2023 İspanya GP 1. antrenman seansı: Verstappen lider, Perez ikinci!

Barselona takımların merakla beklediği pistlerden birisiydi çünkü çok teknik bir yapıya sahip olan bu pistte, takımlar araçlarını daha iyi anlama fırsatı yakalıyorlar.

Cuma günü yedi takım yeni güncellemeler hazırlamıştı ve en büyük paket Aston Martin'deydi. İngiliz ekip de dahil olmak üzere hemen hemen herkes, ilk seansın büyük bir kısmını bu aero güncellemeleri test etmekle geçirdi.

Ayrıca ilk 20 dakikalık süreçte bazı takımlar Pirelli'nin test lastiklerini test ettiler.

Seans büyük oranda olaysız geçti ve herhangi bir spin, kaza ya da pist dışı ziyareti yoktu. Bu açıdan 60 dakikanın tamamı verimli geçti.

Zaman tablosuna bakıldığında, Max Verstappen ilk andan itibaren zirvede yer aldı. Hollandalı pilot ilk dakikalarda 1:16.583 yaparken, sonrasında bu turu 1:15.945'e çekti.

Sergio Perez, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1:15.374'le liderliği alsa da, son sözü 1:14.606 yapan Verstappen söyledi.

Hollandalı pilot, seans içerisinde 1:15'in altına inebilen tek isimdi ve takım arkadaşı Perez'in 0.768 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Alpine, Monako'daki güçlü performansını İspanya GP'ye de taşıdı ve seansı Esteban Ocon ile üçüncü sırada noktaladı. Fransız pilot, lider Verstappen'in 0.812 saniye ardında kalırken, Pierre Gasly de 0.939 saniye geride beşinci olarak, Alpine'in iki araçla birden ilk ona girmesini sağladı.

İki Alpine pilotu arasında AlphaTauri'deki koltuğu sallantıda olan fakat İspanya'da daha güçlü olmayı bekleyen Nyck de Vries yer aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'de yeni güncelleme paketini test eden Fernando Alonso, temelde zaman turlarına odaklanmadı ve 0.941 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Haas'tan Kevin Magnussen yedinci olurken, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ancak sekizinci ve dokuzuncu olabildiler. Leclerc'in en hızlı turu lider Verstappen'den 1.088 saniye yavaşken, Sainz da 1.120 saniye yavaş kaldı.

İlginç şekilde Leclerc, eski araca rağmen Sainz'ı geçmiş oldu. Ferrari kıyas yapabilmek için ilk seansta sadece Sainz'ın aracında yeni güncellemeleri denedi.

Yine testlere odaklanan Mercedes'te George Russell, 10. en iyi zamanı yaparken, Lewis Hamilton 12. sırada yer aldı.

İki Mercedes pilotunun arasında Lando Norris yer aldı. Oscar Piastri ise ancak 17 .olabildi.

Alfa Romeo'da Zhou Guanyu 13. olurken, Valtteri Bottas 16. oldu. Bu ikiliyi Yuki Tsunoda ve Lance Stroll ayırdı.

Son üç sırada Nico Hulkenberg, Logan Sargeant ve Alex Albon yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isimler 32 tur tamamlayan Verstappen, Perez ve Russell oldu.

İkinci antrenman seansı TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images