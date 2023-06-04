2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!

Sıralama turlarının ardından ortaya çıkan karmaşık grid, pistin geçişe elverişsiz olması ve birçok takımın agresif güncellemeler getirmesi nedeniyle İspanya GP'sinin heyecanlı geçmesi bekleniyordu.

Ancak bu beklentiler tam anlamıyla suya düştü, nitekim birçok isim pit stratejilerinin yardımıyla kolay geçişler yapabildi ve gereksiz yere risk almaktan kaçındı.

Herhangi bir kaza veya hata görmediğimiz yarışta hiçbir isim dayanıklılık sorunu da yaşamadı, böylece yirmi pilotun tamamı Max Verstappen'in önderliğinde damalı bayrağa ulaşmayı başardı!

Nispeten zevksiz geçen yarış, böylece iki şekilde F1 tarihine geçmeyi başardı:

-Tarihte 15. kez bir yarıştaki tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşmayı başardı.

-Yarış boyunca bir kez bile sarı bayrak görülmedi!

Araçların sürekli daha güvenli hale gelmesi, TecPro bariyerler sayesinde küçük-orta çaplı kazaların ardından yarışlara dönülebilmesi ve birçok takımın güç üniteleri dondurulduğu için dayanıklılık açısından büyük adımlar atması sebebiyle son dönemde birçok pilot damalı bayrağa rahatça ulaşabiliyor.

Dolayısıyla son üç senede altı kez, bu sezon ise ikinci kez -ilki Miami GP- 20 aracın tamamının mücadeleyi tamamlayabildiğine şahit olduk.

Miami'deki mücadelede ayrıca bir ilk de yaşandı: starttaki Lando Norris - Nyck de Vries olayı dışında hiçbir olay yaşanmadı, dolayısıyla bir kez dahi sarı bayrak çıkmadı!

Sadece iki yarış sonra, bu kez İspanya'da da oldukça temiz bir yarış izledik, bunun yanı sıra Cumartesi gününün ardından hızlı virajlarda yere basma gücü kaybını minimuma indirmeye çalışan takımlar pist dışı ziyaretlerine karşı da önlem aldı.

Guanyu Zhou'nun son turlarda Yuki Tsunoda ile mücadele ederken pist dışına çıkması dışında neredeyse hiçbir olay yaşanmayan yarış böylece sıfır sarı bayrak ile tamamlanmış oldu!

Tüm pilotların tamamlayabildiği diğer yarışlar ise şu şekilde:

1961 Hollanda GP (15 pilot)

2005 ABD GP (6 pilot)

2005 İtalya GP (20 pilot)

2011 Avrupa GP (24 pilot)

2015 Japonya GP (20 pilot)

2016 Çin GP (22 pilot)

2016 Japonya GP (22 pilot)

2018 Çin GP (20 pilot)

2019 Avusturya GP (20 pilot)

2021 Fransa GP (20 pilot)

2021 Belçika GP (20 pilot)

2021 Türkiye GP (20 pilot)

2022 Macaristan GP(20 pilot)

2023 Miami GP (20 pilot)

2023 İspanya GP (20 pilot)