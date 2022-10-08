2023 için F1'de kaç boş koltuk kaldı?

Haberi dinle

Alpine, 2023 yılı için Aston Martin'e geçme kararı alan Fernando Alonso'nun yerine, Pierre Gasly ile anlaştığını duyurdu.

Gasly'nin normalde 2023 için AlphaTauri ile anlaşması vardı ancak yapılan görüşmeler sonrası kontratı bir yıl erken feshedildi ve böylelikle Alpine'e gidebildi.

Ondan boşalan koltuğa ise, Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries getirildi. Böylelikle 2023 için potansiyel iki boş koltuk daha dolmuş oldu.

Şimdi gridde iki boş koltuk var: Birisi Haas'ta, diğeri ise Williams'ta.

Koltuklar için birkaç aday öne çıkıyor. Haas koltuğu için Mick Schumacher, Nico Hulkenberg ve Antonio Giovinazzi çekişirken, Williams'ta da iki aday var: Schumacher ve Logan Sargeant.

2023 Formula 1 takım ve sürücü kadroları:

Pilot Takım Max Verstappen Red Bull Sergio Perez Red Bull Lewis Hamilton Mercedes George Russell Mercedes Charles Leclerc Ferrari Carlos Sainz Ferrari Oscar Piastri McLaren Lando Norris McLaren Pierre Gasly Alpine Esteban Ocon Alpine Nyck de Vries AlphaTauri Yuki Tsunoda AlphaTauri Fernando Alonso Aston Martin Lance Stroll Aston Martin Açıklanacak Williams Alexander Albon Williams Guanyu Zhou Alfa Romeo Valtteri Bottas

Valtteri Bottas Alfa Romeo Kevin Magnussen Haas Açıklanacak Haas