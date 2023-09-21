Prime'a abone ol
Önceki / Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor Sonraki / Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor
Formula 1 / Japonya GP Haberler

2023 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (22-24 Eylül) gerçekleştirilecek Japonya Grand Prix'si ile devam edecek. Peki sezonun 17. yarışı olan Japonya GP'de seanslar kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Formula 1 padoğunun geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Singapur GP ile başlayan ufak Asya turu, bu hafta sonu Japonya GP ile son buluyor.

Takımlar Singapur'daki harika yarışın ardından Japonya'ya gelirken, sezonun 17. yarışına çok özel bir pist ev sahipliği yapacak: Suzuka. 

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti; F1 tarihindeki birçok harika yarışa ve unutulmayan anlara ev sahipliği yaptı. 

Son şampiyon Max Verstappen de geçtiğimiz yıl şampiyonluğunu burada ilan etmişti, bu yıl ise Red Bull'un şampiyonluğunu Suzuka'da ilan etme ihtimali bulunuyor. 

İlgili içerik:

Japonya hafta sonunun programı ise her zaman olduğu gibi Avrupa'da birçok alarm kurulmasına neden olacak zira seansların hepsi sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Yani bu hafta sonu F1 tutkumuz için uykumuzdan biraz feragat etmemiz gerekecek. 

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hafta sonu programı:

22 Eylül Cuma

  • 1. antrenman seansı: 05.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
  • 2. antrenman seansı: 09.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

23 Eylül Cumartesi

  • 3. antrenman seansı: 05.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sıralama turları : 09.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

24 Eylül Pazar

  • Japonya Grand Prix: 08.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var. 

Bu hafta sonu menümüzde sadece F1 olmadığını hatırlatmakta fayda var zira menümüz oldukça kalabalık. 

Bu hafta sonu F1'e ek olarak MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP DTM ve Avrupa Le Mans serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve Instagram içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Bu hafta sonu pistlerde ülkemizi temsil edecek Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'a başarılar diliyoruz! 

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor

Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

World Superbike
Aragon

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı

Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı

Moto3
Buddh

Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı

WSBK Aragon 1. antrenman: Rea lider, Toprak ve Bautista gerilerde

WSBK Aragon 1. antrenman: Rea lider, Toprak ve Bautista gerilerde

World Superbike
Aragon

WSBK Aragon 1. antrenman: Rea lider, Toprak ve Bautista gerilerde WSBK Aragon 1. antrenman: Rea lider, Toprak ve Bautista gerilerde

Son Haberler

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

F1 Formula 1
Japonya GP

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız" Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

SBK World Superbike
Aragon

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol