2023 için sadece yedi pilotun F1 kontratı bulunuyor

Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2022 Formula 1 sezonunun başlamasına üç aydan az bir süre kaldı ve sürücü transferiyle ilgili söylentilerin çıktığı "aptal sezon" da başlamak üzere.

Mevcut gride bakıldığında, 20 sürücüden sadece yedisi uzun vadeli geleceğini biliyor. Gridin geri kalanı ise ya onay bekliyor ya da 2022 yılının nasıl geçeceğini görmek istiyorlar.

Ocak ayının ilk günleri piyasa hakkında konuşmak için erken görünebilir ama öyle değil. Kısa bir süre önce konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto, Carlos Sainz'ın kontratını uzatmak istediklerini ve bunun kış aylarındaki ilk maddelerinden birisi olduğunu söylemişti.

Gride bakıldığında, 2023 ve sonrası için iki pilotu da belli olan Mercedes var. Fakat Lewis Hamilton yıl sonunda emekli olmaya karar verirse bir B planı gerekebilir.

Ferrari'de Charles Leclerc'in kontratı 2024 sonuna kadar devam ederken, Carlos Sainz'ın kontratı bu yıl sonunda bitiyor ancak yeni anlaşmanın imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Red Bull'da Max Verstappen'in 2023 sonuna kadar anlaşması bulunurken, Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda bitecek ve Helmut Marko'nun elinde 2023 için Pierre Gasly, Alex Albon ve Yuki Tsunoda gibi alternatifler olacak.

Fernando Alonso ve Sebastian Vettel, çok benzer bir durum içerisindeler. Her ikisi de 2022 sonuna kadar mevcut takımlarıyla anlaşmaya sahipler ve 2022'de durumun nasıl gideceğini görmek istiyorlar.

Eğer devam etmek isterlerse, mevcut takımlarıyla devam etmelerinin önünde bir engel olacağı düşünülmüyor. Fakat Esteban Ocon'un 2024'e kadar anlaşması olduğu için Alonso'nun koltuğuna Oscar Piastri'nin geçme ihtimali var.

McLaren'da Lando Norris'in kontratı 2024'e kadar uzatıldı. Ancak Daniel Ricciardo'nun anlaşması yıl sonunda bitecek ve son dönemde Pato O'Ward'a karşı ciddi bir ilgi var. IndyCar'da yarışan genç sürücü, testlerdeki sürüşüyle McLaren'ı etkiledi ve yıl içinde daha fazla test yapacak.

Ricciardo şu anda takımın mevcut mali yapısına uymayan yüksek ücretli bir kontrata sahip ve 2021 kendisi için pek iyi geçmedi. Bu yüzden 2022'de iyi bir sezona ihtiyacı olabilir.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın kontratı devam ediyor ancak çaylak Guanyu Zhou'nun kontratının tek yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Eğer Çinli sürücü kendisini kanıtlarsa, o zaman devam edebilir. Aksi takdirde koltuğu için Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire ve hatta Ferrari'nin desteğiyle Antonio Giovionazzi bir aday olabilir.

Haas'ta hem Mick Schumacher hem de Nikita Mazepin'in anlaşması yıl sonunda bitiyor.

F1 sürücü kontratları:

Takım Pilot Kontrat Mercedes Lewis Hamilton 2023 Mercedes George Russell 2023 Red Bull Max Verstappen 2022 Red Bull Sergio Perez 2022 Ferrari Charles Leclerc 2024 Ferrari Carlos Sainz 2022 McLaren Daniel Ricciardo 2022 McLaren Lando Norris 2024 Alpine Esteban Ocon 2024 Alpine Fernando Alonso 2022 AlphaTauri Pierre Gasly 2022 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2022 Aston Martin Sebastian Vettel 2022 Aston Martin Lance Stroll - Williams Nicholas Latifi 2022 Williams Alex Albon 2022 Alfa Romeo Valtteri Bottas 2024 Alfa Romeo Guanyu Zhou 2022 Haas Nikita Mazepin 2022 Haas Mick Schumacher 2022