2023 Kanada GP 1. antrenman: Sadece 5 dakikası yeşil bayrak altında geçen seansta Bottas lider
2023 Kanada Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında 55 dakika boyunca kırmızı bayrak periyodu izledik. Bu kayıp seansın en hızlı derecesi ise kırmızı bayrak çıkmadan önceki ilk 5 dakikada en hızlı dereceyi kaydeden Valtteri Bottas'tan geldi.
Monako ve İspanya yarışlarıyla Avrupa sezonunu açan Formula 1 padoğu, sezonun 9. ayağı için yeniden kıta değiştirdi ve Kanada'ya geldi.
Montreal'de pist üstü aksiyonu bir saatlik 1. "antrenman" seansı ile başladı. Hafta sonu için yağmur tahminleri olsa da ilk antrenman seansının kuru geçmesi bekleniyordu, nitekim öyle de oldu ve ilk seansta yağmur görmedik.
Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle Red Bull pilotları vakit kaybetmeden piste çıktılar. Ardından diğer pilotlar da onlara katıldı.
Seansın daha ilk 4 dakikası geride kalmamıştı ki kırmızı bayraklar gördük. Alpine pilotu Piere Gasly aktarma organlarında sorun yaşadı ve araç boşta kaldı, Fransız pilot vites değiştiremiyordu.
Gasly bu sorundan dolayı ikinci sektörde yolda kaldı ve daha ilk 4 dakika geride kalırken kırmızı bayraklar sallandı.
Maalesef bu kırmızı bayraklar seans sonuna kaldırılamadılar. Gasly'nin aracının kaldırılması uzun sürdü, ardından da pistte yer alan Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorundan dolayı seans bir türlü başlayamadı.
İlk 4 dakika geride kalırken çıkan kırmızı bayraklar, seans sonuna kadar devam ettiler ve bitime 10 dakika kala, FIA seansın devam etmeyeceğini duyurdu. Böylelikle takip ettiğimiz en garip F1 seanslarından biri son bulmuş oldu.
Birinci seansta kaybolan süreyi biraz da olsa telafi etmek için 2. antrenman seansı 30 dakika uzatıldı. Yani ikinci antrenman seansı 90 dakika olacak.
Bu kayıp seansın en hızlı derecesi ise kırmızı bayrak çıkmadan önceki ilk 5 dakikada en hızlı dereceyi kaydeden Valtteri Bottas'tan geldi.
Bottas 1:18.728 ile ilk sırayı alırken, onun arkasında Lance Stroll ve Fernando Alonso vardı. Ancak elbette sadece 5 dakikası koşulabilen bu seansta dereceler hiçbir şey ifade etmiyor.
Esneme festivali olarak geçen bu seans bitse de gün bitmedi, 90 dakika sürecek ikinci antrenman seansı TSİ 23.30'da başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Valtteri Bottas
|3
|1'18.728
|199.415
|2
|Lance Stroll
|3
|1'19.175
|0.447
|0.447
|198.289
|3
|Fernando Alonso
|3
|1'19.807
|1.079
|0.632
|196.719
|4
|Sergio Perez
|3
|1'20.154
|1.426
|0.347
|195.867
|5
|Max Verstappen
|3
|1'20.231
|1.503
|0.077
|195.679
|6
|Oscar Piastri
|3
|1'21.496
|2.768
|1.265
|192.642
|7
|Kevin Magnussen
|3
|1'24.045
|5.317
|2.549
|186.799
|8
|Nico Hulkenberg
|3
|1'24.336
|5.608
|0.291
|186.155
|9
|Guan Yu Zhou
|3
|1'24.961
|6.233
|0.625
|184.785
|10
|Carlos Sainz Jr.
|3
|1'25.991
|7.263
|1.030
|182.572
|11
|Charles Leclerc
|3
|1'26.809
|8.081
|0.818
|180.852
|12
|Nyck deVries
|3
|1'32.274
|13.546
|5.465
|170.141
|13
|Yuki Tsunoda
|2
|14
|Lando Norris
|2
|15
|Pierre Gasly
|1
|16
|Alexander Albon
|1
|17
|Logan Sargeant
|2
|18
|Esteban Ocon
|0
|19
|Lewis Hamilton
|0
|20
|George Russell
|0
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