2023 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 padoğunun geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Singapur GP ile başlayan ufak Asya turu, bu hafta sonu Japonya GP ile son buluyor.

Takımlar Singapur'daki harika yarışın ardından Japonya'ya gelirken, sezonun 17. yarışına çok özel bir pist ev sahipliği yapacak: Suzuka.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti; F1 tarihindeki birçok harika yarışa ve unutulmayan anlara ev sahipliği yaptı.

Son şampiyon Max Verstappen de geçtiğimiz yıl şampiyonluğunu burada ilan etmişti, bu yıl ise Red Bull'un şampiyonluğunu Suzuka'da ilan etme ihtimali bulunuyor.

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Japonya hafta sonunun programı ise her zaman olduğu gibi Avrupa'da birçok alarm kurulmasına neden olacak zira seansların hepsi sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Yani bu hafta sonu F1 tutkumuz için uykumuzdan biraz feragat etmemiz gerekecek.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hafta sonu programı:

22 Eylül Cuma

1. antrenman seansı: 05.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

2. antrenman seansı: 09.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

23 Eylül Cumartesi

3. antrenman seansı: 05.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları : 09.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

24 Eylül Pazar

Japonya Grand Prix: 08.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu menümüzde sadece F1 olmadığını hatırlatmakta fayda var zira menümüz oldukça kalabalık.

Bu hafta sonu F1'e ek olarak MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP DTM ve Avrupa Le Mans serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve Instagram içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Bu hafta sonu pistlerde ülkemizi temsil edecek Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'a başarılar diliyoruz!

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz Fotoğraf: JEP / Motorsport Images