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Formula 1 / İtalya GP Antrenman raporu

2023 İtalya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Sainz 2.

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. ayak yarışı olan İtalya GP öncesinde ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Hız Tapınağı olarak adlandırılan Monza'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 36 derece civarındaydı ve takımlar, güzel şartlarda hafta sonunun kalan bölümü için çalışmalara başladılar.

Düşük yere basma gücünün hakim olduğu Monza'da farklı kanat versiyonlarını test eden takımlar, diğer taraftan sıralamaların her bir seansında farklı set lastik zorunlu olacağı için farklı lastikler üzerinde de çalışmalar yürüttüler. Bu uygulama, doğal olarak takımların lastik saklama stratejisini de beraberinde getirdi.

Bir saat süren seansta herhangi bir kaza yoktu, bu yüzden rutin ve sıkıcı denebilecek bir antrenman seansı tamamlandı. Seans içerisindeki tek sorun, Alfa Romeo pilotlarının seans başında debriyajda yaşadıkları sorundu. Takım bir süre yaptığı çalışmaların ardından pilotlarını yeniden piste çıkarmayı başardı.

Diğer taraftan Ferrari ve Alfa Romeo'nun İtalya GP için hazırladıkları özel renk tasarımları, antrenman seansıyla birlikte ilk kez pist üstünde görüntülendi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Alfa Romeo C43, body work

Alfa Romeo C43, body work

Fotoğraf: Erik Junius

Düzlüklerdeki avantajı nedeniyle Ferrari'nin güçlü olmasının beklendiği Monza'da ilk antrenman seansı şampiyona lideri Max Verstappen liderliğinde tamamlandı.

1:22.657'lik derecesiyle Verstappen, ilk antrenmanda en hızlı isim olurken diğer taraftan toplam 31 tur ile en çok çalışan isim oldu. Verstappen, bu hafta sonu kazanabilirse art arda 10. zaferle tarihte art arda en çok yarış kazanma rekorunun sahibi olacak.

Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 0.177 sn gerisinde 3. olurken onları hafta sonunun göz önünde olacak takımı Ferrari'den Carlos Sainz ayırdı.

Sainz, Verstappen'in sadece 0.046 sn gerisinde 2. olurken takım arkadaşı Charles Leclerc, Perez'in gerisinde 4. oldu. Leclerc, seans içerisinde bir ara aracından indi ve Monakolu pilotun aracında vites kutusunda sorun olduğu iddia edildi. Ancak Leclerc daha sonra aracına dönüp yeniden turladı.

 

İlk 4 sırayı Red Bull ve Ferrari pilotları kapatırken onların arkasında Mercedes'ten George Russell kendisine yer buldu. Russell'ın hemen arkasında Aston Martin'den Fernando Alonso ve McLaren'dan Lando Norris yer aldılar. Alonso bir ara Norris'in aracından kopan bir parçanın üzerinden geçmekten kurtulamadı.

Mercedes ile iki sene daha yarışacağı açıklanan Lewis Hamilton 8. olurken ilk 10'u tamamlayan isimler bir ara telsizden kendisine yol vermediği için Hamilton'ı şikayet eden Yuki Tsunoda ve düzlük hızı edeniyle bu hafta sonu güçlü olması beklenen Williams'tan Alex Albon tamamladılar.

Sezonun iki çaylağı Oscar Piastri ve Logan Sargeant seansı 11 ve 12. sıralarda tamamladılar. Sargeant, Hollanda'da olduğu gibi Monza'da da çok geride kalmadı.

AlphaTauri'de Daniel Ricciardo'nun yerine yarışan ve daha normal şartlarda ikinci yarışına çıkmaya hazırlanan Liam Lawson seansı 13. sırada tamamlarken onu son yarışta podyuma çıkan Alpine pilotu Pierre Gasly takip etti. Alpine, Esteban Ocon'un 17. sırada kalmasıyla düşük profilli bir başlangıç yapmış oldu.

İtalya GP hafta sonu, bugün 18:00'da başlayacak 2. antrenman seansıyla devam edecek.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 31 1'22.657   252.305
2 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 28 +0.046 0.046 252.164
3 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 30 +0.177 0.131 251.766
4 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22 +0.309 0.132 251.365
5 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28 +0.532 0.223 250.691
6 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24 +0.557 0.025 250.616
7 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 22 +0.584 0.027 250.535
8 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 26 +0.612 0.028 250.450
9 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 23 +0.614 0.002 250.444
10 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 18 +0.787 0.173 249.925
11 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24 +0.789 0.002 249.919
12 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 21 +1.004 0.215 249.277
13 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 29 +1.176 0.172 248.765
14 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 26 +1.274 0.098 248.475
15 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 17 +1.295 0.021 248.413
16 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 23 +1.410 0.115 248.073
17 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 26 +1.433 0.023 248.005
18 Brazil F. Drugovich Felipe Drugovich Aston Martin Racing 34 Aston Martin Mercedes 24 +1.483 0.050 247.858
19 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 24 +1.560 0.077 247.631
20 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 17 +1.575 0.015 247.587
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Vasseur: "Red Bull'un elinde sihirli değnek yok, Max üstün bir iş başarıyor"

Verstappen: "Yeni performans mühendisiyle çalışmak 'inanılmaz'"

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