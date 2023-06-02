Önceki / İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

2023 İspanya GP 1. antrenman seansı: Verstappen lider, Perez ikinci!

2023 Formula 1 sezonunun yedinci yarışı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Barselona takımların merakla beklediği pistlerden birisiydi çünkü çok teknik bir yapıya sahip olan bu pistte, takımlar araçlarını daha iyi anlama fırsatı yakalıyorlar.

Cuma günü yedi takım yeni güncellemeler hazırlamıştı ve en büyük paket Aston Martin'deydi. İngiliz ekip de dahil olmak üzere hemen hemen herkes, ilk seansın büyük bir kısmını bu aero güncellemeleri test etmekle geçirdi.

Ayrıca ilk 20 dakikalık süreçte bazı takımlar Pirelli'nin test lastiklerini test ettiler.

Seans büyük oranda olaysız geçti ve herhangi bir spin, kaza ya da pist dışı ziyareti yoktu. Bu açıdan 60 dakikanın tamamı verimli geçti.

Zaman tablosuna bakıldığında, Max Verstappen ilk andan itibaren zirvede yer aldı. Hollandalı pilot ilk dakikalarda 1:16.583 yaparken, sonrasında bu turu 1:15.945'e çekti.

Sergio Perez, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1:15.374'le liderliği alsa da, son sözü 1:14.606 yapan Verstappen söyledi.

Hollandalı pilot, seans içerisinde 1:15'in altına inebilen tek isimdi ve takım arkadaşı Perez'in 0.768 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Alpine, Monako'daki güçlü performansını İspanya GP'ye de taşıdı ve seansı Esteban Ocon ile üçüncü sırada noktaladı. Fransız pilot, lider Verstappen'in 0.812 saniye ardında kalırken, Pierre Gasly de 0.939 saniye geride beşinci olarak, Alpine'in iki araçla birden ilk ona girmesini sağladı.

İki Alpine pilotu arasında AlphaTauri'deki koltuğu sallantıda olan fakat İspanya'da daha güçlü olmayı bekleyen Nyck de Vries yer aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'de yeni güncelleme paketini test eden Fernando Alonso, temelde zaman turlarına odaklanmadı ve 0.941 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Haas'tan Kevin Magnussen yedinci olurken, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ancak sekizinci ve dokuzuncu olabildiler. Leclerc'in en hızlı turu lider Verstappen'den 1.088 saniye yavaşken, Sainz da 1.120 saniye yavaş kaldı.

İlginç şekilde Leclerc, eski araca rağmen Sainz'ı geçmiş oldu. Ferrari kıyas yapabilmek için ilk seansta sadece Sainz'ın aracında yeni güncellemeleri denedi.

Yine testlere odaklanan Mercedes'te George Russell, 10. en iyi zamanı yaparken, Lewis Hamilton 12. sırada yer aldı.

İki Mercedes pilotunun arasında Lando Norris yer aldı. Oscar Piastri ise ancak 17 .olabildi.

Alfa Romeo'da Zhou Guanyu 13. olurken, Valtteri Bottas 16. oldu. Bu ikiliyi Yuki Tsunoda ve Lance Stroll ayırdı.

Son üç sırada Nico Hulkenberg, Logan Sargeant ve Alex Albon yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isimler 32 tur tamamlayan Verstappen, Perez ve Russell oldu.

İkinci antrenman seansı TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 32 1'14.606  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 32 1'15.374 0.768
3 France Esteban Ocon Alpine Renault 28 1'15.418 0.812
4 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 27 1'15.504 0.898
5 France Pierre Gasly Alpine Renault 27 1'15.545 0.939
6 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 24 1'15.547 0.941
7 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1'15.689 1.083
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 28 1'15.694 1.088
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 27 1'15.726 1.120
10 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 32 1'15.753 1.147
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 25 1'15.783 1.177
12 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'15.845 1.239
13 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 24 1'15.906 1.300
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'15.915 1.309
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'15.939 1.333
16 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 24 1'15.978 1.372
17 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 26 1'16.353 1.747
18 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 28 1'16.461 1.855
19 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 30 1'16.506 1.900
20 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 28 1'16.630 2.024
Tüm sonuçları görüntüle
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Formula 1
İspanya GP

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Formula 1
İspanya GP

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

Formula 1
İspanya GP

2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci! 2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

Son Haberler

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

F1 Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

F1 Formula 1
İspanya GP

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

F1 Formula 1
Monako GP

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.