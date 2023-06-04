Önceki / Perez: "Mercedes çok güçlüydü"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!

Sakin geçen ve ne bir mekanik arızayla, ne de kazayla karşılaşmadığımız yarış, F1 tarihinde tüm pilotların damalı bayrak gördüğü nadir yarışlardan biri olarak kitaplara geçti.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start

Sıralama turlarının ardından ortaya çıkan karmaşık grid, pistin geçişe elverişsiz olması ve birçok takımın agresif güncellemeler getirmesi nedeniyle İspanya GP'sinin heyecanlı geçmesi bekleniyordu.

Ancak bu beklentiler tam anlamıyla suya düştü, nitekim birçok isim pit stratejilerinin yardımıyla kolay geçişler yapabildi ve gereksiz yere risk almaktan kaçındı.

Herhangi bir kaza veya hata görmediğimiz yarışta hiçbir isim dayanıklılık sorunu da yaşamadı, böylece yirmi pilotun tamamı Max Verstappen'in önderliğinde damalı bayrağa ulaşmayı başardı!

Nispeten zevksiz geçen yarış, böylece iki şekilde F1 tarihine geçmeyi başardı:

 

  • -Tarihte 15. kez bir yarıştaki tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşmayı başardı.

  • -Yarış boyunca bir kez bile sarı bayrak görülmedi!

 

Araçların sürekli daha güvenli hale gelmesi, TecPro bariyerler sayesinde küçük-orta çaplı kazaların ardından yarışlara dönülebilmesi ve birçok takımın güç üniteleri dondurulduğu için dayanıklılık açısından büyük adımlar atması sebebiyle son dönemde birçok pilot damalı bayrağa rahatça ulaşabiliyor.

Dolayısıyla son üç senede altı kez, bu sezon ise ikinci kez -ilki Miami GP- 20 aracın tamamının mücadeleyi tamamlayabildiğine şahit olduk.

Miami'deki mücadelede ayrıca bir ilk de yaşandı: starttaki Lando Norris - Nyck de Vries olayı dışında hiçbir olay yaşanmadı, dolayısıyla bir kez dahi sarı bayrak çıkmadı! 

Sadece iki yarış sonra, bu kez İspanya'da da oldukça temiz bir yarış izledik, bunun yanı sıra Cumartesi gününün ardından hızlı virajlarda yere basma gücü kaybını minimuma indirmeye çalışan takımlar pist dışı ziyaretlerine karşı da önlem aldı.

Guanyu Zhou'nun son turlarda Yuki Tsunoda ile mücadele ederken pist dışına çıkması dışında neredeyse hiçbir olay yaşanmayan yarış böylece sıfır sarı bayrak ile tamamlanmış oldu!

 

Tüm pilotların tamamlayabildiği diğer yarışlar ise şu şekilde:

Netherlands 1961 Hollanda GP (15 pilot)
United States 2005 ABD GP (6 pilot)
Italy 2005 İtalya GP (20 pilot)
Spain 2011 Avrupa GP (24 pilot)
Japan 2015 Japonya GP (20 pilot)
China 2016 Çin GP (22 pilot)
Japan 2016 Japonya GP (22 pilot)
China 2018 Çin GP (20 pilot)
Austria 2019 Avusturya GP (20 pilot)
France 2021 Fransa GP (20 pilot)
Belgium 2021 Belçika GP (20 pilot)
Turkey 2021 Türkiye GP (20 pilot)
Hungary 2022 Macaristan GP(20 pilot)
United States 2023 Miami GP (20 pilot)
Spain 2023 İspanya GP (20 pilot)

paylaşım
yorumlar

Perez: "Mercedes çok güçlüydü"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Formula 1
İspanya GP

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!" Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Wolff: "Sezon başında şok yaşamasaydık asla radikal bir adım atmayacaktık"

Wolff: "Sezon başında şok yaşamasaydık asla radikal bir adım atmayacaktık"

Formula 1
İspanya GP

Wolff: "Sezon başında şok yaşamasaydık asla radikal bir adım atmayacaktık" Wolff: "Sezon başında şok yaşamasaydık asla radikal bir adım atmayacaktık"

Mercedes, George Russell'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor!

Mercedes, George Russell'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor!

Formula 1
İspanya GP

Mercedes, George Russell'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor! Mercedes, George Russell'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor!

Son Haberler

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

SBK World Superbike
Misano

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip" Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor" Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!" Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

LM24 Le Mans

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.