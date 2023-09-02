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Formula 1 / İtalya GP Sıralama turları raporu

2023 İtalya GP: Ferrari'nin evinde Sainz pole pozisyonunda, Verstappen 2.!

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. yarışı olan İtalya Grand Prix öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın olurken Max Verstappen 2. sırada kaldı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, celebrates in Parc Ferme

Monza'da gerçekleşen üç antrenman seansının ardından genel beklenti, sıralamaların Red Bull ve Ferrari arasında çok yakın olacağı yönündeydi ve ilk seanstan itibaren beklenen oldu.

Max Verstappen, sıralamaların ilk iki seansında en hızlı isim olmayı başarsa da üçüncü bölümde en hızlı isim Ferrari pilotu Sainz oldu.

Sainz, son bölümdeki son turuyla 1:20.294 elde ederek en hızlı tur zamanını kaydetti ve Tifosi'nin önünde pole pozisyonunu kazanarak Tifosi'yi ayaklandırdı. Sainz böylece bu sene ilk kez pole pozisyonunu kazanırken, kariyerindeki ise 4. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Şampiyona lideri Max Verstappen, son ana kadar dirense de Sainz'ı arkasında tutmayı başaramadı. Red Bull pilotu, Sainz'ın 0.013 sn gerisinde ikinci oldu.

Haftanın başından beri Sainz'a kıyasla bir tık daha geride olan Charles Leclerc, sıralamalarda da geride kaldı. Buna rağmen Leclerc, sadece 0.067 sn geride üçüncü oldu.

İlk seansın sonunda, Ferrari pilotlarının maksimum tur süresini aştıkları gerekçesiyle sıralamalardan sonra inceleneceği duyurulmuştu. Yarış yönetimi, sıralamalar biter bitmez sonucu açıkladılar ve herhangi bir cezanın verilmediğini duyurdular.

İtalya GP, Pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak.

2023 İtalya GP Grid Pozisyonları

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 1'20.294 259.730
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull +0.013 259.688
3 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari +0.067 259.513
4 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +0.377 258.516
5 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +0.394 258.462
6 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes +0.466 258.231
7 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes +0.491 258.151
8 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes +0.526 258.040
9 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes +0.685 257.533
10 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes +1.123 256.147
11 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull +1.300 255.592
12 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull +1.464 255.079
13 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +1.482 255.023
14 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari +1.646 254.513
15 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes +1.650 254.500
16 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari +2.096 253.122
17 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault +2.251 252.647
18 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault +2.254 252.638
19 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +2.298 252.503
20 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +2.566 251.687
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3. Seans: Sainz pole'de, Tifosi ayakta!

Alternatif Lastik Tahsisi denemesi nedeniyle sıralamaların 3. seansında zorunlu tutulan bileşen yumuşak hamurlu lastiklerdi. Seansın başlamasının ardından pilotlar piste çıkma konusunda pek aceleci davranmadılar. Mercedes pilotları yine piste en geç çıkanlar oldular.

Verstappen, turunu ilk tamamlayan pilotlardan birisiydi ve Roggia şikanından çıkarken hafif pist dışına çıkınca zaman kaybetmesine rağmen ilk sırada yer almayı başardı. Ancak bu, Ferrari pilotları turlarını tamamlayana kadar sürdü.

Sainz, 1:20.532'lik derecesiyle ilk sıraya yükselerek geçici olarak pole pozisyonunu kazanabilecek duruma gelirken Leclerc takım arkadaşının 0.032 sn arkasında ikinci oldu. Verstappen ise 0.099 sn geride 3. sıraya geriledi.

Piste geç çıkan Mercedes pilotlarından Russell 4. sırayı alırken onu Albon, Perez, Norris, Piastri, Hamilton ve Alonso takip ediyordu.

İlk hızlı turların ardından pite gelen pilotlar, yine 3 dakika kala son hakları için piste çıkmaya başladılar.

