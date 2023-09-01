2023 İtalya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Sainz 2.

Hız Tapınağı olarak adlandırılan Monza'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 36 derece civarındaydı ve takımlar, güzel şartlarda hafta sonunun kalan bölümü için çalışmalara başladılar.

Düşük yere basma gücünün hakim olduğu Monza'da farklı kanat versiyonlarını test eden takımlar, diğer taraftan sıralamaların her bir seansında farklı set lastik zorunlu olacağı için farklı lastikler üzerinde de çalışmalar yürüttüler. Bu uygulama, doğal olarak takımların lastik saklama stratejisini de beraberinde getirdi.

Bir saat süren seansta herhangi bir kaza yoktu, bu yüzden rutin ve sıkıcı denebilecek bir antrenman seansı tamamlandı. Seans içerisindeki tek sorun, Alfa Romeo pilotlarının seans başında debriyajda yaşadıkları sorundu. Takım bir süre yaptığı çalışmaların ardından pilotlarını yeniden piste çıkarmayı başardı.

Diğer taraftan Ferrari ve Alfa Romeo'nun İtalya GP için hazırladıkları özel renk tasarımları, antrenman seansıyla birlikte ilk kez pist üstünde görüntülendi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Alfa Romeo C43, body work Fotoğraf: Erik Junius

Düzlüklerdeki avantajı nedeniyle Ferrari'nin güçlü olmasının beklendiği Monza'da ilk antrenman seansı şampiyona lideri Max Verstappen liderliğinde tamamlandı.

1:22.657'lik derecesiyle Verstappen, ilk antrenmanda en hızlı isim olurken diğer taraftan toplam 31 tur ile en çok çalışan isim oldu. Verstappen, bu hafta sonu kazanabilirse art arda 10. zaferle tarihte art arda en çok yarış kazanma rekorunun sahibi olacak.

Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 0.177 sn gerisinde 3. olurken onları hafta sonunun göz önünde olacak takımı Ferrari'den Carlos Sainz ayırdı.

Sainz, Verstappen'in sadece 0.046 sn gerisinde 2. olurken takım arkadaşı Charles Leclerc, Perez'in gerisinde 4. oldu. Leclerc, seans içerisinde bir ara aracından indi ve Monakolu pilotun aracında vites kutusunda sorun olduğu iddia edildi. Ancak Leclerc daha sonra aracına dönüp yeniden turladı.

İlk 4 sırayı Red Bull ve Ferrari pilotları kapatırken onların arkasında Mercedes'ten George Russell kendisine yer buldu. Russell'ın hemen arkasında Aston Martin'den Fernando Alonso ve McLaren'dan Lando Norris yer aldılar. Alonso bir ara Norris'in aracından kopan bir parçanın üzerinden geçmekten kurtulamadı.

Mercedes ile iki sene daha yarışacağı açıklanan Lewis Hamilton 8. olurken ilk 10'u tamamlayan isimler bir ara telsizden kendisine yol vermediği için Hamilton'ı şikayet eden Yuki Tsunoda ve düzlük hızı edeniyle bu hafta sonu güçlü olması beklenen Williams'tan Alex Albon tamamladılar.

Sezonun iki çaylağı Oscar Piastri ve Logan Sargeant seansı 11 ve 12. sıralarda tamamladılar. Sargeant, Hollanda'da olduğu gibi Monza'da da çok geride kalmadı.

AlphaTauri'de Daniel Ricciardo'nun yerine yarışan ve daha normal şartlarda ikinci yarışına çıkmaya hazırlanan Liam Lawson seansı 13. sırada tamamlarken onu son yarışta podyuma çıkan Alpine pilotu Pierre Gasly takip etti. Alpine, Esteban Ocon'un 17. sırada kalmasıyla düşük profilli bir başlangıç yapmış oldu.

İtalya GP hafta sonu, bugün 18:00'da başlayacak 2. antrenman seansıyla devam edecek.