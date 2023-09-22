2023 Japonya GP 2. antrenman: Verstappen lider, Leclerc ve Norris takipte

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi.

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonu 1. antrenman seansı ile başlamıştı.

Pist üstü aksiyonu, bundan birkaç saat sonra 2. antrenman seansı ile devam etti. 60 dakikalık seansın ilk 20 dakikası yine oldukça sakin ve olaysız geçti.

Pirelli'nin test lastiği de dahil olmak üzere birçok hamurla turlayan pilotlar, Suzuka Pisti'ne giderek daha çok alıştılar.

Zaman tablolarının en üstünde ise Max Verstappen yer almaya devam ediyordu. Seansın orta noktasına yaklaşırken ise pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıktılar ve sıralama turları simülasyonlarını gördük.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, with aero paint applied Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu noktadan sonra yarış simülasyonlarına geçildi ve seansın sonuna kadar uzun sürüşler gördük. Böylelikle yumuşak lastik denemeleri klasmanı belirlemiş oldu. Yarış simülasyonlarının artık sonuna gelinirken Alpine pilotu Pierre Gasly'nin kazası nedeniyle ise seans 2 dakika kadar erken noktalandı.

Böylelikle Max Verstappen, 1:30.688'lik derecesiyle oldukça ikinci antrenman seansının en hızlısı oldu.

Suzuka'ya yeni bir taban getiren Ferrari'de Charles Leclerc, Verstappen'in en yakın takipçisi konumundaydı ve Hollandalının 0.3 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.

Tıpkı Ferrari gibi Suzuka'ya güncellemeler getiren McLaren'da Lando Norris ise üçüncü sıradaydı. Son yarışın galibi Carlos Sainz Suzuka'da ilk günü 4. sırada noktaladı, Sainz'ın kazandığı yarışın son turunda duvara giren George Russell ise ilk 5'i tamamladı.

Aston Martin'de Fernando Alonso en hızlı altıncı zamanı kaydetti, Williams'ta Alexander Albon yedinci oldu.

Diğer McLaren'da çaylak pilot Oscar Piastri sekizinci sırayı aldı. Takım arkadaşının yaklaşık 1 saniye kadar gerisinde kalan Sergio Perez dokuzuncuydu. Alfa Romeo'da Valtteri Bottas ise ilk 10'u tamamladı.

Onun arkasında ise Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg ve Lewis Hamilton yer aldılar. Perez'den Hamilton'a kadar dizilen pilotların arası oldukça yakındı, bu altı pilotu sadece 0.110 saniye ayırıyordu. Liaw Lawson ise biraz daha geride 15. idi.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly ve Logan Sargeant ise son sıraları aldılar.

Japonya GP hafta sonu, 23 Eylül Cumartesi günü 05.30'da 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: