumuşak hamur kullanmamış ve rekabetçi bir zaman turu atmamışlardı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yaklaşık 10 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından, bitime 50 dakika kala, yeniden yeşil bayraklar sallandı ve araçlar piste geri döndüler.

Yeniden hızlı zaman turları görmeye başladık. Red Bull pilotu Sergio Perez hızlı turunda hata yaptı ve pistten taştı, Carlos Sainz ise 1:13.844 ile zirveye yükseldi. İspanyol pilot bu hafta sonu 1:13'lere inen ilk isim oldu ve böylelikle Sainz, Leclerc, Verstappen sıralaması oluştu.

Sainz'ın turunu atmasından birkaç saniye sonra ise yeniden kırmızı bayraklar sallandı! Bu sefer de Esteban Ocon 2. sektörde yolda kalmıştı. İlk seansta Pierre Gasly'i görmüştük, bu sefer de takım arkadaşı Ocon yolda kaldı.

Bundan dolayı da yeşil bayraklardan sadece 5 dakika sonra yeniden kırmızı bayrak periyoduna girdik. Böylelikle bu seansa eklenen 30 dakikalık ilave zaman da bir nevi anlamsızlaşmış oldu.

Ocon'un aracının da pistten hızlıca kaldırılmasıyla, seans yeniden başladı. Bitime 44 dakika kala bir kez daha pilotlar piste geri döndüler ve bir kez daha zaman turlarına başladılar.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotları yumuşak hamurla ilk turlarını attılar: Lewis Hamilton yarım saniye geride beşinci sıraya, George Russell ise 0.8 saniye geride onuncu sıraya yükseldi.

Ardından Alonso da seansın başından bu yana kaydettiği en iyi dereceyi kaydetti ve 0.387 sn geride beşinci sıraya çıktı. Böylelikle Hamilton altıncılığa gerilemiş oldu.

Bitime 29 dakika kala Mercedes pilotları yumuşak lastikle bir deneme daha yaptılar ve ilk iki sıraya yükseldiler!

Hamilton 1:13.718 ile liderdi, Russell ise 0.027 geride ikinciydi.

Bitime 25 dakika kala pilotlar artık yarış simülasyonlarına geçmişlerdi, dolayısıyla geri kalan bölümde dereceler gelişmedi.

Ayrıca beklenen yağmur son 5 dakikada kendini gösterdi ve özellikle 10. virajda, kuzeyde kalan bölgede kuvvetli yağmur gördük. Yağmurdan ziyade fırtına dahi diyebilirdik çünkü 40 km/s hıza ulaşan rüzgarla birlikte oldukça şiddetli bir yağmur yağıyordu. Pistin kuzey bölümü 5 dakika içerisinde göle dönüştü.

Son dakikalarda yeşil logolu geçiş lastikleriyle piste çıkan birçok isim bu bölgede kızaklama yaşadı ve pistte kalmakta zorlandı.

Tüm bunların ardından Mercedes pilotları, seansı ilk iki sırada tamamlamış oldular.

Hamilton 1:13.718'lik derecesiyle Montreal'daki birinci günü lider kapattı, Russell ise takım arkadaşının 0.027 saniye gerisinde ikinciydi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verimli bir gün geçiren ve iyi bir görüntü çizen Ferrari'de Sainz üçüncü sırayı aldı. Kanada'ya güncellemelerle gelen Aston Martin'de ise Fernando Alonso dördüncüydü.

Leclerc ilk 5'i tamamlarken, son 3 yarışın galibi ve şampiyona lideri Verstappen altıncıydı. İlk seansın lideri Bottas, ikinci seansta yedinci oldu.

Perez, yerel kahraman Stroll ve Gasly ise ilk 10'u tamamladılar. Çaylak pilot Oscar Piastri ise ilk 10'un hemen dışında kaldı ve on birinci sırayı aldı.

Kevin Magnussen, Lando Norris, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, Alexander Albon, Esteban Ocon, Logan Sargeant ve Nico Hulkenberg ise gridi tamamladılar.

Kanada GP hafta sonu, 17 Haziran Cumartesi 19.30'da başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: