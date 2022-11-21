2023 için Haas ile iletişime geçen Hulkenberg olmuş

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Haas geçtiğimiz perşembe günü, 2023 sezonu için Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olarak Hulkenberg ile kontrat imzaladıklarını açıkladı.

2019 sezonu sonunda Renault koltuğunu kaybeden Hulkenberg, kariyerine ara vermesinin ardından da yarışlara katıldı. 2022 sezonunda Aston Martin'in yedek pilotu olarak görev alan Alman pilot, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da Sebastian Vettel yerine yarışmıştı.

Hulkenberg, F1'e dönme konusundaki ilgisi arttıktan sonra yaz boyunca Haas takım patronu Gunther Steiner'ı aradığını ve olası boş bir koltukla ilgilendiğini söylediğini açıkladı.

Hulkenberg, “Açıkçası 2019'dan sonra F1'den uzak kaldığımda, biraz rahatlamış hissettim."

“2021'de pek bir şey olmadı ve bu yılın başında bile bunu pek fazla düşünmüyordum ve stres yapmıyordum."

“Ama bu yaz, yarışma isteğim tekrar ortaya çıktı. Yarışlara geldiğimde, o aksiyonu ve heyecanı gördüğümde, geri dönme isteği duydum."

“Daha sonra görüşmeler başladı." dedi.

Hulkenberg, Haas'ın Schumacher'in takımdan ayrılmasına ve Antonio Giovinazzi ile kontrat imzalamamaya karar vermesinin ardından görüşmelerin daha 'somut ve ciddi' bir hal aldığını belirtti. Hulkenberg ile Haas anlaşması geçtiğimiz çarşamba günü imzalandı.

F1'e geri dönüş için ilgisi yeniden canlanmadan önce Hulkenberg, 'pilot koltuğundan uzak bir şekilde hayatın tadını çıkarırken' geri dönmek için pek stres yapmadığını da ekledi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alman pilot, “Aslında oldukça rahat ve keyifliydim ama sonra, gridde olma ve kokpite girip yarışma isteğim tekrar geldi.

"Ama bu konuda stresli değildim." dedi.

Hulkenberg, önümüzdeki mart ayında Bahreyn'de takımla ilk yarışını yapmadan önce salı günkü sezon sonrası testinde Abu Dabi'de ilk kez Haas aracını kullanacak.

Hulkenberg, lastik testlerinde ve yılın ilk iki yarışından dolayı 2022 araçları hakkında deneyime sahip olmasına rağmen, araca alışmak için birkaç tur atması gerektiğini düşünüyor.

Hulkenberg, “Salı günü için en önemli şey, F1'e yeniden alışmak ve Haas aracını anlamak. Çünkü bunun önümüzdeki sezon için avantajı olacak."

“Üç gün sürecek olan sezon öncesi testler de ilk yarıştan çok önce olmayacak. Bu benim için küçük bir fragman gibi, aracın nasıl çalıştığını anlayacağım ve uyum sağlamaya çalışacağım. Sadece temel şeyler hakkında fikir edinmek istiyorum."

“Tabii ki kontratı imzalamadan hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz, ama geçen ay her şey daha somut hale geldi; bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda daha iyimserdim." dedi.