2023 İspanya GP: Barselona'da zaferin adı Verstappen, Mercedes iki pilotuyla birden podyumda!

Formula 1 padoğu, 2023 sezonunun 8. yarışı için Barselona'daki Montmelo Pisti'ne geldi ve sezonun 8. yarışı bugün gerçekleştirildi.

Son sektördeki şikanın kaldırılmasıyla 2007'den önce kullanılan pist düzenine dönülen Barselona Pisti'ndeki yarış öncesinde grid dizilimi oldukça ilginçti, nitekim sıralama turlarında bazı sürprizler görmüştük.

Sürpriz olmayan kısımla başlayacak olursak, Max Verstappen pole pozisyonundaydı. Sıralama turlarında neredeyse yarım saniye farkla en hızlı isim olan Verstappen aracını ilk cebe yerleştirdi.

Kendi evinde yarışan Carlos Sainz ikinci cepteydi. McLaren'da Lando Norris ise 3. sıradaydı. Mclaren 2011'den bu yana ilk kez Barselona'da ilk 3'te yer alıyordu. Lewis Hamilton dördüncü, Lance Stroll ise beşinci cepteydi.

Taban hasarı nedeniyle sıralama turlarında istediğini alamayan Fernando Alonso dokuzuncuydu. Q2'de elenen Sergio Perez 11, George Russell ise 12. sıradaydı. Q1'de elenerek 19. olan Charles Leclerc ise pit yolundan start alıyordu.

Lastik tercihlerine bakacak olursak, ilk 10'daki pilotlardan sadece Max Verstappen orta hamuru tercih etmişti. İlk 10'daki diğer pilotlar yumuşak lastikle start aldılar.

Yarışa pit yolundan başlayacak olan Leclerc ise sert lastik takmıştı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, arrives on the grid with mechanics Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış raporu

Sorunsuz geçen formasyon turunun ardından 18 pilot gride yerleşti, Logan Sargeant ve Charles Leclerc ise pit yolunun sonuna yerleşti ve 5 kırmızı ışığın sönmesiyle 66 turluk yarış başladı.

Verstappen, orta hamurla başlamasına rağmen fena bir start almadı ama ilk viraja girilirken Sainz ile yan yana geldiler.

Hollandalı pilot içeri çizgiyi alarak liderliğini korudu. Sainz ise ikinci sırada kaldı. Onların arkasında 3.'lük mücadelesinde, Lewis Hamilton ile Lando Norris arasında temas yaşandı ve Norris ön kanadını kırdı. İngiliz pilot bu temasın ardından geriledi. Norris, turun sonunda da pite gelerek ön kanat değiştirdi ve sonuncu sıraya düştü.

Hamilton, ilk virajdaki geçişiyle 3. sıraya çıkmış oldu ama İngiliz pilot, 5. virajda Lance Stroll'a geçilerek yeniden dördüncü sıraya geriledi.

Böylelikle ilk turu Verstappen, Sainz, Stroll, Hamilton, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, George Russell ilk 8'i ile tamamladık. Russell, sonraki turlarda hem Hulkenberg hem de Alonso'yu geçerek 6. sıraya yükseldi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

10. tura geldiğimizde Verstappen, Sainz ile arasındaki farkı 5 saniyeye çıkarmıştı. Onların arkasında ise Hamilton, Stroll'ü geçerek 3. sıraya yükselmişti.

Hamilton, bu noktada Sainz'ın 1.5 saniye kadar gerisindeydi. Lance Stroll, Esteban Ocon, Russell, Alonso, Perez, Piastri ve Gasly ise ilk 10'u tamamlıyordu.

Yumuşak lastikle başlayan bazı pilotların pite geldiğini de gördük: Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Guanyu Zhou, Nyck de Vries gibi isimler pite gelerek lastik değiştirdiler.

Yarışa pit yolundan başlayan Leclerc, önündeki bazı isimlerin pite gelmesinin de etkisiyle 11. sıraya kadar çıkmıştı.

16. tura geldiğimizde Sainz pite gelerek orta hamura geçti. Ondan önce Stroll ve Ocon da pite geldiler. Stroll sert, Ocon orta hamura geçti.

Sonraki turda ise Leclerc pite geldi ve sert lastiklerle sadece 17 tur tamamlamasının ardından yumuşak lastiğe geçti.

20. tura geldiğimizde Alonso pite gelerek yumuşak lastiklere geçti. Bu noktada Verstappen, Hamilton, Russell, Perez ilk 4'ü vardı. Bu dört pilot da pite gelmemişti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

25. turda ikinci sıradaki Lewis Hamilton pite gelerek orta hamura geçti. Bir sonraki turda ise diğer Mercedes'te Russell pite geldi ve o da orta hamur takarak piste geri döndü.

