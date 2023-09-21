2023 Japonya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (22-24 Eylül) gerçekleştirilecek Japonya Grand Prix'si ile devam edecek. Peki sezonun 17. yarışı olan Japonya GP'de seanslar kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?
Formula 1 padoğunun geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Singapur GP ile başlayan ufak Asya turu, bu hafta sonu Japonya GP ile son buluyor.
Takımlar Singapur'daki harika yarışın ardından Japonya'ya gelirken, sezonun 17. yarışına çok özel bir pist ev sahipliği yapacak: Suzuka.
Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti; F1 tarihindeki birçok harika yarışa ve unutulmayan anlara ev sahipliği yaptı.
Son şampiyon Max Verstappen de geçtiğimiz yıl şampiyonluğunu burada ilan etmişti, bu yıl ise Red Bull'un şampiyonluğunu Suzuka'da ilan etme ihtimali bulunuyor.
Japonya hafta sonunun programı ise her zaman olduğu gibi Avrupa'da birçok alarm kurulmasına neden olacak zira seansların hepsi sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Yani bu hafta sonu F1 tutkumuz için uykumuzdan biraz feragat etmemiz gerekecek.
Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Hafta sonu programı:
22 Eylül Cuma
- 1. antrenman seansı: 05.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
- 2. antrenman seansı: 09.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
23 Eylül Cumartesi
- 3. antrenman seansı: 05.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
- Sıralama turları : 09.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
24 Eylül Pazar
- Japonya Grand Prix: 08.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Bu hafta sonu menümüzde sadece F1 olmadığını hatırlatmakta fayda var zira menümüz oldukça kalabalık.
Bu hafta sonu F1'e ek olarak MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP DTM ve Avrupa Le Mans serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve Instagram içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
Bu hafta sonu pistlerde ülkemizi temsil edecek Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'a başarılar diliyoruz!
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Son Haberler
Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"
Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız" Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"
Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"
Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"
WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı
WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar