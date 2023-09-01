2023 İtalya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Sainz 2.
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. ayak yarışı olan İtalya GP öncesinde ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Hız Tapınağı olarak adlandırılan Monza'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 36 derece civarındaydı ve takımlar, güzel şartlarda hafta sonunun kalan bölümü için çalışmalara başladılar.
Düşük yere basma gücünün hakim olduğu Monza'da farklı kanat versiyonlarını test eden takımlar, diğer taraftan sıralamaların her bir seansında farklı set lastik zorunlu olacağı için farklı lastikler üzerinde de çalışmalar yürüttüler. Bu uygulama, doğal olarak takımların lastik saklama stratejisini de beraberinde getirdi.
Bir saat süren seansta herhangi bir kaza yoktu, bu yüzden rutin ve sıkıcı denebilecek bir antrenman seansı tamamlandı. Seans içerisindeki tek sorun, Alfa Romeo pilotlarının seans başında debriyajda yaşadıkları sorundu. Takım bir süre yaptığı çalışmaların ardından pilotlarını yeniden piste çıkarmayı başardı.
Diğer taraftan Ferrari ve Alfa Romeo'nun İtalya GP için hazırladıkları özel renk tasarımları, antrenman seansıyla birlikte ilk kez pist üstünde görüntülendi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Alfa Romeo C43, body work
Fotoğraf: Erik Junius
Düzlüklerdeki avantajı nedeniyle Ferrari'nin güçlü olmasının beklendiği Monza'da ilk antrenman seansı şampiyona lideri Max Verstappen liderliğinde tamamlandı.
1:22.657'lik derecesiyle Verstappen, ilk antrenmanda en hızlı isim olurken diğer taraftan toplam 31 tur ile en çok çalışan isim oldu. Verstappen, bu hafta sonu kazanabilirse art arda 10. zaferle tarihte art arda en çok yarış kazanma rekorunun sahibi olacak.
Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 0.177 sn gerisinde 3. olurken onları hafta sonunun göz önünde olacak takımı Ferrari'den Carlos Sainz ayırdı.
Sainz, Verstappen'in sadece 0.046 sn gerisinde 2. olurken takım arkadaşı Charles Leclerc, Perez'in gerisinde 4. oldu. Leclerc, seans içerisinde bir ara aracından indi ve Monakolu pilotun aracında vites kutusunda sorun olduğu iddia edildi. Ancak Leclerc daha sonra aracına dönüp yeniden turladı.
İlk 4 sırayı Red Bull ve Ferrari pilotları kapatırken onların arkasında Mercedes'ten George Russell kendisine yer buldu. Russell'ın hemen arkasında Aston Martin'den Fernando Alonso ve McLaren'dan Lando Norris yer aldılar. Alonso bir ara Norris'in aracından kopan bir parçanın üzerinden geçmekten kurtulamadı.
Mercedes ile iki sene daha yarışacağı açıklanan Lewis Hamilton 8. olurken ilk 10'u tamamlayan isimler bir ara telsizden kendisine yol vermediği için Hamilton'ı şikayet eden Yuki Tsunoda ve düzlük hızı edeniyle bu hafta sonu güçlü olması beklenen Williams'tan Alex Albon tamamladılar.
Sezonun iki çaylağı Oscar Piastri ve Logan Sargeant seansı 11 ve 12. sıralarda tamamladılar. Sargeant, Hollanda'da olduğu gibi Monza'da da çok geride kalmadı.
AlphaTauri'de Daniel Ricciardo'nun yerine yarışan ve daha normal şartlarda ikinci yarışına çıkmaya hazırlanan Liam Lawson seansı 13. sırada tamamlarken onu son yarışta podyuma çıkan Alpine pilotu Pierre Gasly takip etti. Alpine, Esteban Ocon'un 17. sırada kalmasıyla düşük profilli bir başlangıç yapmış oldu.
İtalya GP hafta sonu, bugün 18:00'da başlayacak 2. antrenman seansıyla devam edecek.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|31
|1'22.657
|252.305
|2
|C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|28
|+0.046
|0.046
|252.164
|3
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|30
|+0.177
|0.131
|251.766
|4
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|+0.309
|0.132
|251.365
|5
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|+0.532
|0.223
|250.691
|6
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|+0.557
|0.025
|250.616
|7
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|22
|+0.584
|0.027
|250.535
|8
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|26
|+0.612
|0.028
|250.450
|9
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|+0.614
|0.002
|250.444
|10
|A. Albon Alexander Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|+0.787
|0.173
|249.925
|11
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|24
|+0.789
|0.002
|249.919
|12
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|21
|+1.004
|0.215
|249.277
|13
|L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|+1.176
|0.172
|248.765
|14
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|26
|+1.274
|0.098
|248.475
|15
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|+1.295
|0.021
|248.413
|16
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|23
|+1.410
|0.115
|248.073
|17
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|26
|+1.433
|0.023
|248.005
|18
|F. Drugovich Felipe Drugovich Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|+1.483
|0.050
|247.858
|19
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|24
|+1.560
|0.077
|247.631
|20
|G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|+1.575
|0.015
|247.587
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