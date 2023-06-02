2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

Barselona'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, tıpkı ilk seansta olduğu gibi iyi şartlarda gerçekleştirildi ve seans boyunca herhangi bir olay yaşanmadı.

Sürücüler seansın ilk bölümünde zaman turu denemelerine odaklanırken, son bölümde yarış simülasyonu yaptılar.

İlk seansta aero test yapan bazı sürücüler, ikinci seansta temel olarak ritim yakalamaya ve lastiklerin nasıl davrandığını anlamaya çalıştılar.

Max Verstappen seansın büyük kısmında lider olan isimdi ve 1:14'ün altına inen tek isim olarak seansı zirvede noktaladı.

Hollandalı pilotun 1:13.907'lik turu hem seansın hem de günün en iyi zamanıydı.

İlk seansta aero testlere odaklanan Fernando Alonso, ikinci seansta büyük bir adım atmayı başardı ve 0.170 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Özellikle üçüncü sektörde epey hızlı görünen ve önceden alışık olduğu eski son sektörden çok iyi faydalanan Alonso, Cumartesi öncesi takımın moralini yükseltecek gibi görünüyor.

Sürpriz bir tur zamanı çıkan Haas pilotu Nico Hulkenberg 0.270 saniye geride üçüncü olarak hafta sonuna iyi başlarken, Sergio Perez 0.312 saniye geride dördüncü oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine'den Esteban Ocon, Monako performansını İspanya'ya da taşıyarak beşinci olurken, onu yeni güncellemeyi ikinci seansta ilk kez test eden Charles Leclerc altıncı oldu. Monakolu pilot, lider Verstappen'den 0.339 saniye yavaş kaldı.

Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.028 saniye gerisinde yedinci en iyi zamanı yaparken, George Russell 0.485 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve Alpine'den Pierre Gasly tamamladı. Böylelikle ilk onda yedi farklı takımdan sürücü yer almış oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yakın gridde ancak 11. olabilirken, Oscar Piastri 12. ve Guanyu Zhou 13. oldu.

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris'in 14. olduğu seansta Kevin Magnussen 15., Nyck de Vries 16. ve Yuki Tsunoda 17. oldu.

Son üç sırada Lance Stroll, Alex Albon ve Logan Sargeant yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü 13:30'da gerçekleştirilecek.

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