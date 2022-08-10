2023 için Giovinazzi'ye F1'e dönüş fırsatı doğabilir

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Formula 1 tatile çıktı ancak herkes rahat bir şekilde dinlenemiyor. Hungaroring'deki yarışın ardından sürücü marketinde yaşananlar, birçok takımı direkt olarak ya da dolaylı yoldan etkiledi.

Yaz arasının büyük oranda sessiz ve sakin bir şekilde geçmesi bekleniyordu ancak sürekli olarak gelişmekte olan senaryolar var ve her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

Şu anda F1 dünyasının en büyük odak noktası elbette Alpine. Fransız marka, kendisini biraz utanç verici bir durumda buldu. Alpine'in bir koltuk için iki adayı varken [Fernando Alonso ve Oscar Piastri], birkaç saat içinde iki pilotunu da kaybetti ve boş koltuğu için yeniden sürücü marketine dönmek zorunda kaldı.

Piastri'nin McLaren ile anlaşmış olması, Daniel Ricciardo'nun kontratının feshedilmesine neden olacak. Avustralyalı pilotun, kontratının feshedilmesi için 21 milyon dolar talep ettiği iddia ediliyor.

Ricciardo'nun yeni durağının Alpine olacağı düşünülüyor. Avustralyalı pilot, 2020'nin sonunda Enstone merkezli ekipten ayrılmıştı ve kapıyı çarpıp çıkmasa da pek sıcak bir vedalaşma olmamıştı.

Öte yandan, Alpine'in tek seçeneği Ricciardo değil. Söylentilere göre Alpine, Alexander Albon ve Pierre Gasly ile de ilgileniyor. Fakat hem Albon'un hem de Gasly'nin gelecek yıl için mevcut takımlarıyla sözleşmeleri var. Alpine, Albon veya Gasly ile anlaşmak istiyorsa, pilotların halihazırda bulunan sözleşmelerini sonlandırması gerekiyor. Bunun için de Fransız takımın Williams ya da AlphaTauri'ye ciddi para ödemesi gerekecektir, özellikle Albon ve Gasly'nin birinci pilot statüsünde bulunduğunu düşünürsek, büyük teklifler istenecektir.

Bir koltuk için 2 pilotu varken şimdi o koltuğu boş kalan Alpine'in yöneticileri, elbette para ödemeye sıcak bakmayacaklardır.

Giovinazzi ise yine Alpine için mantıklı bir tercih olabilir çünkü kendisinin gelecek sezon için bir kontratı yok, yani potansiyel bir Albon veya Gasly hamlesine kıyasla çok daha az maliyete sahip. Ayrıca, İtalya marketi, Renault için çok önemli. İtalyan Giovinazzi'nin takıma gelmesi, Renault Gruba bu konuda yardımcı olacaktır. Giovinazzi'nin 62 yarışlık F1 tecrübesi olduğunu eklemekte de fayda var.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Hep Alpine üzerinden konuşsak da 2023 gridine baktığımızda, Haas ile Williams'ta da birer koltuk boş durumda. Takımlar, mevcut pilotlarının kontratlarını sonlandırarak pilotlarını para karşılığında başka takımlara vermezlerse, şu anda sürücü marketinde 2023'teki boşlukları doldurabilecek pek tecrübeli pilot yer almıyor.

Formula 2'de ise F1 takımlarının günümüzde talep ettiği karnelerle gelen isimler yok.

Dolayısıyla, 62 Grand Prix'de yarışmış olan Antonio Giovinazzi'nin yeniden ilgi görmesi normal. Giovinazzi'nin Formula 1'de bitmemiş bir işi var ve padoktaki birçok kişi onun ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyor.

Giovinazzi'nin pilot olarak kabiliyeti ve İtalya marketinin Renault Grubu için önemi düşünüldüğünde de Giovinazzi'nin isminin Alpine yöneticilerinin defterlerine girmesi şaşırtıcı değil.

Eğer Alpine, Williams ya da Haas; hem tecrübeli hem de maliyeti az bir pilot ile anlaşmak istiyorsa; sürücü marketinde Giovinazzi'nin pek rakibi yok çünkü hem ucuz hem de tecrübeli bir profile sahip pilot sayısı oldukça az.

Sürücü marketi hakkında birçok söylenti bulunsa da McLaren ile Ricciardo arasındaki sözleşme görüşmeleri bitmeden diğer takımların sürücü marketinde adım atacağı ya da görüşme tamamlayacağı düşünülmüyor. Kimse tüm kartlarını erkenden gösterme niyetine sahip değil ve eğer şu anda anlaşmalar veyahut görüşmeler yapılıyor olsa bile, bu görüşmelerin direkt olarak ilgili kişilerin arasında sır kalacağı kesin gibi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images