2023 için sadece yedi pilotun F1 kontratı bulunuyor
Henüz 2022'ye yeni girilmesine ve Formula 1 sezonunun başlamasına epey vakit vakit olmasına rağmen, 2023 yılında hangi takımda hangi pilotun yarışacağı tartışılmaya başlandı. Çünkü 2023 ve sonrası için sadece yedi pilotun kontratı var.
Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2022 Formula 1 sezonunun başlamasına üç aydan az bir süre kaldı ve sürücü transferiyle ilgili söylentilerin çıktığı "aptal sezon" da başlamak üzere.
Mevcut gride bakıldığında, 20 sürücüden sadece yedisi uzun vadeli geleceğini biliyor. Gridin geri kalanı ise ya onay bekliyor ya da 2022 yılının nasıl geçeceğini görmek istiyorlar.
Ocak ayının ilk günleri piyasa hakkında konuşmak için erken görünebilir ama öyle değil. Kısa bir süre önce konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto, Carlos Sainz'ın kontratını uzatmak istediklerini ve bunun kış aylarındaki ilk maddelerinden birisi olduğunu söylemişti.
Gride bakıldığında, 2023 ve sonrası için iki pilotu da belli olan Mercedes var. Fakat Lewis Hamilton yıl sonunda emekli olmaya karar verirse bir B planı gerekebilir.
Ferrari'de Charles Leclerc'in kontratı 2024 sonuna kadar devam ederken, Carlos Sainz'ın kontratı bu yıl sonunda bitiyor ancak yeni anlaşmanın imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Red Bull'da Max Verstappen'in 2023 sonuna kadar anlaşması bulunurken, Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda bitecek ve Helmut Marko'nun elinde 2023 için Pierre Gasly, Alex Albon ve Yuki Tsunoda gibi alternatifler olacak.
Fernando Alonso ve Sebastian Vettel, çok benzer bir durum içerisindeler. Her ikisi de 2022 sonuna kadar mevcut takımlarıyla anlaşmaya sahipler ve 2022'de durumun nasıl gideceğini görmek istiyorlar.
Eğer devam etmek isterlerse, mevcut takımlarıyla devam etmelerinin önünde bir engel olacağı düşünülmüyor. Fakat Esteban Ocon'un 2024'e kadar anlaşması olduğu için Alonso'nun koltuğuna Oscar Piastri'nin geçme ihtimali var.
McLaren'da Lando Norris'in kontratı 2024'e kadar uzatıldı. Ancak Daniel Ricciardo'nun anlaşması yıl sonunda bitecek ve son dönemde Pato O'Ward'a karşı ciddi bir ilgi var. IndyCar'da yarışan genç sürücü, testlerdeki sürüşüyle McLaren'ı etkiledi ve yıl içinde daha fazla test yapacak.
Ricciardo şu anda takımın mevcut mali yapısına uymayan yüksek ücretli bir kontrata sahip ve 2021 kendisi için pek iyi geçmedi. Bu yüzden 2022'de iyi bir sezona ihtiyacı olabilir.
Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın kontratı devam ediyor ancak çaylak Guanyu Zhou'nun kontratının tek yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Eğer Çinli sürücü kendisini kanıtlarsa, o zaman devam edebilir. Aksi takdirde koltuğu için Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire ve hatta Ferrari'nin desteğiyle Antonio Giovionazzi bir aday olabilir.
Haas'ta hem Mick Schumacher hem de Nikita Mazepin'in anlaşması yıl sonunda bitiyor.
F1 sürücü kontratları:
|
Takım
|
Pilot
|
Kontrat
|
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
2023
|
Mercedes
|
George Russell
|
2023
|
Red Bull
|
Max Verstappen
|
2022
|
Red Bull
|
Sergio Perez
|
2022
|
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
2024
|
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
2022
|
McLaren
|
Daniel Ricciardo
|
2022
|
McLaren
|
Lando Norris
|
2024
|
Alpine
|
Esteban Ocon
|
2024
|
Alpine
|
Fernando Alonso
|
2022
|
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
2022
|
AlphaTauri
|
Yuki Tsunoda
|
2022
|
Aston Martin
|
Sebastian Vettel
|
2022
|
Aston Martin
|
Lance Stroll
|
-
|
Williams
|
Nicholas Latifi
|
2022
|
Williams
|
Alex Albon
|
2022
|
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
2024
|
Alfa Romeo
|
Guanyu Zhou
|
2022
|
Haas
|
Nikita Mazepin
|
2022
|
Haas
|
Mick Schumacher
|
2022