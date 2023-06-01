2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 padoğu, 2023 sezonunun 7. yarışı için Barselona'daki Montmelo Pisti'ne geliyor. Bu yıl Barselona yarışı öncesinde dikkat edilmesi gereken üç nokta var: Pist düzeninin değişmesi, takımların güncellemeler getirmesi ve hava durumu.

İlk olarak pist düzenine bakalım; bu yıl Barselona'da 2007'den önceki pist düzenine geri dönülüyor. Yani son sektördeki şikan tamamen kaldırılıyor. Bu değişimle birlikte pistin 7.5-8 saniye kadar hızlanacağı düşünülüyor.

Ayrıca bu değişimin geçişleri de artırması bekleniyor.

İspanya'da dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise takımların getireceği güncellemeler. Barselona Pisti, takımların güncellemelerini denemesi için belki de en iyi pist.

Pistin yapısı; araçların şasisini, aerodinamisini ve güç ünitesini test etmek için oldukça ideal. Pistte hızlı, orta ve yavaş virajlar bulunmasının yanı sıra uzun bir düzlük de yer alıyor. Böylelikle aracın çoğu alanı test edilebiliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Monako'ya büyük güncellemeler getiren Mercedes, bu parçaları İspanya hafta sonunda daha iyi analiz edebilecek ve etkilerini daha iyi görebilecek.

Mercedes'in ardından Ferrari de aracına büyük güncellemeler getirecek ve bu hafta sonu İspanya'da yeni bir tabana sahip olacak.

Son olarak ise hava durumu tahminleri dikkat çekiyor.

Monako'da gerçekleştirilen yarışta yağmur tahminleri yapılıyordu ve bu tahminler yarışın sonunda da olsa tuttu. Şimdi benzer yağmur tahminleri İspanya GP için yapılıyor.

Pazar günü için yağmur tahminleri yarış saatinde %65 seviyelerinde olacak. Sabah 10 gibi başlayan yağmurun akşam 20:00 civarına kadar aralıklarla devam edecek fakat sağanak yağış beklentisi yok.

Peki İspanya GP öncesinde şampiyonada puan durumu nasıl?

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hafta sonu programı

İspanya GP hafta sonunda heyecan 2 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, Cuma günü 14.30'da gerçekleştirilecek ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak. 2. antrenman seansı ise aynı gün 18.00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günü pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile başlayacak. Üçüncü antrenman seansı 3 Haziran Cumartesi 13.30'da gerçekleştirilecek ve yine bir saat sürecek. Sıralama turları seansı ise aynı gün 17.00'de başlayacak.

2023 İspanya Grand Prix ise 4 Haziran Pazar günü 16.00'da start alacak. Yarış, S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

S Sport Plus ve S Sport'a ek olarak, tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu ayrıca Formula 2, Formula 3, WRC ve WSBK serileri de yarışıyor olacaklar. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdaki sosyal medya içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

WRC3'te mücadele edecek Ali Türkkan ve WSBK'da mücadele edecek olan Toprak Razgatlıoğlu'na başarılar dileriz!

Yarış programı: