Prime'a abone ol
Önceki / Verstappen: "40 yaşına kadar yarışmayı kesinlikle düşünmüyorum"
Formula 1 / İtalya GP Antrenman raporu

2023 İtalya GP 3. antrenmanlar: Sainz yine lider, Verstappen 0.086 sn geride 2.!

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. yarışı olan İtalya GP öncesinde gerçekleştirilen 3. ve son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Alternatif Lastik Tahsisi (ATA) denemesinin yapıldığı Monza hafta sonunda, 3. antrenman seansı da rutin bir şekilde tamamlandı.

Sıralamalar öncesinde son kez ayarların denendiği ve lastiklerden ders çıkarılmaya çalışıldığı antrenman seansı, Cuma günkü antrenmanlar gibi güzel hava şartları altında tamamlandı ve pilotlar hem kısa hem de uzun sürüşlerle hem sıralama hem de yarış için son çalışmalarını yaptılar.

Zaman zaman pilotlar virajlarda pist dışına taşsa da en büyük olay McLaren pilotu Oscar Piastri'nin dışarı çıktığı andı, ancak o da sorunsuz bir şekilde yola devam edebildi. Hamilton da bir yerde pist dışına taşıp devam etti.

Seansın sonunda en hızlı isim, 1:20.912'lik derecesiyle Carlos Sainz oldu. Ferrari pilotu, Cuma gününü zirvede tamamlamasının ardından son antrenman seansında da en hızlı turu atmayı başardı. Sainz, seansın sonunda Piastri'yi engellediği için uyarı aldı.

Şampiyona lideri Max Verstappen, Sainz'ın 0.086 sn gerisinde 2. hızlı isim olurken bu iki isim diğerlerinin çok önünde yer almayı başardı. Sıralamalar öncesinde Sainz, Ferrari'nin Red Bull ve Verstappen ile pole pozisyonu mücadelesi verebileceği yönünde umut verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

3. antrenmanlarda zaman zaman zirveye oynayan Mercedes'te Lewis Hamilton 3. hızlı zamanı elde etse de liderin yarım saniye gerisinde kaldı. Onu Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc takip etti. Leclerc de Sainz gibi hızlı sektör zamanıyla geliyordu ancak 2. sektörde zaman kaybetti.

Aston Martin'de Fernando Alonso 0.8 sn geride 5. olurken onu Mercedes'ten George Russell takip etti.

Hafta sonunun şu ana kadarki sürpriz takımlarından birisi Haas oldu. Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg son antrenman seansını 7. ve 8. sıralarda tamamlayarak cesaretlendiler.

Haas pilotlarını, bu hafta sonu orta grupta güçlü olması beklenen Williams'tan Alex Albon ile son bölümde araçtaki bir sorun nedeniyle garajdan çıkamayan Sergio Perez takip ettiler.

Cuma günü ilk antrenman seansında aracını Felipe Drugovich'e veren ve ikinci seansın başında yaşadığı sorunla neredeyse hiç tur atamayan Aston Martin pilotu Lance Stroll, 31 tur ile en çok çalışan isim olurken seansı 11. sırada tamamladı. Onu AlphaTauri'den Liam Lawson ve Yuki Tsunoda takip ettiler.

Hafta sonuna güçlü başlangıç yapan McLaren, 3. antrenman seansında gerilerde kaldı. Dağınık bir seans geçiren Piastri 14. olurken Lando Norris 17. sırada kaldı. Alpine pilotları bir kez daha ilk 10'un uzağında kaldı. Esteban Ocon 18, Pierre Gasly ise 20. sırada seansı noktaladı.

İtalya GP hafta sonu, Türkiye saati ile 17:00'da başlayacak sıralamalarla devam edecek.

 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23 1'20.912   257.746
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23 +0.086 0.086 257.473
3 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 23 +0.541 0.455 256.034
4 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23 +0.574 0.033 255.931
5 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24 +0.799 0.225 255.226
6 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25 +0.818 0.019 255.167
7 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21 +0.972 0.154 254.687
8 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 27 +1.073 0.101 254.373
9 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 18 +1.142 0.069 254.159
10 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 16 +1.280 0.138 253.732
11 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 31 +1.333 0.053 253.569
12 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 29 +1.384 0.051 253.412
13 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 28 +1.385 0.001 253.408
14 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17 +1.390 0.005 253.393
15 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 23 +1.468 0.078 253.153
16 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 30 +1.599 0.131 252.751
17 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24 +1.603 0.004 252.739
18 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 20 +1.827 0.224 252.055
19 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 30 +1.830 0.003 252.046
20 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22 +1.940 0.110 251.711
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

Verstappen: "40 yaşına kadar yarışmayı kesinlikle düşünmüyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Leclerc: "Carlos ile 1-2 olmaya çalışacağız!"

Leclerc: "Carlos ile 1-2 olmaya çalışacağız!"

Formula 1
İtalya GP

Leclerc: "Carlos ile 1-2 olmaya çalışacağız!" Leclerc: "Carlos ile 1-2 olmaya çalışacağız!"

2023 İtalya GP: Ferrari'nin evinde Sainz pole pozisyonunda, Verstappen 2.!

2023 İtalya GP: Ferrari'nin evinde Sainz pole pozisyonunda, Verstappen 2.!

Formula 1
İtalya GP

2023 İtalya GP: Ferrari'nin evinde Sainz pole pozisyonunda, Verstappen 2.! 2023 İtalya GP: Ferrari'nin evinde Sainz pole pozisyonunda, Verstappen 2.!

Leclerc: "Düşük yakıt yükünde zorlandım, bir şeyler yapmalıyız"

Leclerc: "Düşük yakıt yükünde zorlandım, bir şeyler yapmalıyız"

Formula 1
İtalya GP

Leclerc: "Düşük yakıt yükünde zorlandım, bir şeyler yapmalıyız" Leclerc: "Düşük yakıt yükünde zorlandım, bir şeyler yapmalıyız"

Son Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP

F1 Formula 1
İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP Canlı anlatım: İtalya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MGP MotoGP
Katalonya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

F1 Formula 1
İtalya GP

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"

Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"

F1 Formula 1
İtalya GP

Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım" Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol