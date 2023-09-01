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Formula 1 / İtalya GP Antrenman raporu

2023 İtalya GP 2. antrenman: Yakın geçen seansta Sainz lider, Norris 2.!

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. yarışı olan İtalya GP öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Türkiye saati ile 18:00'da başlayan antrenmanlarda pilotlar ve takımlar çalışmak için iyi şartlar buldular. Parçalı bulutlu geçen seansta hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 36 derece civarındaydı.

Sabah seansı nispeten olaysız geçerken ikinci seans biraz daha hareketliydi. Pilotlar hızlı bir şekilde pist üstü çalışmalarına başlasa da Lance Stroll'ün Ascari virajı çıkışında aracını kenara çekmesinin ve durmasının ardından seans kırmızı bayraklarla durduruldu. Görevlilerin aracı kaldırıp pisti temizlemeleri sürecinde yaklaşık 8 dk kaybedildi. 

Seansın başlamasının ardından pilotlar hemen çalışmalara başladılar. Seansın ilk bölümünde uzun süre Ferrari pilotlarını zirvede görsek de pilotlar arasındaki farklar çok yakındı.

Pilotların çoğu, seansın orta bölümünde yumuşak lastiklerle sıralama simülasyonlarını gerçekleştirdi ve böylece seansın sonucu büyük ölçüde ikinci yarım saatlik dilime girildiğinde belli oldu. Bu bölümde lider, 1:21.355'lik derecesiyle Carlos Sainz olurken onun hemen arkasında Lando Norris, Perez, Oscar Piastri ve ilk seansın lideri Max Verstappen yer aldılar. Bu isimler sadece 0.276 sn içerisinde sıralanmıştı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

2. antrenman seansı, başında olduğu gibi sonunda da kırmızı bayrağa sahne oldu. Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, Parabolica virajına biraz hızlı girmesinin ardından hızlı bir şekilde çakıl kaçış alanına çıktı ve aracının kontrolünü kaybetti. Bu olaya rağmen Perez, aracına büyük hasar vermeden durmayı başardı. Perez ilk başta aracını hareket ettirse de, devam edemedi ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Perez'in aracının kaldırılmasının ardından seans, son dört dakika kala yeniden başladı ve tüm pilotlar, farklı türde lastiklerle de olsa yeni lastiklerle son bir tur atma fırsatı yakaladılar.

Bu bölümde trafiğin de yoğun olmasının etkisiyle dereceler iyileşmedi ve Sainz, tifosi önünde ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.

Sainz, 1:21.355'lik derecesiyle günün en hızlı tur zamanını kaydederken onun arkasında yer alan Norris sadece 0.019 sn geride kaldı. Ferrari'nin Monza'da güçlü olması beklenirken McLaren düşük yere basma gücünün ve düzlük hızının önemli olduğu Spa'da geride kaldığı için İngiliz ekip, pek güçlü olması beklenen takımlardan değildi. Ancak McLaren, düzlükte daha hızlı olabilmek için arka kanatta büyük değişiklikler yaptı ve bu değişiklikler işe yaramış gibi görünüyor.

Perez, 0.185 sn geride üçüncü olurken son bölümdeki hatası sonrası seansı erken kapatmak durumunda kaldı. 

Son dönemin en güçlü takımlarından olan McLaren için İtalya GP hafta sonu güçlü başladı. Norris'in ikinci olduğu seansta takım arkadaşı Oscar Piastri 4. olmayı başardı.

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sabah bölümünün en hızlı ismi olan şampiyona lideri Max Verstappen, öğleden sonraki seansta ancak 5. hızlı turu atabildi. Yumuşak lastiklerle turunda özellikle orta bölümde birçok araca denk gelen Verstappen bundan yakınırken takımından, yeteri kadar ders çıkaramadığı için bir tur daha atmak istediğini söyledi ancak olumlu yanıt alamadı. Verstappen, seansın sonundaki temiz lastiklerle turundan da pek bir şey anlamadığını söyledi.

Verstappen gibi ikinci seansta istediğini alamayan bir başka isim Ferrari pilotu Charles Leclerc'di. Leclerc, lider takım arkadaşının 0.36 sn gerisinde kaldı. Bu sayede ilk 6 sıra Ferrari, McLaren ve Red Bull pilotlarından oluşurken bu isimler 0.36 sn içerisinde dizilmiş oldular.

Williams'tan Alex Albon 0.6 sn geride 7. olurken onu Aston Martin'den Fernando Alonso ve Mercedes'ten George Russell takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isim sürpriz bir şekilde Haas'tan Nico Hulkenberg olurken onu takım arkadaşı Kevin Magnussen takip etti.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas ancak 12. olabilirken takım arkadaşı Zhou Guanyu ancak 19. olabildi.

Alpine sabah seansında olduğu gibi yine ilk 10'a giremedi. Pierre Gasly 13. olurken Esteban Ocon 15. olabildi.

Seanstan beklediğini bulamayan isimlerin başında Lewis Hamilton vardı. Bir türlü istediği turu atamayan Hamilton, takım arkadaşı Russell'a karşı yavaş kalması nedeniyle ayarlarında değişiklik yapılmasını istedi ancak telsizden bu talebe "şu ana kadar yapılanlar boşa gideceği" gerekçesiyle olumlu cevap verilmedi. Diğer taraftan McLaren'dan Norris'in hızlı turunu engelleyen Hamilton, seansı ancak 17. sırada tamamlayabilmiş oldu.

İtalya GP hafta sonu, Cumartesi günü 13:30'da başlayacak 3. antrenman seansıyla devam edecek.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23 1'21.355   256.343
2 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 20 +0.019 0.019 256.283
3 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 17 +0.185 0.166 255.761
4 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21 +0.190 0.005 255.745
5 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 20 +0.276 0.086 255.476
6 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23 +0.361 0.085 255.210
7 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 19 +0.624 0.263 254.391
8 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 16 +0.716 0.092 254.106
9 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20 +0.821 0.105 253.782
10 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 19 +0.936 0.115 253.427
11 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21 +1.219 0.283 252.558
12 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 19 +1.240 0.021 252.494
13 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22 +1.296 0.056 252.323
14 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 23 +1.341 0.045 252.186
15 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 22 +1.361 0.020 252.125
16 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 24 +1.400 0.039 252.006
17 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 23 +1.428 0.028 251.921
18 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 23 +1.812 0.384 250.758
19 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 20 +1.991 0.179 250.219
20 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 2      
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Canlı anlatım: İtalya GP 2. antrenman seansı

F1 takımları, esnek burunlar konusunda harekete geçen FIA'yı savunuyor!

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