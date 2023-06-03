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Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

2023 İspanya GP 3. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Verstappen en hızlısı, Red Bull 1-2

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Formula 1 padoğu, 2023 sezonunun 7. yarışı için Barselona'daki Montmelo Pisti'ne geldi ve sezonun 7. hafta sonu dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı. 

Antrenman raporları:

Hafta sonunun 2. günü ise 3. antrenman seansı ile başladı. Montmelo pistinde hava son iki gündür kapalıydı ve beklenen yağmur, Cumartesi günü gelecek gibi duruyordu zira 3. antrenman seansı öncesinde çok büyük bir yağmur riski vardı.

FIA, 3. antrenman seansı öncesinde yağmur riskini %80 olarak açıklamıştı ve FIA'nın resmi hava durumu kaynağı Meteo France'ın son tahminine göre üçüncü antrenman seansında gök gürültülü fırtına beklentisi vardı. 

Nitekim gökyüzüne bakıldığında da kara bulutları ve çakan şimşekleri görebiliyordunuz! 

 

Yarış direktörü Niels Wittich'in tüm takımlara ve yetkililere gönderdiği bildiride "Resmi hava durumu kaynağının tahminlerine dayanarak, sıralama turları öncesi her sürücüye bir set fazladan geçiş lastiği verilecektir." ifadeleri yer aldı ve pilotlara fazladan bir set geçiş lastiği verildi. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle1 saatlik seans başladı ve neredeyse tam pilotlar piste çıktılar çünkü yağmur gelmeden önce kuru zeminde birkaç tur atabilmek istiyorlardı. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk 10 dakika geride kalırken yağmur hâlâ pisti vurmamıştı ve pilotlar yumuşak lastikleri ile turluyorlardı ancak tam da bu noktada kırmızı bayraklarla seans durduruldu çünkü Williams pilotu Logan Sargeant bariyerlerdeydi.

Amerikalı pilot, son virajın girişinde aracın arkasını kaybederek dışarı uçtu ve bariyerlere çarptı. Böylelikle çaylak pilotun seansı erken noktalanmış oldu ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu. 

Bu noktada ilk 10 şu şekildeydi: Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso, George Russell, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Lando Norris.

 

Sargeant'ın aracı kaldırılırken, beklenen yağmur biraz da olsa yağmaya başladı ve pist ıslanıyordu. Bitime 43 dakika kala ise yeniden yeşil bayraklar sallandı ve pit yolu açıldı. Pit yolu yeniden açılsa da hiçbir pilot piste çıkmadı çünkü kırmızı bayrak periyodunda pist ıslanmıştı. 

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, President, FIA, talk in the pit lane as Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves the garage

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, President, FIA, talk in the pit lane as Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves the garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansı yarıladığımızda hâlâ kırmızı bayraktan sonra piste çıkan kimse yoktu ve yağmur yağmaya devam ediyordu. 

Seansın orta noktasından birkaç dakika sonra Lando Norris piste çıkarak geçiş lastikleriyle bir keşif turu attı ve pite geri döndü. 

Bitime 20 dakika kalırken ise Ferrari pilotları geçiş lastikleriyle piste çıkarak turladılar ve koşulları görmüş oldular. 

Sonrasında daha çok pilotun piste çıkarak ıslak zeminde turladığını gördük. McLaren, Haas ve Alpine pilotları pisttelerdi. George Russell, Max Verstappen ve Sergio Perez de sonrasında partiye katıldılar. Lance Stroll ve Pierre Gasly'nin ufak pist dışı ziyaretleri yaptığını gördük. 

Bu noktada durum pilotlar için zorlayıcıydı çünkü ilk ve orta sektör kuruydu, son sektör ise ıslaktı. İlk iki sektörde yeteri kadar su olmadığından dolayı da pilotların geçiş lastikleri parçalanıyordu. 

Bitime 8 dakika kala Norris, kuru zemin lastikleriyle piste çıktı. Ancak kuru zemin lastikleri bu noktada geçiş lastiklerinden daha yavaştı. Sonrasında diğer pilotlar da slick lastiklerle piste çıktı ama onlar da geçiş lastiklerindeki tempolarından çok daha iyisini yapamadılar. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Böylelikle seansı noktalamış olduk ve kırmızı bayrak periyodunun ardından yağmurun etkisini sürdürmesiyle, ilk 10 dakikalık bölümde slick lastiklerle kaydedilen dereceler geçilemedi. 

Bu da Max Verstappen'in sıralama turlarından önceki son antrenman seansını ilk sırada tamamladığı anlamına geldi. 

Son şampiyon, 1:13.664'lük derecesiyle Barselona'daki 3. antrenman seansını da ilk sırada tamamladı ve 3'te3 yaptı. 

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 0.250 saniye geride ikinciydi. Aracın sürülebilirliğinden memnun olmayan Lewis Hamilton ise 0.408 geride üçüncü en hızlı isim oldu. 

Yerel kahramanlar arka arkaya dizildiler: Carlos Sainz dördüncü, Fernanso Alonso beşinciydi. George Russell altıncı sırayı alırken; Charles Leclerc ve Valtteri Bottas onu takip ettiler. Bottas'ın özellikle orta hızlı virajlardaki temposu oldukça güçlüydü. 

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Yuki Tsunoda ve Lando Norris ise ilk 10'u tamamladılar. Guanyu Zhou, Nyck de Vries, Lance Stroll, Nico Hulkenberg ve Oscar Piastri onları takip ettiler. 

Son sıralar ise Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Alexander Albon ve Logan Sargeant'a gitti. 

2023 İspanya GP sıralama turları, TSi 17.00'de başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 14 1'13.664     227.492
2 Mexico Sergio Perez 14 1'13.914 0.250 0.250 226.722
3 United Kingdom Lewis Hamilton 9 1'14.072 0.408 0.158 226.239
4 Spain Carlos Sainz Jr. 20 1'14.240 0.576 0.168 225.727
5 Spain Fernando Alonso 14 1'14.264 0.600 0.024 225.654
6 United Kingdom George Russell 16 1'14.278 0.614 0.014 225.611
7 Monaco Charles Leclerc 18 1'14.353 0.689 0.075 225.384
8 Finland Valtteri Bottas 15 1'14.360 0.696 0.007 225.363
9 Japan Yuki Tsunoda 16 1'14.659 0.995 0.299 224.460
10 United Kingdom Lando Norris 20 1'14.681 1.017 0.022 224.394
11 China Guan Yu Zhou 15 1'14.681 1.017 0.000 224.394
12 Netherlands Nyck deVries 18 1'14.693 1.029 0.012 224.358
13 Canada Lance Stroll 14 1'14.756 1.092 0.063 224.169
14 Germany Nico Hulkenberg 12 1'14.988 1.324 0.232 223.475
15 Australia Oscar Piastri 17 1'15.105 1.441 0.117 223.127
16 France Esteban Ocon 15 1'15.266 1.602 0.161 222.650
17 Denmark Kevin Magnussen 12 1'15.534 1.870 0.268 221.860
18 France Pierre Gasly 14 1'15.841 2.177 0.307 220.962
19 Thailand Alexander Albon 13 1'15.851 2.187 0.010 220.933
20 United States Logan Sargeant 5 1'16.529 2.865 0.678 218.975
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Canlı anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı

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