2023 İtalya GP: Ferrari'nin evinde Sainz pole pozisyonunda, Verstappen 2.!

Monza'da gerçekleşen üç antrenman seansının ardından genel beklenti, sıralamaların Red Bull ve Ferrari arasında çok yakın olacağı yönündeydi ve ilk seanstan itibaren beklenen oldu.

Max Verstappen, sıralamaların ilk iki seansında en hızlı isim olmayı başarsa da üçüncü bölümde en hızlı isim Ferrari pilotu Sainz oldu.

Sainz, son bölümdeki son turuyla 1:20.294 elde ederek en hızlı tur zamanını kaydetti ve Tifosi'nin önünde pole pozisyonunu kazanarak Tifosi'yi ayaklandırdı. Sainz böylece bu sene ilk kez pole pozisyonunu kazanırken, kariyerindeki ise 4. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Şampiyona lideri Max Verstappen, son ana kadar dirense de Sainz'ı arkasında tutmayı başaramadı. Red Bull pilotu, Sainz'ın 0.013 sn gerisinde ikinci oldu.

Haftanın başından beri Sainz'a kıyasla bir tık daha geride olan Charles Leclerc, sıralamalarda da geride kaldı. Buna rağmen Leclerc, sadece 0.067 sn geride üçüncü oldu.

İlk seansın sonunda, Ferrari pilotlarının maksimum tur süresini aştıkları gerekçesiyle sıralamalardan sonra inceleneceği duyurulmuştu. Yarış yönetimi, sıralamalar biter bitmez sonucu açıkladılar ve herhangi bir cezanın verilmediğini duyurdular.

İtalya GP, Pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak.

2023 İtalya GP Grid Pozisyonları

3. Seans: Sainz pole'de, Tifosi ayakta!

Alternatif Lastik Tahsisi denemesi nedeniyle sıralamaların 3. seansında zorunlu tutulan bileşen yumuşak hamurlu lastiklerdi. Seansın başlamasının ardından pilotlar piste çıkma konusunda pek aceleci davranmadılar. Mercedes pilotları yine piste en geç çıkanlar oldular.

Verstappen, turunu ilk tamamlayan pilotlardan birisiydi ve Roggia şikanından çıkarken hafif pist dışına çıkınca zaman kaybetmesine rağmen ilk sırada yer almayı başardı. Ancak bu, Ferrari pilotları turlarını tamamlayana kadar sürdü.

Sainz, 1:20.532'lik derecesiyle ilk sıraya yükselerek geçici olarak pole pozisyonunu kazanabilecek duruma gelirken Leclerc takım arkadaşının 0.032 sn arkasında ikinci oldu. Verstappen ise 0.099 sn geride 3. sıraya geriledi.

Piste geç çıkan Mercedes pilotlarından Russell 4. sırayı alırken onu Albon, Perez, Norris, Piastri, Hamilton ve Alonso takip ediyordu.

İlk hızlı turların ardından pite gelen pilotlar, yine 3 dakika kala son hakları için piste çıkmaya başladılar.

Pilotların çoğu kendi sektör zamanlarını geliştirerek son turlarına başladı. Seansın sonunda en hızlı isim 1:20.294 ile Sainz olurken Verstappen Sainz'ın hemen arkasında 2., Leclerc ise 3. oldu.

İlk üç isim birbirine çok yakınken 4. olan George Russell, pole pozisyonunun 0.377 sn gerisinde kaldı.

Red Bull'la yeni motora geçen Sergio Perez pole pozisyonunun çok gerisinde 5. olurken hafta sonunun en güçlü isimlerinden olan Williams pilotu Albon 6. oldu.

McLaren hafta sonuna güçlü başlangıç yapsa da sıralamalarda Piastri ve Norris ile ancak 7. ve 9. olurken onların arasında pek güçlü sıralama geçiremeyen Hamilton yer aldı.

Son bölümdeki en yavaş isim Aston Martin'den Alonso oldu.

2. Seans: Verstappen lider, Ferrari'ler hemen peşinde!

Alternatif Lastik Tahsisi denemesi nedeniyle sıralamaların 2. seansında zorunlu tutulan bileşen orta hamurlu lastiklerdi. Seansın başlamasıyla birlikte Mercedes pilotları hariç diğer 13 pilot erkenden piste çıktı. Mercedes pilotları, diğer pilotlar hızlı turlarını tamamlarken piste çıkmayı tercih ettiler.

Orta lastiklerle atılan ilk turların ardından en hızlı isim 1:20.991'lik derecesiyle Ferrari pilotu Sainz oldu. Sainz'ı 0.44 sn geriden Verstappen takip ederken onun arkasında Leclerc ve bir kez daha hızlı olan Albon vardı. Mercedes pilotları hızlı turlarını tamamladığında Russell 6. sırayı alırken Hamilton 12. sırada kalarak elenme potasında kaldı.

İlk seansta pist sınırları ihlali nedeniyle birçok tur silinirken ikinci seansta bu şekilde silinen tur olmadı.

İlk hakların ardından tüm pilotlar pite dönerken, seansın bitmesine yaklaşık 3 dakika varken yeniden piste yöneldiler. Tüm pilotların aynı anda garajdan çıkmasıyla pit yolu sonunda tam manasıyla bir keşmekeş yaşandı.

Diğer taraftan FIA'nın yarış öncesinde trafik olmaması için aldığı önlem işe yaradı gibi ve herkes son turuna zamanında başlayabildi.

Seansın son bölümünde atılan hızlı turların ardından en hızlı isim 1:20.937 ile Verstappen olurken onu 0.04 ve 0.05 sn geride Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz takip ettiler. Ferrari pilotlarının arkasında Perez 4. olurken Ferrari ve Red Bull pilotlarının gerisinde en hızlı isim Albon oldu.

İkinci bölümde elenen isimler 11 ve 12. sıradaki AlphaTauri pilotları Tsunoda ve Lawson, 13. sıradaki Hulkenberg, 14. sıradaki Bottas ve 15. sıradaki Sargeant oldular.

Üçüncü seansa geçmeyi başaran ilk 10 isim sadece 0.6 sn içerisinde yer alırken tüm pilotlar seansı 1 sn içerisinde tamamladı.

1. Seans: Verstappen lider, Alpine'ler elendi, Ferrari'ler inceleme altında!

Alternatif Lastik Tahsisi denemesi nedeniyle sıralamaların 1. seansında zorunlu tutulan bileşen sert hamurlu lastiklerdi. İlk dakika içerisinde pek hareket olmazken sonrasında herkes hareketlendi.

Sert lastikle başlayan sürücüler, tek set hamurla art arda hızlı turlar atmayı denediler. İlk hakların ardından Max Verstappen ilk sırayı alsa da yarış kontrol çok geçmeden pist sınırları ihlali nedeniyle önce Verstappen'in, ardından Fernando Alonso'nun derecelerini sildi ve bunların ardından sürpriz bir şekilde Alex Albon ilk sıraya yerleşti. İlerleyen dakikalarda Esteban Ocon, Lance Stroll, Oscar Piastri ve Pierre Gasly'nin turları da silindi.

Seans içerisinde Ocon ile Lando Norris arasında son virajda oldukça tehlikeli bir an yaşandı ancak neyse ki kaza yaşanmadı.

Seansın son bölümünde pilotlardan bazıları yeni set sert lastiklerle yeniden piste çıktılar.

Seansın son bölümünde atılan hızlı turların ardından en hızlı isim 1:21.573'lük derecesiyle Verstappen oldu. Verstappen'i sadece 0.088 sn geriden sürpriz bir şekilde Alex Albon takip ederken güçlü olması beklenen Ferrari'de Charles Leclerc 0.215 sn geride 3. oldu. Onu Yuki Tsunoda, Sergio Perez, Logan Sargeant, Carlos Sainz ve Lewis Hamilton takip ettiler.

Oldukça yakın geçen ilk seansta, ilk 18 sıradaki pilot sadece 1 sn içerisinde yer alırken elenen isimler Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Esteban Ocon ve Lance Stroll oldular.

İlk antrenmandan itibaren hep yavaş kalan Alpine pilotları, şaşırtıcı olmayan bir şekilde sıralamaların ilk seansında elendi.

Diğer taraftan seansın bitmesinin ardından Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in yarış direktörü tarafından verilen talimatlara uymayıp maksimum tur süresini aştıkları için yarıştan sonra incelenecekleri duyuruldu.

Sıralamalarda trafik kaosu yaşanmasını önlemek için FIA, piste çıkış turundaki maksimum sürenin 1 dakika 41 sn olacağını duyurmuştu. Ferrari pilotları bu süreyi aştıkları gerekçesiyle inceleme altına alındı.