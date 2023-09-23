2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Suzuka'da sıralama turları her zaman olduğu gibi Türkiye için oldukça erken saatlerde start aldı. Seansın en hızlı derecesi ise Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Verstappen, 24 Eylül Pazar günü TSi 08.00'da başlayacak yarışa ilk cepten başlayacak.

Yarış gridi:

Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, out of the pits Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen büyük farkla pole'de

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, Mercedes ve McLaren pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso ile Yuki Tsunoda mücadele etti.

12 dakikalık seansta yeşil ışığın yanmasıyla 10 pilot da ilk denemeleri için piste çıktı. İlk denemelerin ardından Max Verstappen inanılmaz bir turla zirvedeydi.

Hollandalı pilot 1:29.012 ile zaman tablolarının en üstündeydi. Onun en yakın takipçisi Oscar Piastri 0.446sn geride ikinci, Norris ise 0.481 saniye geride üçüncüydü.

Diğer Red Bull'da Perez tam 1.4 saniye gerideydi ve dördüncü sırayı aldı. Hamilton ile Tsunoda ise ilk 6'yı tamamlıyorlardı.

Tek lastiği kalan Russell, Alonso, Leclerc, Sainz ise bu noktada piste çıkmamıştı.

Bitime 3 dakika kala son denemeler başladı ve beklendiği gibi son denemelerde de Verstappen'i geçebilen olmadı ve derecesini daha da geliştiren Hollandalı pilot, 0.6 saniyelik bir farkla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Son denemesinde 1:28.877 yapan ve 1:28'lerin altına inen Verstappen, en yakın rakibi Oscar Piastri'nin 0.581 saniyenin önünde pole'ü aldı ve Honda'nın evinde, bu sezonki 9. pole pozisyonunu aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bahsettiğimiz gibi Verstappen'in en yakın takipçisi konumunda bulunan Piastri, takım arkadaşını geçti ve ilk çizgide kendine yer buldu.

Norris, takım arkadaşının 0.035 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı. McLaren için iyi bir gün geride kaldı.

Ferrari'de Leclerc takım arkadaşının 0.3 saniye kadar önünde dördüncüydü, Sainz ise altıncıydı. Ferrari pilotlarını beşinci sıradaki Sergio Perez ayırdı.

Mercedes pilotları arka arkaya dizildiler: Hamilton yedi, Russell sekizinci sıradaydı. Red Bull'a olan 1 saniyelik fark ise Mercedes'i mutlu etmeyecektir.

Yerel kahraman Yuki Tsunoda dokuzuncu olurken, Fernando Alonso ilk 10'u tamamladı.

Q3 sonucu:

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Leclerc lider, ilk 10 yarım saniye içerisinde

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler ilk 10'a girerek son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pist gelişimi çok fazla olduğundan ilk 3'teki Verstappen, Piastri ve Norris dışında herkes turunu son saniyelere saklarken, seansın en hızlı derecesi Charles Leclerc'ten geldi.

Pist gelişimini de avantajına kullanan Leclerc, son turlarda piste çıkmayan Verstappen'in 0.024 saniye önünde birimciydi.

Sergio Perez ise takım arkadaşının 0.001 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Hamilton ile Sainz ilk 5'i tamamlarken; son denemelerde piste çıkmayan Piastri altıncıydı.

Yerel kahraman Yuki Tsunoda yedinci olarak kendi evinde Q3'e kalırken, son Q3 biletleri George Russell, Lando Norris ve Fernando Alonso'ya gitti.

Alonso böylelikle tüm yarışlarda Q3'e kalma serisini korumuş oldu. İlk 10 ise sadece yarım saniye içerisine dizildi.

Elenme bölgesindeki mücadele de çok yakındı. Çaylak pilot Liam Lawson, Alonso'nun sadece 0.040 saniye arkasında kalarak 11. oldu ve elendi.

Pierre Gasly ise Liam Lawson'ın sadece 0.001 saniye gerisinde kalarak 12. sırayı aldı. Alexander Albon, Esteban Ocon ve Kevin Magnussen ise Q2'de elenen diğer isimler oldular.

Q2 sonucu:

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen lider, Sargeant kaza yaptı

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler.

Seansın orta noktasında kırmızı bayraklar sallandı çünkü Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant bariyerlerdeydi.

Son şikandan çıkarak turuna başlamak üzereyken arkadan kayma yaşayarak pist dışına uçan Sargeant, yüksek hızda bariyerlere çarparak aracının özellikle de sol tarafına ciddi hasar verdi ve sıralama turlarına erkenden veda etmiş oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından seans devam ederken, en hızlı tur Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot 1:29.878 ile ilk sıradaydı.

Onun 0.18sn kadar arkasında Norris vardı. Leclerc, Lawson, Piastri, Sainz, Perez, Tsunoda Russell ve Hamilton ise ilk 10'u tamamladılar.

Gasly, Albon, Ocon, Alonso ve Magnussen ise ilk 15'te yer alarak Q2'ye kalan diğer isimler oldular. Elenme bölgesine baktığımızda ilk olarak Valtteri Bottas vardı. Şu ana kadar iyi bir hafta sonu geçiren Alfa Romeo'da Guanyu Zhou ise son turunda engellendiğini söyledi ve 19. sırada kaldı.

Aston Martin'de Lance Stroll 17. olarak ilk bölümde elendi, Nico Hulkenberg ise 18. olabildi. Seansın ortasında kaza yapan Sargeant ise son sıradaydı.

Q1 sonucu:

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images