Pilotların çoğu kendi sektör zamanlarını geliştirerek son turlarına başladı. Seansın sonunda en hızlı isim 1:20.294 ile Sainz olurken Verstappen Sainz'ın hemen arkasında 2., Leclerc ise 3. oldu.

İlk üç isim birbirine çok yakınken 4. olan George Russell, pole pozisyonunun 0.377 sn gerisinde kaldı.

Red Bull'la yeni motora geçen Sergio Perez pole pozisyonunun çok gerisinde 5. olurken hafta sonunun en güçlü isimlerinden olan Williams pilotu Albon 6. oldu.

McLaren hafta sonuna güçlü başlangıç yapsa da sıralamalarda Piastri ve Norris ile ancak 7. ve 9. olurken onların arasında pek güçlü sıralama geçiremeyen Hamilton yer aldı.

Son bölümdeki en yavaş isim Aston Martin'den Alonso oldu.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6 1'20.294   259.730
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 +0.013 0.013 259.688
3 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.067 0.054 259.513
4 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6 +0.377 0.310 258.516
5 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.394 0.017 258.462
6 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 6 +0.466 0.072 258.231
7 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6 +0.491 0.025 258.151
8 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +0.526 0.035 258.040
9 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6 +0.685 0.159 257.533
10 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +1.123 0.438 256.147
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2. Seans: Verstappen lider, Ferrari'ler hemen peşinde!

Alternatif Lastik Tahsisi denemesi nedeniyle sıralamaların 2. seansında zorunlu tutulan bileşen orta hamurlu lastiklerdi. Seansın başlamasıyla birlikte Mercedes pilotları hariç diğer 13 pilot erkenden piste çıktı. Mercedes pilotları, diğer pilotlar hızlı turlarını tamamlarken piste çıkmayı tercih ettiler.

Orta lastiklerle atılan ilk turların ardından en hızlı isim 1:20.991'lik derecesiyle Ferrari pilotu Sainz oldu. Sainz'ı 0.44 sn geriden Verstappen takip ederken onun arkasında Leclerc ve bir kez daha hızlı olan Albon vardı. Mercedes pilotları hızlı turlarını tamamladığında Russell 6. sırayı alırken Hamilton 12. sırada kalarak elenme potasında kaldı.

İlk seansta pist sınırları ihlali nedeniyle birçok tur silinirken ikinci seansta bu şekilde silinen tur olmadı. 

İlk hakların ardından tüm pilotlar pite dönerken, seansın bitmesine yaklaşık 3 dakika varken yeniden piste yöneldiler. Tüm pilotların aynı anda garajdan çıkmasıyla pit yolu sonunda tam manasıyla bir keşmekeş yaşandı.

Diğer taraftan FIA'nın yarış öncesinde trafik olmaması için aldığı önlem işe yaradı gibi ve herkes son turuna zamanında başlayabildi.

Seansın son bölümünde atılan hızlı turların ardından en hızlı isim 1:20.937 ile Verstappen olurken onu 0.04 ve 0.05 sn geride Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz takip ettiler. Ferrari pilotlarının arkasında Perez 4. olurken Ferrari ve Red Bull pilotlarının gerisinde en hızlı isim Albon oldu.

İkinci bölümde elenen isimler 11 ve 12. sıradaki AlphaTauri pilotları Tsunoda ve Lawson, 13. sıradaki Hulkenberg, 14. sıradaki Bottas ve 15. sıradaki Sargeant oldular.

Üçüncü seansa geçmeyi başaran ilk 10 isim sadece 0.6 sn içerisinde yer alırken tüm pilotlar seansı 1 sn içerisinde tamamladı.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 1'20.937   257.667
2 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.040 0.040 257.539
3 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 5 +0.054 0.014 257.495
4 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.303 0.249 256.706
5 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 6 +0.335 0.032 256.604
6 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +0.432 0.097 256.299
7 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6 +0.445 0.013 256.258
8 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8 +0.590 0.145 255.802
9 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5 +0.606 0.016 255.752
10 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8 +0.644 0.038 255.633
11 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6 +0.657 0.013 255.592
12 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 6 +0.821 0.164 255.079
13 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6 +0.839 0.018 255.023
14 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6 +1.003 0.164 254.513
15 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6 +1.007 0.004 254.500
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1. Seans: Verstappen lider, Alpine'ler elendi, Ferrari'ler inceleme altında!

Alternatif Lastik Tahsisi denemesi nedeniyle sıralamaların 1. seansında zorunlu tutulan bileşen sert hamurlu lastiklerdi. İlk dakika içerisinde pek hareket olmazken sonrasında herkes hareketlendi. 

Sert lastikle başlayan sürücüler, tek set hamurla art arda hızlı turlar atmayı denediler. İlk hakların ardından Max Verstappen ilk sırayı alsa da yarış kontrol çok geçmeden pist sınırları ihlali nedeniyle önce Verstappen'in, ardından Fernando Alonso'nun derecelerini sildi ve bunların ardından sürpriz bir şekilde Alex Albon ilk sıraya yerleşti. İlerleyen dakikalarda Esteban Ocon, Lance Stroll, Oscar Piastri ve Pierre Gasly'nin turları da silindi.

Seans içerisinde Ocon ile Lando Norris arasında son virajda oldukça tehlikeli bir an yaşandı ancak neyse ki kaza yaşanmadı.

Seansın son bölümünde pilotlardan bazıları yeni set sert lastiklerle yeniden piste çıktılar. 

Seansın son bölümünde atılan hızlı turların ardından en hızlı isim 1:21.573'lük derecesiyle Verstappen oldu. Verstappen'i sadece 0.088 sn geriden sürpriz bir şekilde Alex Albon takip ederken güçlü olması beklenen Ferrari'de Charles Leclerc 0.215 sn geride 3. oldu. Onu Yuki Tsunoda, Sergio Perez, Logan Sargeant, Carlos Sainz ve Lewis Hamilton takip ettiler.

Oldukça yakın geçen ilk seansta, ilk 18 sıradaki pilot sadece 1 sn içerisinde yer alırken elenen isimler Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Esteban Ocon ve Lance Stroll oldular.

İlk antrenmandan itibaren hep yavaş kalan Alpine pilotları, şaşırtıcı olmayan bir şekilde sıralamaların ilk seansında elendi.

Diğer taraftan seansın bitmesinin ardından Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in yarış direktörü tarafından verilen talimatlara uymayıp maksimum tur süresini aştıkları için yarıştan sonra incelenecekleri duyuruldu.

Sıralamalarda trafik kaosu yaşanmasını önlemek için FIA, piste çıkış turundaki maksimum sürenin 1 dakika 41 sn olacağını duyurmuştu. Ferrari pilotları bu süreyi aştıkları gerekçesiyle inceleme altına alındı.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9 1'21.573   255.658
2 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 9 +0.088 0.088 255.382
3 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9 +0.215 0.127 254.986
4 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 9 +0.279 0.064 254.786
5 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 9 +0.338 0.059 254.603
6 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 9 +0.357 0.019 254.544
7 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9 +0.392 0.035 254.435
8 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9 +0.404 0.012 254.398
9 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9 +0.422 0.018 254.342
10 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8 +0.470 0.048 254.193
11 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10 +0.533 0.063 253.998
12 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 9 +0.539 0.006 253.979
13 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9 +0.575 0.036 253.868
14 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 8 +0.676 0.101 253.556
15 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10 +0.770 0.094 253.267
16 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 8 +0.817 0.047 253.122
17 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 7 +0.972 0.155 252.647
18 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 8 +0.975 0.003 252.638
19 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 8 +1.019 0.044 252.503
20 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9 +1.287 0.268 251.687
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