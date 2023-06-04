Önceki / Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı" Sonraki / Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"
Formula 1 / İspanya GP Sonuçlar

2023 İspanya GP öncesi: Yarış gridi

2023 İspanya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Carlos Sainz olacak.

Ekleyen:

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

7

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

9

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Pierre Gasly (P) +6
 (Alpine)

11

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

13

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Nyck de Vries
(AlphaTauri)

15

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

17

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

19

 

  Logan Sargeant
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

  Charles Leclerc
(Ferrari) (Pit yolu)

 

paylaşım
yorumlar

Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"

Horner: "Perez'in harika bir yarış çıkarabileceğine inanıyoruz"
Daha fazlası
Fabien Gaillard
2023 Avustralya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

2023 Avustralya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Formula 1
Avustralya GP

2023 Avustralya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Avustralya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

2023 Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

2023 Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Formula 1
Avustralya GP

2023 Avustralya GP öncesi: Yarış gridi 2023 Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi

Son Haberler

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

SBK World Superbike
Misano

Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip" Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor" Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!" Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

LM24 Le Mans

Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.