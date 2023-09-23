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Formula 1 / Japonya GP Sıralama turları raporu

2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi. 

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

Suzuka'da sıralama turları her zaman olduğu gibi Türkiye için oldukça erken saatlerde start aldı. Seansın en hızlı derecesi ise Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. 

Verstappen, 24 Eylül Pazar günü TSi 08.00'da başlayacak yarışa ilk cepten başlayacak. 

Yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 1'28.877 235.214
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes +0.581 233.687
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes +0.616 233.595
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari +0.665 233.468
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +0.773 233.186
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari +0.973 232.667
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes +1.031 232.517
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +1.342 231.716
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull +1.426 231.500
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes +1.683 230.843
11 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull +1.631 230.976
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault +1.632 230.973
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes +1.660 230.902
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault +1.709 230.777
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +1.788 230.576
16 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari +2.172 229.603
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +2.304 229.271
18 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +2.422 228.975
19 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari +2.521 228.727
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes    
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Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, out of the pits

Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, out of the pits

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen büyük farkla pole'de

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, Mercedes ve McLaren pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso ile Yuki Tsunoda mücadele etti. 

12 dakikalık seansta yeşil ışığın yanmasıyla 10 pilot da ilk denemeleri için piste çıktı. İlk denemelerin ardından Max Verstappen inanılmaz bir turla zirvedeydi. 

Hollandalı pilot 1:29.012 ile zaman tablolarının en üstündeydi. Onun en yakın takipçisi Oscar Piastri 0.446sn geride ikinci, Norris ise 0.481 saniye geride üçüncüydü. 

Diğer Red Bull'da Perez tam 1.4 saniye gerideydi ve dördüncü sırayı aldı. Hamilton ile Tsunoda ise ilk 6'yı tamamlıyorlardı.

Tek lastiği kalan Russell, Alonso, Leclerc, Sainz ise bu noktada piste çıkmamıştı. 

Bitime 3 dakika kala son denemeler başladı ve beklendiği gibi son denemelerde de Verstappen'i geçebilen olmadı ve derecesini daha da geliştiren Hollandalı pilot, 0.6 saniyelik bir farkla pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Son denemesinde 1:28.877 yapan ve 1:28'lerin altına inen Verstappen, en yakın rakibi Oscar Piastri'nin 0.581 saniyenin önünde pole'ü aldı ve Honda'nın evinde, bu sezonki 9. pole pozisyonunu aldı. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bahsettiğimiz gibi Verstappen'in en yakın takipçisi konumunda bulunan Piastri, takım arkadaşını geçti ve ilk çizgide kendine yer buldu. 

Norris, takım arkadaşının 0.035 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı. McLaren için iyi bir gün geride kaldı. 

Ferrari'de Leclerc takım arkadaşının 0.3 saniye kadar önünde dördüncüydü, Sainz ise altıncıydı. Ferrari pilotlarını beşinci sıradaki Sergio Perez ayırdı. 

Mercedes pilotları arka arkaya dizildiler: Hamilton yedi, Russell sekizinci sıradaydı. Red Bull'a olan 1 saniyelik fark ise Mercedes'i mutlu etmeyecektir.

Yerel kahraman Yuki Tsunoda dokuzuncu olurken, Fernando Alonso ilk 10'u tamamladı. 

Q3 sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 1'28.877   235.214
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6 +0.581 0.581 233.687
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6 +0.616 0.035 233.595
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3 +0.665 0.049 233.468
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.773 0.108 233.186
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3 +0.973 0.200 232.667
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +1.031 0.058 232.517
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3 +1.342 0.311 231.716
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6 +1.426 0.084 231.500
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3 +1.683 0.257 230.843
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Leclerc lider, ilk 10 yarım saniye içerisinde 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler ilk 10'a girerek son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. 

Pist gelişimi çok fazla olduğundan ilk 3'teki Verstappen, Piastri ve Norris dışında herkes turunu son saniyelere saklarken, seansın en hızlı derecesi Charles Leclerc'ten geldi. 

Pist gelişimini de avantajına kullanan Leclerc, son turlarda piste çıkmayan Verstappen'in 0.024 saniye önünde birimciydi. 

Sergio Perez ise takım arkadaşının 0.001 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Hamilton ile Sainz ilk 5'i tamamlarken; son denemelerde piste çıkmayan Piastri altıncıydı. 

Yerel kahraman Yuki Tsunoda yedinci olarak kendi evinde Q3'e kalırken, son Q3 biletleri George Russell, Lando Norris ve Fernando Alonso'ya gitti. 

Alonso böylelikle tüm yarışlarda Q3'e kalma serisini korumuş oldu. İlk 10 ise sadece yarım saniye içerisine dizildi. 

Elenme bölgesindeki mücadele de çok yakındı. Çaylak pilot Liam Lawson, Alonso'nun sadece 0.040 saniye arkasında kalarak 11. oldu ve elendi. 

Pierre Gasly ise Liam Lawson'ın sadece 0.001 saniye gerisinde kalarak 12. sırayı aldı. Alexander Albon, Esteban Ocon ve Kevin Magnussen ise Q2'de elenen diğer isimler oldular. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 1'29.940   232.434
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3 +0.024 0.024 232.372
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.025 0.001 232.370
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +0.100 0.075 232.176
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6 +0.127 0.027 232.107
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3 +0.182 0.055 231.965
7 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6 +0.264 0.082 231.754
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6 +0.328 0.064 231.590
9 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3 +0.356 0.028 231.518
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +0.525 0.169 231.086
11 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 6 +0.568 0.043 230.976
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6 +0.569 0.001 230.973
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6 +0.597 0.028 230.902
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6 +0.646 0.049 230.777
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 3 +0.725 0.079 230.576
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen lider, Sargeant kaza yaptı 

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler. 

Seansın orta noktasında kırmızı bayraklar sallandı çünkü Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant bariyerlerdeydi. 

 

Son şikandan çıkarak turuna başlamak üzereyken arkadan kayma yaşayarak pist dışına uçan Sargeant, yüksek hızda bariyerlere çarparak aracının özellikle de sol tarafına ciddi hasar verdi ve sıralama turlarına erkenden veda etmiş oldu. 

Pistin temizlenmesinin ardından seans devam ederken, en hızlı tur Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot 1:29.878 ile ilk sıradaydı. 

Onun 0.18sn kadar arkasında Norris vardı. Leclerc, Lawson, Piastri, Sainz, Perez, Tsunoda Russell ve Hamilton ise ilk 10'u tamamladılar. 

Gasly, Albon, Ocon, Alonso ve Magnussen ise ilk 15'te yer alarak Q2'ye kalan diğer isimler oldular. Elenme bölgesine baktığımızda ilk olarak Valtteri Bottas vardı. Şu ana kadar iyi bir hafta sonu geçiren Alfa Romeo'da Guanyu Zhou ise son turunda engellendiğini söyledi ve 19. sırada kaldı. 

Aston Martin'de Lance Stroll 17. olarak ilk bölümde elendi, Nico Hulkenberg ise 18. olabildi. Seansın ortasında kaza yapan Sargeant ise son sıradaydı. 

Q1 sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3 1'29.878   232.595
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3 +0.185 0.185 232.117
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5 +0.515 0.330 231.270
4 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 10 +0.547 0.032 231.188
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5 +0.561 0.014 231.152
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 5 +0.773 0.212 230.611
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.774 0.001 230.609
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6 +0.855 0.081 230.403
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6 +0.933 0.078 230.205
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +0.933 0.000 230.205
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6 +0.965 0.032 230.124
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6 +1.063 0.098 229.876
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6 +1.082 0.019 229.828
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +1.093 0.011 229.800
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6 +1.098 0.005 229.788
16 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 5 +1.171 0.073 229.603
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 7 +1.303 0.132 229.271
18 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6 +1.421 0.118 228.975
19 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 6 +1.520 0.099 228.727
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 2      
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Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları

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