2023 Japonya GP 1. antrenman: Verstappen ve Red Bull hızlı başladı
2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi.
Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı.
Suzuka'da 1. antrenman seansı her zaman olduğu gibi Türkiye için oldukça erken saatlerde start aldı. Pirelli'nin prototip test lastiklerinin de denendiği 60 dakikalık seansın ilk yarısı oldukça sakin ve olaysız geçti.
Genel olarak test lastikleri ya da orta hamurla turlanan ilk yarının ardından, seansın ikinci yarısında yumuşak lastiklerle turlar atıldığını gördük.
Yumuşak lastik denemeleri genel klasmanı da belirledi ve genel klasman seansı gayet iyi özetliyordu: Max Verstappen ve Red Bull geri dönmüştü.
Özellikle ilk sektördeki hızlı yön değişimlerinde rakiplerine büyük fark atan Hollandalı pilot, 1:31.647'lik derecesiyle rahat bir şekilde 1. antrenman seansının en hızlı ismi oldu.
Onun 0.626 saniye gerisinde, en yakın takipçisi konumunda, son yarışın galibi Carlos Sainz vardı. Lando Norris son saniyedeki turuyla 0.7 geride üçüncü oldu. Diğer Ferrari'de Charles Leclerc dördüncü en hızlı zamanı kaydetti.
Yerel kahraman Yuki Tsunoda ilk 5'i tamamlarken, onun arkasında Fernando Alonso ve Oscar Piastri vardı.
Alexander Albon, Liam Lawson ve Lance Stroll ise ilk 10'u tamamladılar. İlk 10'un hemen dışında Red Bull pilotu Sergio Perez vardı, Pierre Gasly on ikinciydi.
Sakin bir seans geçiren Mercedes'te George Russell on üçüncü, Lewis Hamilton on altıncıydı. Mercedes pilotlarının arasına sırasıyla Nico Hulkenberg ve Esteban Ocon girdi.
Son sıralar ise Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou'ya gitti.
Seans sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|25
|1'31.647
|228.105
|2
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|24
|+0.626
|0.626
|226.558
|3
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|24
|+0.745
|0.119
|226.266
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|+0.927
|0.182
|225.821
|5
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|+0.950
|0.023
|225.765
|6
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|+1.003
|0.053
|225.636
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|+1.066
|0.063
|225.482
|8
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|+1.344
|0.278
|224.808
|9
|L. Lawson AlphaTauri
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|+1.358
|0.014
|224.775
|10
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|+1.393
|0.035
|224.690
|11
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|25
|+1.396
|0.003
|224.683
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|23
|+1.482
|0.086
|224.475
|13
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|+1.663
|0.181
|224.040
|14
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|24
|+1.801
|0.138
|223.709
|15
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|22
|+1.869
|0.068
|223.546
|16
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|22
|+2.052
|0.183
|223.110
|17
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|+2.213
|0.161
|222.727
|18
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|23
|+2.328
|0.115
|222.454
|19
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|27
|+2.565
|0.237
|221.895
|20
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|+3.184
|0.619
|220.446
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