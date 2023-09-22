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Formula 1 / Japonya GP Antrenman raporu

2023 Japonya GP 2. antrenman: Verstappen lider, Leclerc ve Norris takipte

2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi. 

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonu 1. antrenman seansı ile başlamıştı. 

1. antrenman raporu:

Pist üstü aksiyonu, bundan birkaç saat sonra 2. antrenman seansı ile devam etti. 60 dakikalık seansın ilk 20 dakikası yine oldukça sakin ve olaysız geçti. 

Pirelli'nin test lastiği de dahil olmak üzere birçok hamurla turlayan pilotlar, Suzuka Pisti'ne giderek daha çok alıştılar. 

Zaman tablolarının en üstünde ise Max Verstappen yer almaya devam ediyordu. Seansın orta noktasına yaklaşırken ise pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıktılar ve sıralama turları simülasyonlarını gördük.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, with aero paint applied

Oscar Piastri, McLaren MCL60, with aero paint applied

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu noktadan sonra yarış simülasyonlarına geçildi ve seansın sonuna kadar uzun sürüşler gördük. Böylelikle yumuşak lastik denemeleri klasmanı belirlemiş oldu. Yarış simülasyonlarının artık sonuna gelinirken Alpine pilotu Pierre Gasly'nin kazası nedeniyle ise seans 2 dakika kadar erken noktalandı. 

 

Böylelikle Max Verstappen, 1:30.688'lik derecesiyle oldukça ikinci antrenman seansının en hızlısı oldu. 

Suzuka'ya yeni bir taban getiren Ferrari'de Charles Leclerc, Verstappen'in en yakın takipçisi konumundaydı ve Hollandalının 0.3 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. 

Tıpkı Ferrari gibi Suzuka'ya güncellemeler getiren McLaren'da Lando Norris ise üçüncü sıradaydı. Son yarışın galibi Carlos Sainz Suzuka'da ilk günü 4. sırada noktaladı, Sainz'ın kazandığı yarışın son turunda duvara giren George Russell ise ilk 5'i tamamladı. 

Aston Martin'de Fernando Alonso en hızlı altıncı zamanı kaydetti, Williams'ta Alexander Albon yedinci oldu. 

Diğer McLaren'da çaylak pilot Oscar Piastri sekizinci sırayı aldı. Takım arkadaşının yaklaşık 1 saniye kadar gerisinde kalan Sergio Perez dokuzuncuydu. Alfa Romeo'da Valtteri Bottas ise ilk 10'u tamamladı. 

Onun arkasında ise Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg ve Lewis Hamilton yer aldılar. Perez'den Hamilton'a kadar dizilen pilotların arası oldukça yakındı, bu altı pilotu sadece 0.110 saniye ayırıyordu. Liaw Lawson ise biraz daha geride 15. idi.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly ve Logan Sargeant ise son sıraları aldılar. 

Japonya GP hafta sonu, 23 Eylül Cumartesi günü 05.30'da 3. antrenman seansı ile devam edecek. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 19 1'30.688   230.517
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23 +0.320 0.320 229.707
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 22 +0.464 0.144 229.344
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 22 +0.549 0.085 229.130
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22 +0.640 0.091 228.902
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 22 +0.804 0.164 228.492
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 23 +0.867 0.063 228.334
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22 +0.974 0.107 228.068
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24 +1.022 0.048 227.948
10 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 22 +1.051 0.029 227.876
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22 +1.083 0.032 227.797
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 22 +1.106 0.023 227.740
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 24 +1.109 0.003 227.732
14 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 21 +1.141 0.032 227.653
15 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 23 +1.453 0.312 226.882
16 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 16 +1.477 0.024 226.823
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 23 +1.481 0.004 226.813
18 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 26 +1.490 0.009 226.791
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22 +1.491 0.001 226.789
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 25 +1.632 0.141 226.442
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Canlı anlatım: Japonya GP 2. antrenman seansı

Verstappen: "RB19'u sürmek yine çok keyifli"

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