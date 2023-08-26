2023 Hollanda GP: Verstappen kendi evinde pole'de, Norris ikinci!

Formula 1 padoğu dört haftalık uzun aranın ardından bu hafta sonu Hollanda GP ile geri döndü ve sezonun ikinci yarısının ilk sıralama turları, bugün Zandvoort Pisti'nde gerçekleştirildi.

Bu hafta sonu kendi evinde yarışan ve üst üste 9. galibiyetini alarak Sebastian Vettel'in rekorunu egale etmek isteyen Max Verstappen; ıslak-kuru koşullarda gerçekleştirilen seansın en hızlı derecesini kaydetti.

Hollandalı pilot, yarın kendi arka bahçesinde gerçekleştirilecek yarışa ilk sıradan başlayacak. Gridde onun yanında McLaren pilotu Lando Norris ve Mercedes pilotu George Russell yer alacak.

2023 Hollanda GP, 27 Ağustos Pazar günü 16.00'da başlayacak.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Q3- Üçüncü bölüm:

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, McLaren ve Williams pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso ile George Russell da mücadele ettiler.

Q3 öncesinde pist artık fazlasıyla kuruydu, asfalt sıcaklığı da artmıştı, kuru bir hat da oluşmuştu. Bundan dolayı slick lastik deneyenler olabilir diye düşünüyorduk ve oldu da!

Max Verstappen hariç herkes yumuşak lastiklerle pistteydi, Verstappen'in ekibi ise yeşil logolu geçiş lastiğini tercih etmişti. Hollandalı pilot bu karara pitte de karşı çıkmıştı ve piste çıkmasının ardından hemen pite gelerek yumuşak lastiklere geçti.

Verstappen tam yumuşak lastiklerle piste çıkarken ve diğer pilotlar da ilk turlarını bitirmek üzereyken, bitime 8 dakika kala, kırmızı bayrakları gördük çünkü Logan Sargeant, 3. viraja doğru gelirken yüksek süratle bariyerlere girmişti.

Kariyerinde ilk kez Q3'te mücadele eden Sargeant, Q3'ü bariyerlerde noktalamış oldu.

Bu noktada sadece 4 pilot zaman turu tamamlamıştı. Alexander Albon 1:15.743 ile liderdi, onun 1 saniye arkasında Sargeant vardı ve Amerikalı pilot, bu turu tamamlamasının ardından kaza yaptı. Tur zamanına sahip olan diğer iki isimden biri Carlos Sainz, diğeri de George Russell'dı.

Bu dörtlü dışında kimse derece kaydetmemişti. Ayrıca bu kırmızı bayrak, seansa yeşil logolu lastiklerle başlayarak zaman kaybeden Verstappen cephesine de yardımcı oldu diyebiliriz.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Bariyerlerin onarımı nedeniyle oldukça uzun süren kırmızı bayrak periyodunun ardından gözler yeniden pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Sadece 8 dakika kalmıştı ve herkes slick lastiklerle piste çıktı. İlk denemelerin ardından Lando Norris 1:12.049 ile ilk sıradaydı, Piastri takım arkadaşının 0.2 saniye arkasında ikinciydi. Verstappen üçüncüydü.

Russell, Leclerc, Perez, Albon, Sargeant, Alonso ve Sainz ise ilk 10'u tamamlıyordu.

Pilotlar tam ikinci turlarına başlamışlardı ki bugün alıştığımız gibi bir kez daha kırmızı bayrakları gördük: Charles Leclerc 9. virajın çıkışında bariyerlere girmişti! Aracın sol tarafına büyük hasar veren Leclerc, böylelikle seansını erken noktalamış oldu ve Sargeant'ın ardından Leclerc'e de veda ettik.

Bitime 4 dakika kala seans yeniden başladı ve kalan 8 pilot piste çıktılar. Beklendiği gibi son turlarda klasman değişti ve Max Verstappen, harika bir son tur atarak kendi evinde pole pozisyonuna uzandı.

Hollanda'da üst üste 3. pole pozisyonunu alan çifte şampiyon, yarınki yarışa ilk sıradan başlayacak. Gridde onun arkasında Lando Norris olacak. Son denemesinde istediği kadar zaman bulamayan Norris, Verstappen'in yarım saniye kadar gerisinde ikinciydi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q3'te tek araçla mücadele eden Mercedes'te George Russell çok iyi bir son turla üçüncü sırayı aldı. Harika bir günü geride bırakan Williams'ta Alexander Albon dördüncü olarak herkesi şaşırtırken, Fernando Alonso ilk 5'i tamamladı.

Diğer bir İspanyol Carlos Sainz altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Böylelikle ilk 6'da 6 farklı marka yer almış oldu.

