2023 İtalya GP 3. antrenmanlar: Sainz yine lider, Verstappen 0.086 sn geride 2.!
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. yarışı olan İtalya GP öncesinde gerçekleştirilen 3. ve son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.
Alternatif Lastik Tahsisi (ATA) denemesinin yapıldığı Monza hafta sonunda, 3. antrenman seansı da rutin bir şekilde tamamlandı.
Sıralamalar öncesinde son kez ayarların denendiği ve lastiklerden ders çıkarılmaya çalışıldığı antrenman seansı, Cuma günkü antrenmanlar gibi güzel hava şartları altında tamamlandı ve pilotlar hem kısa hem de uzun sürüşlerle hem sıralama hem de yarış için son çalışmalarını yaptılar.
Zaman zaman pilotlar virajlarda pist dışına taşsa da en büyük olay McLaren pilotu Oscar Piastri'nin dışarı çıktığı andı, ancak o da sorunsuz bir şekilde yola devam edebildi. Hamilton da bir yerde pist dışına taşıp devam etti.
Seansın sonunda en hızlı isim, 1:20.912'lik derecesiyle Carlos Sainz oldu. Ferrari pilotu, Cuma gününü zirvede tamamlamasının ardından son antrenman seansında da en hızlı turu atmayı başardı. Sainz, seansın sonunda Piastri'yi engellediği için uyarı aldı.
Şampiyona lideri Max Verstappen, Sainz'ın 0.086 sn gerisinde 2. hızlı isim olurken bu iki isim diğerlerinin çok önünde yer almayı başardı. Sıralamalar öncesinde Sainz, Ferrari'nin Red Bull ve Verstappen ile pole pozisyonu mücadelesi verebileceği yönünde umut verdi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
3. antrenmanlarda zaman zaman zirveye oynayan Mercedes'te Lewis Hamilton 3. hızlı zamanı elde etse de liderin yarım saniye gerisinde kaldı. Onu Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc takip etti. Leclerc de Sainz gibi hızlı sektör zamanıyla geliyordu ancak 2. sektörde zaman kaybetti.
Aston Martin'de Fernando Alonso 0.8 sn geride 5. olurken onu Mercedes'ten George Russell takip etti.
Hafta sonunun şu ana kadarki sürpriz takımlarından birisi Haas oldu. Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg son antrenman seansını 7. ve 8. sıralarda tamamlayarak cesaretlendiler.
Haas pilotlarını, bu hafta sonu orta grupta güçlü olması beklenen Williams'tan Alex Albon ile son bölümde araçtaki bir sorun nedeniyle garajdan çıkamayan Sergio Perez takip ettiler.
Cuma günü ilk antrenman seansında aracını Felipe Drugovich'e veren ve ikinci seansın başında yaşadığı sorunla neredeyse hiç tur atamayan Aston Martin pilotu Lance Stroll, 31 tur ile en çok çalışan isim olurken seansı 11. sırada tamamladı. Onu AlphaTauri'den Liam Lawson ve Yuki Tsunoda takip ettiler.
Hafta sonuna güçlü başlangıç yapan McLaren, 3. antrenman seansında gerilerde kaldı. Dağınık bir seans geçiren Piastri 14. olurken Lando Norris 17. sırada kaldı. Alpine pilotları bir kez daha ilk 10'un uzağında kaldı. Esteban Ocon 18, Pierre Gasly ise 20. sırada seansı noktaladı.
İtalya GP hafta sonu, Türkiye saati ile 17:00'da başlayacak sıralamalarla devam edecek.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'20.912
|257.746
|2
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|23
|+0.086
|0.086
|257.473
|3
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|23
|+0.541
|0.455
|256.034
|4
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|+0.574
|0.033
|255.931
|5
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|+0.799
|0.225
|255.226
|6
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|+0.818
|0.019
|255.167
|7
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|21
|+0.972
|0.154
|254.687
|8
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|27
|+1.073
|0.101
|254.373
|9
|A. Albon Alexander Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|+1.142
|0.069
|254.159
|10
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|16
|+1.280
|0.138
|253.732
|11
|L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|+1.333
|0.053
|253.569
|12
|L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|+1.384
|0.051
|253.412
|13
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|+1.385
|0.001
|253.408
|14
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|+1.390
|0.005
|253.393
|15
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|23
|+1.468
|0.078
|253.153
|16
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|+1.599
|0.131
|252.751
|17
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|24
|+1.603
|0.004
|252.739
|18
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|20
|+1.827
|0.224
|252.055
|19
|G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|+1.830
|0.003
|252.046
|20
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|22
|+1.940
|0.110
|251.711
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