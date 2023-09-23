2023 Japonya GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Verstappen lider, McLaren 2-3
2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi.
Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda Cuma günü 2 antrenman seansı gerçekleştirilmişti.
Pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile devam etti, seans ise yine Türkiye saati ile oldukça erken bir zamanda başladı. Suzuka'da dün gece yağmur pisti ıslatıp biraz yol tutuşu götürse de seans güneşli, sıcak şartlar altında gerçekleştirildi.
Seansın ilk 10 dakikasının ardından pilotlar direkt olarak yumuşak lastiklerle denemelere başladılar. Tüm grid, yumuşak lastiklerle birkaç denemede bulundu. Seansın sonunda ise gerçek sıralama simülasyonları gördük.
Sıralama turları öncesinde takımların araçlarındaki son ufak ayar değişimlerini yapma şanslarının olduğu bu seansta da tablo pek değişmedi: Verstappen ve Red Bull rahat şekilde zirvedeydi.
İlk 20 dakika geride kalırken 1:30.960 ile zirveye çıkan Verstappen, seansın sonundaki denemesinde ise derecesini daha da geliştirdi ve 1:30.267 ile seansın en hızlısı oldu.
Şu ana kadar iyi bir hafta sonu geçiren McLaren'da Lando Norris 0.2 saniye kadar geride ikinciydi, Oscar Piastri ise takım arkadaşının 0.048 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Diğer Red Bull'da Sergio Perez dördüncüydü ama takım arkadaşının 0.7 saniye kadar gerisinde kaldı. İyi bir Cuma günü geçiren Ferrari, Cumartesi gününün başlangıcında McLaren'dan uzaklaşmış gibi gözüktü.
Charles Leclerc 0.8 geride beşinci, Carlos Sainz ise altıncıydı. Ferrari'lerin arkasında ise Mercedes pilotları vardı: Lewis Hamilton yedi, George Russell ise sekizinci sırayı aldı.
Fernando Alonso ile Guanyu Zhou ise ilk 10'u tamamladılar. İlk 10'un hemen dışında Valtteri Bottas yer aldı.
Haas'ta Kevin Magnussen on ikinciydi, zor bir seans geçiren Alpine'de ise Ocon onu takip etti. 2024'te de AlphaTauri ile yarışacağı duyurulan yerel kahraman Yuki Tsunoda 14. en hızlı zamanı kaydetti.
Nico Hulkenberg, Logan Sargeant, Liam Lawson, Alexander Albon, Lance Stroll ve Pierre Gasly ise son sıraları paylaştılar.
Seans sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|12
|1'30.267
|231.592
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|16
|+0.240
|0.240
|230.978
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|+0.288
|0.048
|230.856
|4
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|12
|+0.737
|0.449
|229.717
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|+0.755
|0.018
|229.671
|6
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|20
|+0.870
|0.115
|229.382
|7
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|13
|+0.892
|0.022
|229.326
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|+1.238
|0.346
|228.459
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|16
|+1.282
|0.044
|228.349
|10
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|+1.401
|0.119
|228.053
|11
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|+1.432
|0.031
|227.976
|12
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|16
|+1.613
|0.181
|227.527
|13
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|13
|+1.657
|0.044
|227.418
|14
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|+1.684
|0.027
|227.351
|15
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|13
|+1.712
|0.028
|227.282
|16
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|13
|+1.735
|0.023
|227.225
|17
|L. Lawson AlphaTauri
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|+1.781
|0.046
|227.111
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|12
|+1.846
|0.065
|226.951
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|19
|+1.887
|0.041
|226.850
|20
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|15
|+1.932
|0.045
|226.739
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