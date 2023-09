2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Suzuka'da sıralama turları her zaman olduğu gibi Türkiye için oldukça erken saatlerde start aldı. Seansın en hızlı derecesi ise Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Verstappen, 24 Eylül Pazar günü TSi 08.00'da başlayacak yarışa ilk cepten başlayacak.

Yarış gridi:

C. Sainz Jr.

C. Sainz Jr.

C. Sainz Jr. Ferrari

C. Leclerc

C. Leclerc

C. Leclerc Ferrari

Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, out of the pits

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images