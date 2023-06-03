2023 İspanya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, büyük takımlar şok yaşadı!

Formula 1 padoğu, 2023 sezonunun 8. ayağı için Barselona'daki Montmelo Pisti'ne geldi ve Grand Prix öncesinde grid dizilimini belirlemek için sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Gün içerisinde pistte birçok kez yağmur görsek de sıralama turları kuru koşullarda gerçekleştirildi. Son sektördeki şikanın kaldırılmasıyla 2007'den önceki pist düzenine geri dönülen Barselona Pisti'nde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Hollandalı pilot, böylelikle İspanya Grand Prix'sine ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Gridde kendisinin yanında Carlos Sainz olacak.

Yarış gridi:

Kevin Magnussen, Haas VF-23, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen İspanya'da pole pozisyonunda!

Pit sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 12 dakikalık seans başladı ve pilotlar, pole pozisyonunu almak için mücadele ettiler.

İlk denemelerin ardından Verstappen, 1:12.272 ile liderdi. Onun en yakın takipçisi konumunda 1:13.196'lık derecesi ile Lewis Hamilton vardı. Nico Hulkenberg, Lando Norris, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lance Stroll ve Pierre Gasly, ilk 9'u tamamlıyordu.

Fernando Alonso ise ilk denemelerde piste çıkmamıştı.

Bitime 2 dakika kala pilotları son denemeleri için piste çıktılar ve Verstappen'i geçebilen olmadı. Çifte şampiyon, son turunda daha hızlı sektör dereceleriyle gelse de rakiplerinin kendisini geçemediğini görünce son sektörü tamamlamadı ve pite geldi.

Böylelikle İspanya'da pole pozisyonunun adı Verstappen oldu.

Carlos Sainz, son denemesinde kendisini ikinci sıraya attı ve seansı liderin 0.452 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. İspanyol pilot, böylelikle bu sezon ilk kez ilk çizgide yer almış olacak.

McLaren'da Lando Norris 0.520 saniye geride üçüncü sırayı aldı. İspanya gibi iyi araçla kötü aracı ayırmasıyla bilinen bir pistte Red Bull'dan sadece yarım saniye geride olmak ve üçüncü sırayı almak, McLaren'ı oldukça mutlu etmiş olmalı. Nitekim CEO Zak Brown garajda oldukça mutlu gözüküyordu.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Alpine'de Pierre Gasly, Norris'in sadece 0.024 saniye gerisinde dördüncü oldu. Ancak kendisi Q1'de hem Sainz hem de Verstappen'i engellediği gerekçesiyle iki farklı inceleme altındı. Dolayısıyla bu 4. sırayı koruyamayabilir.

Lewis Hamilton ise Gasly'nin sadece 0.002 saniye gerisinde ilk 5'i tamamladı. Lance Stroll altıncı oldu ve bu yıl sıralama turlarında ilk kez takım arkadaşı Fernando Alonso'yu geçti. Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg, Stroll'ü takip ettiler.

Q1'de tabanına hasar aldığı düşünülen Fernando Alonso, kendi evinde idealden uzak bir seansı geride bıraktı ve 9. oldu. Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamladı.

Q3 sonucu:

Q2-İkinci bölüm: Verstappen lider, Perez ve Russell elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

İkinci bölüm, ilk bölüme kıyasla çok daha sakin geçti ama yine de olaylar vardı: Mercedes pilotları kendi aralarında temas yaşadılar! George Russell ve Lewis Hamilton start/finiş düzlüğünde temas yaşadılar ve Lewis Hamilton'ın ön kanadı kırıldı.

Elenme bölgesinde de yine sürprizler vardı: George Russell ve Sergio Perez son bölüme kalamadılar!

İlk bölümde 2 set lastik harcayan Meksikalı pilot, ikinci bölümde ise önce 5. virajda dışarı taşarak hata yaptı, sonrasında bir tur daha atsa da ilk 10'a giremedi.

Perez 11, Russell ise 12. sırayı aldı.

Seansın en hızlı derecesi ise Max Verstappen'den geldi. Lando Norris 0.016 saniye geride ikinci, Carlos Sainz 0.030 saniye geride üçüncüydü.

Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso, Pierre Gasly ve Nico Hulkenberg ise son bölüme kalan diğer isimler oldular. Bu seansta grid çok yakındı, ilk 10 pilot 0.5 saniye içerisine dizilmişti!

Elenme bölgesinde ise ilk olarak Perez vardı. Takım arkadaşının 0.574 saniye gerisinde olan Meksikalı, 11. olarak elendi. Russell ise takım arkadaşıyla temas yaşadığı bu seansı 12. sırada noktaladı ve son bölüme kalamadı.

