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Formula 1 / Kanada GP Antrenman raporu

2023 Kanada GP 1. antrenman: Sadece 5 dakikası yeşil bayrak altında geçen seansta Bottas lider

2023 Kanada Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında 55 dakika boyunca kırmızı bayrak periyodu izledik. Bu kayıp seansın en hızlı derecesi ise kırmızı bayrak çıkmadan önceki ilk 5 dakikada en hızlı dereceyi kaydeden Valtteri Bottas'tan geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Monako ve İspanya yarışlarıyla Avrupa sezonunu açan Formula 1 padoğu, sezonun 9. ayağı için yeniden kıta değiştirdi ve Kanada'ya geldi. 

Montreal'de pist üstü aksiyonu bir saatlik 1. "antrenman" seansı ile başladı. Hafta sonu için yağmur tahminleri olsa da ilk antrenman seansının kuru geçmesi bekleniyordu, nitekim öyle de oldu ve ilk seansta yağmur görmedik. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle Red Bull pilotları vakit kaybetmeden piste çıktılar. Ardından diğer pilotlar da onlara katıldı. 

Seansın daha ilk 4 dakikası geride kalmamıştı ki kırmızı bayraklar gördük. Alpine pilotu Piere Gasly aktarma organlarında sorun yaşadı ve araç boşta kaldı, Fransız pilot vites değiştiremiyordu. 

Gasly bu sorundan dolayı ikinci sektörde yolda kaldı ve daha ilk 4 dakika geride kalırken kırmızı bayraklar sallandı. 

 

Maalesef bu kırmızı bayraklar seans sonuna kaldırılamadılar. Gasly'nin aracının kaldırılması uzun sürdü, ardından da pistte yer alan Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorundan dolayı  seans bir türlü başlayamadı. 

İlk 4 dakika geride kalırken çıkan kırmızı bayraklar, seans sonuna kadar devam ettiler ve bitime 10 dakika kala, FIA seansın devam etmeyeceğini duyurdu. Böylelikle takip ettiğimiz en garip F1 seanslarından biri son bulmuş oldu. 

Birinci seansta kaybolan süreyi biraz da olsa telafi etmek için 2. antrenman seansı 30 dakika uzatıldı. Yani ikinci antrenman seansı 90 dakika olacak.  

Bu kayıp seansın en hızlı derecesi ise kırmızı bayrak çıkmadan önceki ilk 5 dakikada en hızlı dereceyi kaydeden Valtteri Bottas'tan geldi.

Bottas 1:18.728 ile ilk sırayı alırken, onun arkasında Lance Stroll ve Fernando Alonso vardı. Ancak elbette sadece 5 dakikası koşulabilen bu seansta dereceler hiçbir şey ifade etmiyor. 

Esneme festivali olarak geçen bu seans bitse de gün bitmedi, 90 dakika sürecek ikinci antrenman seansı TSİ 23.30'da başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 3 1'18.728     199.415
2 Canada Lance Stroll 3 1'19.175 0.447 0.447 198.289
3 Spain Fernando Alonso 3 1'19.807 1.079 0.632 196.719
4 Mexico Sergio Perez 3 1'20.154 1.426 0.347 195.867
5 Netherlands Max Verstappen 3 1'20.231 1.503 0.077 195.679
6 Australia Oscar Piastri 3 1'21.496 2.768 1.265 192.642
7 Denmark Kevin Magnussen 3 1'24.045 5.317 2.549 186.799
8 Germany Nico Hulkenberg 3 1'24.336 5.608 0.291 186.155
9 China Guan Yu Zhou 3 1'24.961 6.233 0.625 184.785
10 Spain Carlos Sainz Jr. 3 1'25.991 7.263 1.030 182.572
11 Monaco Charles Leclerc 3 1'26.809 8.081 0.818 180.852
12 Netherlands Nyck deVries 3 1'32.274 13.546 5.465 170.141
13 Japan Yuki Tsunoda 2        
14 United Kingdom Lando Norris 2        
15 France Pierre Gasly 1        
16 Thailand Alexander Albon 1        
17 United States Logan Sargeant 2        
18 France Esteban Ocon 0        
19 United Kingdom Lewis Hamilton 0        
20 United Kingdom George Russell 0        
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