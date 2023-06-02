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Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

2023 Formula 1 sezonunun yedinci yarışı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Barselona'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, tıpkı ilk seansta olduğu gibi iyi şartlarda gerçekleştirildi ve seans boyunca herhangi bir olay yaşanmadı.

Sürücüler seansın ilk bölümünde zaman turu denemelerine odaklanırken, son bölümde yarış simülasyonu yaptılar.

İlk seansta aero test yapan bazı sürücüler, ikinci seansta temel olarak ritim yakalamaya ve lastiklerin nasıl davrandığını anlamaya çalıştılar.

Max Verstappen seansın büyük kısmında lider olan isimdi ve 1:14'ün altına inen tek isim olarak seansı zirvede noktaladı.

Hollandalı pilotun 1:13.907'lik turu hem seansın hem de günün en iyi zamanıydı.

İlk seansta aero testlere odaklanan Fernando Alonso, ikinci seansta büyük bir adım atmayı başardı ve 0.170 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Özellikle üçüncü sektörde epey hızlı görünen ve önceden alışık olduğu eski son sektörden çok iyi faydalanan Alonso, Cumartesi öncesi takımın moralini yükseltecek gibi görünüyor.

Sürpriz bir tur zamanı çıkan Haas pilotu Nico Hulkenberg 0.270 saniye geride üçüncü olarak hafta sonuna iyi başlarken, Sergio Perez 0.312 saniye geride dördüncü oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine'den Esteban Ocon, Monako performansını İspanya'ya da taşıyarak beşinci olurken, onu yeni güncellemeyi ikinci seansta ilk kez test eden Charles Leclerc altıncı oldu. Monakolu pilot, lider Verstappen'den 0.339 saniye yavaş kaldı.

Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.028 saniye gerisinde yedinci en iyi zamanı yaparken, George Russell 0.485 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve Alpine'den Pierre Gasly tamamladı. Böylelikle ilk onda yedi farklı takımdan sürücü yer almış oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yakın gridde ancak 11. olabilirken, Oscar Piastri 12. ve Guanyu Zhou 13. oldu. 

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris'in 14. olduğu seansta Kevin Magnussen 15., Nyck de Vries 16. ve Yuki Tsunoda 17. oldu.

Son üç sırada Lance Stroll, Alex Albon ve Logan Sargeant yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü 13:30'da gerçekleştirilecek.

Dereceler:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 34 1'13.907  
2 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 30 1'14.077 0.170
3 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 31 1'14.177 0.270
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 30 1'14.219 0.312
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 30 1'14.242 0.335
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 32 1'14.246 0.339
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 32 1'14.274 0.367
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 31 1'14.392 0.485
9 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 32 1'14.448 0.541
10 France Pierre Gasly Alpine Renault 29 1'14.457 0.550
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 31 1'14.549 0.642
12 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 30 1'14.583 0.676
13 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 29 1'14.585 0.678
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 30 1'14.694 0.787
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'14.713 0.806
16 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 33 1'14.785 0.878
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 34 1'14.840 0.933
18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 31 1'15.010 1.103
19 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 32 1'15.056 1.149
20 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 33 1'15.415 1.508
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