Mercedes'lerin pite gelmesinin ardından Red Bull da Verstappen'i pite çağırdı ve Hollandalı pilot sert lastiklere geçti.

Böylelikle ilk pit stop'ların ardından Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell, Stroll, Ocon, Tsunoda, Alonso, Perez, Zhou ilk 10'u oluştu.

Verstappen bu noktada Hamilton'ın 11 saniye kadar önündeydi. Russell ise 5. virajda yağmur yağdığını söylüyordu ama maalesef yağmur gelmedi.

Sonrasında ise Russell sonrasında kaskının içindeki ter ile yağmuru karıştırdığını ve bu yüzden yağmur yağdığını düşündüğünü söyledi.

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell, Stroll ilk 5'i devam ediyordu. Dördüncü sıradaki Russell ise 3. sıradaki Sainz'a giderek yaklaşmaktaydı.

Mercedes pilotu, 35. tura geldiğimizde ise ilk virajda geçişini yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Böylelikle Mercedes 2-3 olmuş oldu.

42. turda ikinci pit stoplar başladı ve Sainz pite geldi. Beşinci sıradaki Perez, Sainz'a giderek yaklaşmaktaydı ve Ferrari, Sainz'ı pite alarak sert lastiğe geçti.

46. turda Russell pite geldi ve yumuşak lastiğe geçti. 51. turda ise hem Hamilton hem de Perez pite gelerek yumuşak lastiğe geçtiler.

Son olarak da Verstappen pite gelerek yumuşak lastik taktı ve 17 saniyelik avantajıyla piste geri döndü.

Böylelikle bitime 10 tur kala Verstappen, Hamilton, Russell, Perez, Sainz, Stroll, Alonso, Ocon, Tsunoda, Zhou ilk 10'u oluştu.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarışın geri kalan 10 turluk bölümünde de bir olay yaşanmadı ve Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı 66 turun hepsini de lider götürerek kazanmayı başardı.

Tempo anlamında rakiplerinden farklı bir ligde olan Hollandalı pilot, böylelikle bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm seansları ilk sırada tamamlamış oldu.

Buna ek olarak Grand Slam yapan çifte şampiyon pilot, bu galibiyetle birlikte şampiyonadaki puan farkını daha da artırdı.

Mercedes de Barselona'da güçlü bir gün geçirdi ve bu sezonki en iyi yarışlarını çıkardılar. Monako'daki güncellemelerle istediği adımı atmış gibi duran Mercedes'te Lewis Hamilton yarış boyunca güçlü ve istikrarlı bir tempo sergileyerek ikinci sırayı aldı.

George Russell ise 12. sıradan başladığı yarışta 9 sıra kazanarak 3. oldu. Böylelikle Mercedes iki pilotuyla birden podyuma çıkmış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, 11. sıradan başladığı yarışı 4. sırada bitirdi. Kendisinin bir sıra gerisinden start alan Russell'ın 3. sırada bitirdiğini düşündüğümüzde, Perez bugün belki de daha fazlasını alabilirdi.

Ferrari'de Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamladı. İspanyol pilot yarışa 2. sıradan başlasa da Mercedes'lerin yarış temposuna ayak uyduramadı ve 3 sıra gerileyerek 5. sırada finiş gördü.

Bu hafta sonu istediğini bulamayan Aston Martin'de Lance Stroll altıncı, yerel kahraman Fernando Alonso yedinciydi.

Alpine'de Esteban Ocon sekizinci olurken, Guanyu Zhou ile Esteban Ocon ilk 10'u tamamlayarak günün son puanlarını aldılar.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, pit yolundan başladığı yarışı 11. sırada tamamlayarak puan alamadı ve kendisi için kabus gibi geçen bir hafta sonunu arkasında bırakmış oldu.

Yuki Tsunoda 12. sıradaydı. Tsunoda aslında çizgiyi 9. sırada geçmişti ancak son turlarda pist limiti ihlalinden dolayı 5 saniyelik bir ceza aldığı için 12. sıraya gerilmiş oldu.

Oscar Piastri, Nyck de Vries, Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Lando Norris, Kevin Magnussen Valtteri Bottas ve Logan Sargeant ise damalı bayrağı gören diğer isimler oldular.

Böylelikle Miami'nin ardından İspanya'da da tüm pilotlar damalı bayrağı görmüş oldular.

Yarış sonucu: