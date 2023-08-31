2023 İtalya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (1-3 Eylül) gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'si ile devam edecek. Peki sezonun 15. yarışı olan İtalya GP'de seanslar kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?
4 haftalık yaz arasından aksiyon dolu Hollanda GP ile dönen Formula 1 padoğu, sezonun 15. yarışı için Ferrari'nin evine, "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'ya gidiyor.
Turun neredeyse %80'inin tam gaz geçildiği, F1 tarihindeki en hızlı turun kaydedildiği, uzun düzlükleriyle, sürpriz sonuçlarıyla ve Tifosi ile meşhur olan Monza'da, İtalyanlar özel renk düzenleri ile yarışacaklar.
Hem Ferrari hem de Alfa Romeo, İtalya GP için özel renk düzenleri tanıttılar.
Ayrıca bu hafta sonu, Macaristan'da uygulanan yeni sıralama formatı bir kez daha denenecek. Bu yeni format kapsamında pilotlar Q1 seansında sert lastiklerle, Q2 seansında orta lastiklerle ve Q3 seansında yumuşak lastiklerle turlayacaklar.
Frecce tricolori air show
Fotoğraf: Alessio Morgese
Hafta sonu programı:
1 Eylül Cuma
- 1. antrenman seansı: 14.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
- 2. antrenman seansı: 18.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
2 Eylül Cumartesi
- 3. antrenman seansı: 13.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
- Sıralama turları : 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
3 Eylül Pazar
- Hollanda Grand Prix: 16.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Bu hafta sonu ayrıca F2, ,F3, MotoGP, Moto2 ve Moto3 serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Moto3 Barselona ayağında mücadele edecek temsilcimiz Deniz Öncü'ye başarılar diliyoruz.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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