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Formula 1 / Japonya GP Antrenman raporu

2023 Japonya GP 1. antrenman: Verstappen ve Red Bull hızlı başladı

2023 Formula 1 sezonunun 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull

Geçtiğimiz hafta sonu Singapur GP ile ufak bir Asya turuna başlayan F1 padoğu, sezonun 17. ayağı için Japonya'ya geldi. 

Akıcı ilk sektörü, tutkulu taraftarları ve cesaret gerektiren hızlı virajları ile ünlenen Suzuka Pisti'nin ev sahipliği yaptığı hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı. 

Suzuka'da 1. antrenman seansı her zaman olduğu gibi Türkiye için oldukça erken saatlerde start aldı. Pirelli'nin prototip test lastiklerinin de denendiği 60 dakikalık seansın ilk yarısı oldukça sakin ve olaysız geçti. 

Genel olarak test lastikleri ya da orta hamurla turlanan ilk yarının ardından, seansın ikinci yarısında yumuşak lastiklerle turlar atıldığını gördük. 

Yumuşak lastik denemeleri genel klasmanı da belirledi ve genel klasman seansı gayet iyi özetliyordu: Max Verstappen ve Red Bull geri dönmüştü. 

Özellikle ilk sektördeki hızlı yön değişimlerinde rakiplerine büyük fark atan Hollandalı pilot, 1:31.647'lik derecesiyle rahat bir şekilde 1. antrenman seansının en hızlı ismi oldu. 

Onun 0.626 saniye gerisinde, en yakın takipçisi konumunda, son yarışın galibi Carlos Sainz vardı. Lando Norris son saniyedeki turuyla 0.7 geride üçüncü oldu. Diğer Ferrari'de Charles Leclerc dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. 

Yerel kahraman Yuki Tsunoda ilk 5'i tamamlarken, onun arkasında Fernando Alonso ve Oscar Piastri vardı. 

Alexander Albon, Liam Lawson ve Lance Stroll ise ilk 10'u tamamladılar. İlk 10'un hemen dışında Red Bull pilotu Sergio Perez vardı, Pierre Gasly on ikinciydi. 

Sakin bir seans geçiren Mercedes'te George Russell on üçüncü, Lewis Hamilton on altıncıydı. Mercedes pilotlarının arasına sırasıyla Nico Hulkenberg ve Esteban Ocon girdi. 

Son sıralar ise Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou'ya gitti. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 25 1'31.647   228.105
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24 +0.626 0.626 226.558
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24 +0.745 0.119 226.266
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25 +0.927 0.182 225.821
5 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 21 +0.950 0.023 225.765
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 23 +1.003 0.053 225.636
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26 +1.066 0.063 225.482
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24 +1.344 0.278 224.808
9 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 28 +1.358 0.014 224.775
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 17 +1.393 0.035 224.690
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 25 +1.396 0.003 224.683
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 23 +1.482 0.086 224.475
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24 +1.663 0.181 224.040
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 24 +1.801 0.138 223.709
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 22 +1.869 0.068 223.546
16 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 22 +2.052 0.183 223.110
17 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 24 +2.213 0.161 222.727
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 23 +2.328 0.115 222.454
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 27 +2.565 0.237 221.895
20 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 23 +3.184 0.619 220.446
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