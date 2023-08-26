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Formula 1 / Hollanda GP Sıralama turları raporu

2023 Hollanda GP: Verstappen kendi evinde pole'de, Norris ikinci!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Formula 1 padoğu dört haftalık uzun aranın ardından bu hafta sonu Hollanda GP ile geri döndü ve sezonun ikinci yarısının ilk sıralama turları, bugün Zandvoort Pisti'nde gerçekleştirildi. 

Bu hafta sonu kendi evinde yarışan ve üst üste 9. galibiyetini alarak Sebastian Vettel'in rekorunu egale etmek isteyen Max Verstappen; ıslak-kuru koşullarda gerçekleştirilen seansın en hızlı derecesini kaydetti. 

Hollandalı pilot, yarın kendi arka bahçesinde gerçekleştirilecek yarışa ilk sıradan başlayacak. Gridde onun yanında McLaren pilotu Lando Norris ve Mercedes pilotu George Russell yer alacak. 

2023 Hollanda GP, 27 Ağustos Pazar günü 16.00'da başlayacak. 

Yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 1'10.567 217.274
2 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes +0.537 215.633
3 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +0.727 215.058
4 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes +0.852 214.682
5 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes +0.939 214.421
6 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari +1.187 213.680
7 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +1.313 213.305
8 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes +1.371 213.133
9 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari +2.098 211.001
10 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes +6.181 199.775
11 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +9.554 191.365
12 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault +9.561 191.348
13 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes +9.584 191.293
14 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull +9.663 191.105
15 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +9.683 191.057
16 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo F1 Team KICK 24 Alfa Romeo Ferrari +11.500 186.827
17 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault +11.543 186.729
18 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +11.625 186.543
19 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK 77 Alfa Romeo Ferrari +11.693 186.389
20 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull +12.853 183.797
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Q3- Üçüncü bölüm: 

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, McLaren ve Williams pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso ile George Russell da mücadele ettiler. 

Q3 öncesinde pist artık fazlasıyla kuruydu, asfalt sıcaklığı da artmıştı, kuru bir hat da oluşmuştu. Bundan dolayı slick lastik deneyenler olabilir diye düşünüyorduk ve oldu da! 

Max Verstappen hariç herkes yumuşak lastiklerle pistteydi, Verstappen'in ekibi ise yeşil logolu geçiş lastiğini tercih etmişti. Hollandalı pilot bu karara pitte de karşı çıkmıştı ve piste çıkmasının ardından hemen pite gelerek yumuşak lastiklere geçti. 

Verstappen tam yumuşak lastiklerle piste çıkarken ve diğer pilotlar da ilk turlarını bitirmek üzereyken, bitime 8 dakika kala, kırmızı bayrakları gördük çünkü Logan Sargeant, 3. viraja doğru gelirken yüksek süratle bariyerlere girmişti. 

Kariyerinde ilk kez Q3'te mücadele eden Sargeant, Q3'ü bariyerlerde noktalamış oldu.

 

Bu noktada sadece 4 pilot zaman turu tamamlamıştı. Alexander Albon 1:15.743 ile liderdi, onun 1 saniye arkasında Sargeant vardı ve Amerikalı pilot, bu turu tamamlamasının ardından kaza yaptı. Tur zamanına sahip olan diğer iki isimden biri Carlos Sainz, diğeri de George Russell'dı.

Bu dörtlü dışında kimse derece kaydetmemişti. Ayrıca bu kırmızı bayrak, seansa yeşil logolu lastiklerle başlayarak zaman kaybeden Verstappen cephesine de yardımcı oldu diyebiliriz. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Bariyerlerin onarımı nedeniyle oldukça uzun süren kırmızı bayrak periyodunun ardından gözler yeniden pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Sadece 8 dakika kalmıştı ve herkes slick lastiklerle piste çıktı. İlk denemelerin ardından Lando Norris 1:12.049 ile ilk sıradaydı, Piastri takım arkadaşının 0.2 saniye arkasında ikinciydi. Verstappen üçüncüydü. 

Russell, Leclerc, Perez, Albon, Sargeant, Alonso ve Sainz ise ilk 10'u tamamlıyordu. 