Böylelikle Ferrari, Mercedes ve Red Bull, Q3 öncesinde bir pilot kaybetmiş oldular. Guanyu Zhou, Nyck de Vries ve Yuki Tsunoda elenen diğer isimler oldular.

Q2 sonucu:

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Hamilton en hızlısı, Leclerc elendi!

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler.

Barselona'da Cumartesi gününün hikayesi yağmurdu. Montmelo pistinde hava son iki gündür kapalıydı ve beklenen yağmur, Cumartesi günü sonunda gelmişti.

Hem 3. antrenman seansında hem de F2 sprint yarışında yağmur görmüştük. Hatta pilotlara fazladan bir set geçiş lastiği dahi verildi.

Q1 seansının başında ise pist kuruydu ve pilotlar slick lastiklerle piste çıktılar. Yağmurun gelme ihtimali olduğundan pist kuruyken herkes piste çıkarak derece kaydetmek istedi, sadece Ferrari pilotları garajdaydı. Onlar da birkaç dakika sonra piste çıktılar.

Daha ilk zaman turları başlamadan bir olay gördük: Daha 2 dakika geride kalmadan Yuki Tsunoda, 10. virajın çıkışındaki ıslak bölümde aracın arkasını kaybederek kaydı. Japon pilot aracı bariyerlerden uzak tutmayı başarsa da lastiklerini mahvetti.

Ardından Alexander Albon 5. virajda yavaşlayamayarak çakıl havuzuna uçtu ama oradan çıkmayı başardı ve yoluna devam etti.

Sonrasında Tsunoda'nın kaydığı, su bulunan aynı noktada Nyck de Vries ve Valtteri Bottas de spin attılar ve kırmızı bayrakların çıktığını gördük!

O bölgede piste çakıl savrulduğundan temizleme çalışmaları için kırmızı bayrak çıkarıldı.

Bu noktada sadece 7 pilot tur zamanı kaydetmişti ve kırmızı bayrak periyodu boyunca yağmur hafif de olsa yağmaya devam ediyordu.

9 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından pilotlar yeniden slick lastiklerle piste çıktılar ve bitime 13 dakika kala yeniden pistte F1 araçları gördük.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pilotlar derecelerini kaydederken Nyck de Vries, 10. virajın çıkışında bir spin daha attı ama yoluna devam edebildi.

Bir diğer olay ise Pierre Gasly ile Carlos Sainz arasında yaşandı. Gasly, zaman turunda olan Sainz'ı son sektörde engellediği gerekçesiyle inceleme altına geldi. Fransız pilot, bu ihlalinden dolayı 3 sıra grid cezası alabilir.

Bu olaylar yaşanırken pilotlar turlamaya devam ediyordu ve bitime 5 dakika kala, elenme bölgesinde yüksek profilli bir isim vardı: Charles Leclerc.

Monakolu pilot, normal bir şekilde turunu tamamlamasına rağmen sadece 17. sırada yer alıyordu. Sergio Perez ise 15. sıradaydı.

Hem Perez hem de Leclerc, seansın sonu için bir set yeni lastiğe daha geçmek zorunda kaldılar.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez ve Leclerc, seansın son saniyelerindeki turlarıyla kendilerini elenme bölgesinden atmayı başardı. Ancak pist artık çok hızlanmıştı ve diğer pilotlar da hızlı turlarla geliyordu.

Leclerc, turunu attığında 11. sıraya çıkmıştı ama diğer turların gelmesiyle 19. sıraya geriledi ve elendi! Monakolu pilot, 2 set lastik kullanmasına ve herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen, yeteri kadar hızlı olamadığı için Q1'de sıralama turlarına havlu attı.

Seansın en hızlı derecesi ise Lewis Hamilton'dan geldi. Pistin son dakikalarda hızlanmasını avantajına kullanan İngiliz pilot, 1:12.937 ile en hızlı isim oldu.

Lando Norris, 0.3 saniye kadar geride ikinciydi. George Russell ise üçüncüydü. Carlos Sainz da seansın son anlarında elenme bölgesindeydi ama son turunda kendisini 4. sıraya attı.

Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Max Verstappen ve Guanyu Zhou ilk 10'u tamamladı.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Elenme bölgesine bakacak olursak; Sergio Perez 15. olarak elenmekten son anda kurtuldu. Valtteri Bottas ise 16. olarak elenen ilk isim oldu. Fin pilot, dün Q3'e kalmayı planladığını söylüyordu ama bugün umduğunu bulamadı.

Kevin Magnussen 17. oldu ve takım arkadaşını Q2'de yalnız bıraktı. Alexander Albon 18. sırayı aldı. Charles Leclerc ise sürpriz bir şekilde 19. olarak elendi.

Son sıra ise 3. antrenman seansında kaza yapan Logan Sargeant'a gitti.

Q1 sonucu: