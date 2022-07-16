2023 için yedi ismin geleceği belirsizliğini koruyor

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Formula 1'de yaz arasına sadece iki haftalık bir zaman dilimi kaldı ve ardından gelecek için pek çok önemli kararın alınacağı tatil dönemi başlayacak.

Yaz arasına iki yarış kala, 2023 için büyük takımlarda neredeyse hiç boş koltuk kalmadı. Mercedes, Red Bull, Ferrari ve McLaren'ın 2023 kadrosu netleşmiş durumda olsa da McLaren'da Daniel Ricciardo'nun geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yine de Avustralyalı pilotun anlaşması devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile, gelecek yıl da takımda kalacağını dile getirdi.

Alpine'de Esteban Ocon'un anlaşması devam ederken, Fernando Alonso'nun yakın zamanda kontrat yenilemesi bekleniyor.

AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin 2023 sonuna kadar takımda kalacağı doğrulandı fakat Yuki Tsunoda'nın anlaşması bu yıl sonunda bitiyor. Ancak arkadan gerçekçi bir aday gelmemesi nedeniyle Japon sürücünün takımda kalması bekleniyor.

Aston Martin'de Lance Stroll'ün kontrat durumu belli değil fakat kontratının 2023'ü de kapsadığı düşünülürken, Sebastian Vettel'in geleceği şimdilik belirsiz.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın anlaşması önümüzdeki birkaç yılı daha kapsıyor fakat Zhou Guanyu'nun anlaşması sene sonunda bitecek. Yine de takıma getirdiği sponsorluklar göz önüne alındığında, bu ortaklığın bir yıl daha devam edeceği düşünülüyor. Eğer Zhou ayrılırsa, yeri için en gerçekçi aday Theo Pourchaire olabilir.

Williams, 2023 için herhangi bir pilotla anlaşması bulunmayan tek takım. Yine de Alex Albon'un takımda kalması beklenirken, Nicholas Latifi'nin yerini Oscar Piastri'nin alacağı söyleniyor.

Haas'ta Kevin Magnussen'in anlaşması 2023'ü de kapsıyor ancak Mick Schumacher'in anlaşması yıl sonunda bitecek.

2022 sürücü kadroları:

Takım Pilot Pilot Mercedes Lewis Hamilton George Russell Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Red Bull Max Verstappen Sergio Perez McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Aston Martin Lance Stroll Sebastian Vettel Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu Williams Alex Albon Nicholas Latifi Haas Kevin Magnussen Mick Schumacher *Kalın ve italik şekilde yazılan isimlerin 2023 için anlaşması yok.