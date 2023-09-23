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Formula 1 / Japonya GP Antrenman raporu

2023 Japonya GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Verstappen lider, McLaren 2-3

2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi. 

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonunda Cuma günü 2 antrenman seansı gerçekleştirilmişti. 

Japonya GP antrenman seansları:

Pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile devam etti, seans ise yine Türkiye saati ile oldukça erken bir zamanda başladı. Suzuka'da dün gece yağmur pisti ıslatıp biraz yol tutuşu götürse de seans güneşli, sıcak şartlar altında gerçekleştirildi. 

Seansın ilk 10 dakikasının ardından pilotlar direkt olarak yumuşak lastiklerle denemelere başladılar. Tüm grid, yumuşak lastiklerle birkaç denemede bulundu. Seansın sonunda ise gerçek sıralama simülasyonları gördük. 

Sıralama turları öncesinde takımların araçlarındaki son ufak ayar değişimlerini yapma şanslarının olduğu bu seansta da tablo pek değişmedi: Verstappen ve Red Bull rahat şekilde zirvedeydi. 

İlk 20 dakika geride kalırken 1:30.960 ile zirveye çıkan Verstappen, seansın sonundaki denemesinde ise derecesini daha da geliştirdi ve 1:30.267 ile seansın en hızlısı oldu. 

Şu ana kadar iyi bir hafta sonu geçiren McLaren'da Lando Norris 0.2 saniye kadar geride ikinciydi, Oscar Piastri ise takım arkadaşının 0.048 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Diğer Red Bull'da Sergio Perez dördüncüydü ama takım arkadaşının 0.7 saniye kadar gerisinde kaldı. İyi bir Cuma günü geçiren Ferrari, Cumartesi gününün başlangıcında McLaren'dan uzaklaşmış gibi gözüktü. 

Charles Leclerc 0.8 geride beşinci, Carlos Sainz ise altıncıydı. Ferrari'lerin arkasında ise Mercedes pilotları vardı: Lewis Hamilton yedi, George Russell ise sekizinci sırayı aldı. 

Fernando Alonso ile Guanyu Zhou ise ilk 10'u tamamladılar. İlk 10'un hemen dışında Valtteri Bottas yer aldı. 

Haas'ta Kevin Magnussen on ikinciydi, zor bir seans geçiren Alpine'de ise Ocon onu takip etti. 2024'te de AlphaTauri ile yarışacağı duyurulan yerel kahraman Yuki Tsunoda 14. en hızlı zamanı kaydetti. 

Nico Hulkenberg, Logan Sargeant, Liam Lawson, Alexander Albon, Lance Stroll ve Pierre Gasly ise son sıraları paylaştılar. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12 1'30.267   231.592
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 16 +0.240 0.240 230.978
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15 +0.288 0.048 230.856
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 12 +0.737 0.449 229.717
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20 +0.755 0.018 229.671
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 20 +0.870 0.115 229.382
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 13 +0.892 0.022 229.326
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9 +1.238 0.346 228.459
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 16 +1.282 0.044 228.349
10 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 15 +1.401 0.119 228.053
11 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 15 +1.432 0.031 227.976
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 16 +1.613 0.181 227.527
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 13 +1.657 0.044 227.418
14 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 18 +1.684 0.027 227.351
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 13 +1.712 0.028 227.282
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 13 +1.735 0.023 227.225
17 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 18 +1.781 0.046 227.111
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 12 +1.846 0.065 226.951
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 19 +1.887 0.041 226.850
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15 +1.932 0.045 226.739
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Honda'nın F1'den çekilmesi Red Bull şampiyonluk başarısını nasıl hızlandırdı?

Resmi: AlphaTauri 2024'te Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile yarışacak

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