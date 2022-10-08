2023 için F1'de kaç boş koltuk kaldı?
Alpine ve AlphaTauri'nin yaptığı anlaşmaların ardından 2023 Formula 1 sezonu için sadece iki boş koltuk var.
Alpine, 2023 yılı için Aston Martin'e geçme kararı alan Fernando Alonso'nun yerine, Pierre Gasly ile anlaştığını duyurdu.
Gasly'nin normalde 2023 için AlphaTauri ile anlaşması vardı ancak yapılan görüşmeler sonrası kontratı bir yıl erken feshedildi ve böylelikle Alpine'e gidebildi.
Ondan boşalan koltuğa ise, Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries getirildi. Böylelikle 2023 için potansiyel iki boş koltuk daha dolmuş oldu.
Şimdi gridde iki boş koltuk var: Birisi Haas'ta, diğeri ise Williams'ta.
Koltuklar için birkaç aday öne çıkıyor. Haas koltuğu için Mick Schumacher, Nico Hulkenberg ve Antonio Giovinazzi çekişirken, Williams'ta da iki aday var: Schumacher ve Logan Sargeant.
2023 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:
|Pilot
|Takım
|Max Verstappen
|Red Bull
|Sergio Perez
|Red Bull
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|George Russell
|Mercedes
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Oscar Piastri
|McLaren
|Lando Norris
|McLaren
|Pierre Gasly
|Alpine
|Esteban Ocon
|Alpine
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Açıklanacak
|Williams
|Alexander Albon
|Williams
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
| Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Kevin Magnussen
|Haas
|Açıklanacak
|Haas
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