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Formula 1 / Japonya GP Haberler

2023 için F1'de kaç boş koltuk kaldı?

Alpine ve AlphaTauri'nin yaptığı anlaşmaların ardından 2023 Formula 1 sezonu için sadece iki boş koltuk var.

Ekleyen:
, Editör
2023 için F1'de kaç boş koltuk kaldı?
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Alpine, 2023 yılı için Aston Martin'e geçme kararı alan Fernando Alonso'nun yerine, Pierre Gasly ile anlaştığını duyurdu.

Gasly'nin normalde 2023 için AlphaTauri ile anlaşması vardı ancak yapılan görüşmeler sonrası kontratı bir yıl erken feshedildi ve böylelikle Alpine'e gidebildi.

Ondan boşalan koltuğa ise, Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries getirildi. Böylelikle 2023 için potansiyel iki boş koltuk daha dolmuş oldu.

Şimdi gridde iki boş koltuk var: Birisi Haas'ta, diğeri ise Williams'ta.

Koltuklar için birkaç aday öne çıkıyor. Haas koltuğu için Mick Schumacher, Nico Hulkenberg ve Antonio Giovinazzi çekişirken, Williams'ta da iki aday var: Schumacher ve Logan Sargeant.

2023 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:

Pilot Takım
 Max Verstappen Red Bull
 Sergio Perez Red Bull
 Lewis Hamilton Mercedes
 George Russell  Mercedes
 Charles Leclerc Ferrari
 Carlos Sainz Ferrari
 Oscar Piastri McLaren
 Lando Norris McLaren
 Pierre Gasly Alpine
 Esteban Ocon Alpine
 Nyck de Vries AlphaTauri
Japonya Yuki Tsunoda AlphaTauri
ispanya Fernando Alonso Aston Martin
 Lance Stroll Aston Martin
Açıklanacak Williams
Thailand Alexander Albon Williams
China Guanyu Zhou Alfa Romeo
 Valtteri Bottas
 Alfa Romeo
Denmark Kevin Magnussen Haas
Açıklanacak Haas
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