Pilotlar tam ikinci turlarına başlamışlardı ki bugün alıştığımız gibi bir kez daha kırmızı bayrakları gördük: Charles Leclerc 9. virajın çıkışında bariyerlere girmişti! Aracın sol tarafına büyük hasar veren Leclerc, böylelikle seansını erken noktalamış oldu ve Sargeant'ın ardından Leclerc'e de veda ettik. 

 

Bitime 4 dakika kala seans yeniden başladı ve kalan 8 pilot piste çıktılar. Beklendiği gibi son turlarda klasman değişti ve Max Verstappen, harika bir son tur atarak kendi evinde pole pozisyonuna uzandı. 

Hollanda'da üst üste 3. pole pozisyonunu alan çifte şampiyon, yarınki yarışa ilk sıradan başlayacak. Gridde onun arkasında Lando Norris olacak. Son denemesinde istediği kadar zaman bulamayan Norris, Verstappen'in yarım saniye kadar gerisinde ikinciydi. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q3'te tek araçla mücadele eden Mercedes'te George Russell çok iyi bir son turla üçüncü sırayı aldı. Harika bir günü geride bırakan Williams'ta Alexander Albon dördüncü olarak herkesi şaşırtırken, Fernando Alonso ilk 5'i tamamladı. 

Diğer bir İspanyol Carlos Sainz altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Böylelikle ilk 6'da 6 farklı marka yer almış oldu. 

Sergio Perez yedinciydi. Oscar Piastri ise yarışa sekizinci sıradan başlayacak. 

Son iki sıra seansın kaza yapan isimlerine gitti: Leclerc dokuzuncu, Sargeant onuncu oldu. 

Q3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8 1'10.567   217.274
2 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7 +0.537 0.537 215.633
3 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9 +0.727 0.190 215.058
4 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 10 +0.852 0.125 214.682
5 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9 +0.939 0.087 214.421
6 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9 +1.187 0.248 213.680
7 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 9 +1.313 0.126 213.305
8 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9 +1.371 0.058 213.133
9 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5 +2.098 0.727 211.001
10 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 3 +6.181 4.083 199.775
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Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen lider, Hamilton son bölüme kalamadı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. 

Bu seansta pist artık daha da hızlıydı ve slick lastiklere bir tık daha yaklaşmıştık, yavaş yavaş kuru bir hat oluşuyordu. 

Bundan dolayı da herkes turunu en son saniyeye kadar saklamaya çalıştı ve klasman, son saniyelerde fazlasıyla değişti. 

Seansın sonunda geldiğimizde Max Verstappen 1:18.856 ile ilk sıradaydı. Onun arkasında Piastri, Albon, Alonso ve Leclerc ilk 5'i tamamladı. 

George Russell, Lando Norris, Sergio Perez ve Carlos Sainz da son bölüme kalırken; Logan Sargeant son saniyede attığı turu sayesinde ilk 10'u tamamladı ve kariyerinde ilk kez Q3 biletini kapmış oldu. 

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll 11. sırayı aldı ve elenen ilk isim oldu. Geriye kalan tek Alpine'de Pierre Gasly 12. olarak son bölüme kalamadı. Böylelikle yeni yönetim kadrosu ile ilk yarışına çıkan Alpine iki aracıyla da Q3'e kalamamış oldu. 

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sadece 13. olarak sıralama turlarını erken havlu attı, seansın en büyük sürprizi buydu diyebiliriz.

Q2'de son iki sıra ise Yuki Tsunoda ile Nico Hulkenberg'e gitti. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23 1'18.856   194.435
2 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22 +0.536 0.536 193.122
3 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 22 +0.543 0.007 193.105
4 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21 +0.573 0.030 193.032
5 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22 +0.744 0.171 192.618
6 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23 +0.764 0.020 192.569
7 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 23 +0.913 0.149 192.210
8 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24 +1.000 0.087 192.000
9 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23 +1.073 0.073 191.825
10 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 24 +1.211 0.138 191.494
11 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22 +1.265 0.054 191.365
12 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21 +1.272 0.007 191.348
13 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 23 +1.295 0.023 191.293
14 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 22 +1.374 0.079 191.105
15 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 20 +1.394 0.020 191.057
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Albon lider, Leclerc elenmekten son anda kurtuldu! 

Zandvoort'ta Cumartesi günü yağmurlu başlamıştı ve 3. antrenman turlarından bu yana yağmur gördük. Sıralama turlarına kadar olan sürede de ciddi bir yağmur geçişi yaşandı ve hatta, bu yağmur geçişi F2 yarışının iptal edilmesine bile neden oldu. 

F2 yarışında koşullar kötü olsa da F1 sıralama turlarının öncesinde yağmur bulutları gitmiş ve güneş açmıştı ama pist yine de ıslaktı. 

Sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile ıslak zeminde ama güneş altında başlarken, 20 pilot birden yeşil logolu geçiş lastiğiyle piste çıktılar ve bir baraj turu kaydetmek istediler. 

Bahsettiğimiz gibi zemin ıslak olsa da ilave yağmur yağmıyordu ve güneş açmıştı. Yani pist sürekli olarak kuruyacaktı ve hızlanacaktı, dolayısıyla sürekli olarak pistte olarak turlamak önemliydi. Aksi takdirde bir anda kendinizi elenme bölgesinde bulabilirdiniz. 

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Kaygan zeminde hemen birkaç hata gördük. Alexander Albon son sektördeki şikanda çakıl havuzuna kısa bir ziyarette bulundu. Max Verstappen ile Nico Hulkenberg ise ilk virajda aracı yeteri kadar durduramayarak dışarı uçtu. 

Verstappen bu noktada oldukça sinirliydi ve takıma "Araca ne oluyor diye?" sordu. Bahsettiğimiz gibi pist sürekli olarak hızlandığından klasman her saniye değişiyordu. 

 

Seansın sonunda geldiğimizde ise sürpriz bir isim zirvedeydi: Alex Albon! Williams pilotu, çetrefilli koşullarda 1:20.939 ile ilk sırayı almayı başardı. 

Onun 0.026 saniye arkasında ise seansa istediği gibi başlayamayan ancak sonrasında ritmini bulan Max Verstappen yer aldı. 

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Oscar Piastri üçüncü olurken, Lando Norris dördüncüydü. Carlos Sainz, George Russell, Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda ve Fernando Alonso ilk 10'u tamamladı. 

Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Charles Leclerc ve Logan Sargeant ise Q2'ye kalan diğer isimler oldular. 

Elenme bölgesinden son saniyedeki turuyla çıkan Leclerc, turunun ardından takıma "lastik hazırlama ve trafik konusunda dikkatli olmalarını" aksi takdirde Q3'e kalamayacaklarını söyledi ve oldukça sinirliydi. 

 
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Elenme bölgesine baktığımızda bizi olarak Guanyu Zhou karşıladı. Çinli pilot, Sargeant'ın sadece 0.031sn gerisinde kalarak 16. oldu. 

Alpine'de Esteban Ocon 17. olarak hayal kırıklığı yaratırken, takım arkadaşına bir kez daha geçilen Kevin Magnussen 18. sıradaydı. Valtteri Bottas ise onu takip etti. 

İkinci antrenmandaki talihsiz kazada bileğini kıran Daniel Ricciardo yerine AlphaTauri koltuğuna oturan Liam Lawson ise son sırayı aldı. 

Q1 sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 12 1'20.939   189.431
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12 +0.026 0.026 189.370
3 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12 +0.292 0.266 188.750
4 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 12 +0.337 0.045 188.646
5 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 12 +0.382 0.045 188.541
6 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12 +0.406 0.024 188.486
7 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 12 +0.631 0.225 187.966
8 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 11 +0.796 0.165 187.586
9 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 12 +0.842 0.046 187.481
10 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 11 +0.901 0.059 187.346
11 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10 +0.952 0.051 187.229
12 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 13 +0.980 0.028 187.165
13 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 13 +1.033 0.053 187.044
14 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12 +1.080 0.047 186.937
15 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 13 +1.097 0.017 186.898
16 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo F1 Team KICK 24 Alfa Romeo Ferrari 12 +1.128 0.031 186.827
17 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 12 +1.171 0.043 186.729
18 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 11 +1.253 0.082 186.543
19 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK 77 Alfa Romeo Ferrari 12 +1.321 0.068 186.389
20 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 12 +2.481 1.160 183.797
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