Sergio Perez yedinciydi. Oscar Piastri ise yarışa sekizinci sıradan başlayacak.

Son iki sıra seansın kaza yapan isimlerine gitti: Leclerc dokuzuncu, Sargeant onuncu oldu.

Q3 sonucu:

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen lider, Hamilton son bölüme kalamadı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Bu seansta pist artık daha da hızlıydı ve slick lastiklere bir tık daha yaklaşmıştık, yavaş yavaş kuru bir hat oluşuyordu.

Bundan dolayı da herkes turunu en son saniyeye kadar saklamaya çalıştı ve klasman, son saniyelerde fazlasıyla değişti.

Seansın sonunda geldiğimizde Max Verstappen 1:18.856 ile ilk sıradaydı. Onun arkasında Piastri, Albon, Alonso ve Leclerc ilk 5'i tamamladı.

George Russell, Lando Norris, Sergio Perez ve Carlos Sainz da son bölüme kalırken; Logan Sargeant son saniyede attığı turu sayesinde ilk 10'u tamamladı ve kariyerinde ilk kez Q3 biletini kapmış oldu.

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll 11. sırayı aldı ve elenen ilk isim oldu. Geriye kalan tek Alpine'de Pierre Gasly 12. olarak son bölüme kalamadı. Böylelikle yeni yönetim kadrosu ile ilk yarışına çıkan Alpine iki aracıyla da Q3'e kalamamış oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sadece 13. olarak sıralama turlarını erken havlu attı, seansın en büyük sürprizi buydu diyebiliriz.

Q2'de son iki sıra ise Yuki Tsunoda ile Nico Hulkenberg'e gitti.

Q2 sonucu:

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Albon lider, Leclerc elenmekten son anda kurtuldu!

Zandvoort'ta Cumartesi günü yağmurlu başlamıştı ve 3. antrenman turlarından bu yana yağmur gördük. Sıralama turlarına kadar olan sürede de ciddi bir yağmur geçişi yaşandı ve hatta, bu yağmur geçişi F2 yarışının iptal edilmesine bile neden oldu.

F2 yarışında koşullar kötü olsa da F1 sıralama turlarının öncesinde yağmur bulutları gitmiş ve güneş açmıştı ama pist yine de ıslaktı.

Sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile ıslak zeminde ama güneş altında başlarken, 20 pilot birden yeşil logolu geçiş lastiğiyle piste çıktılar ve bir baraj turu kaydetmek istediler.

Bahsettiğimiz gibi zemin ıslak olsa da ilave yağmur yağmıyordu ve güneş açmıştı. Yani pist sürekli olarak kuruyacaktı ve hızlanacaktı, dolayısıyla sürekli olarak pistte olarak turlamak önemliydi. Aksi takdirde bir anda kendinizi elenme bölgesinde bulabilirdiniz.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Kaygan zeminde hemen birkaç hata gördük. Alexander Albon son sektördeki şikanda çakıl havuzuna kısa bir ziyarette bulundu. Max Verstappen ile Nico Hulkenberg ise ilk virajda aracı yeteri kadar durduramayarak dışarı uçtu.

Verstappen bu noktada oldukça sinirliydi ve takıma "Araca ne oluyor diye?" sordu. Bahsettiğimiz gibi pist sürekli olarak hızlandığından klasman her saniye değişiyordu.

Seansın sonunda geldiğimizde ise sürpriz bir isim zirvedeydi: Alex Albon! Williams pilotu, çetrefilli koşullarda 1:20.939 ile ilk sırayı almayı başardı.

Onun 0.026 saniye arkasında ise seansa istediği gibi başlayamayan ancak sonrasında ritmini bulan Max Verstappen yer aldı.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Oscar Piastri üçüncü olurken, Lando Norris dördüncüydü. Carlos Sainz, George Russell, Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda ve Fernando Alonso ilk 10'u tamamladı.

Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Charles Leclerc ve Logan Sargeant ise Q2'ye kalan diğer isimler oldular.

Elenme bölgesinden son saniyedeki turuyla çıkan Leclerc, turunun ardından takıma "lastik hazırlama ve trafik konusunda dikkatli olmalarını" aksi takdirde Q3'e kalamayacaklarını söyledi ve oldukça sinirliydi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Elenme bölgesine baktığımızda bizi olarak Guanyu Zhou karşıladı. Çinli pilot, Sargeant'ın sadece 0.031sn gerisinde kalarak 16. oldu.

Alpine'de Esteban Ocon 17. olarak hayal kırıklığı yaratırken, takım arkadaşına bir kez daha geçilen Kevin Magnussen 18. sıradaydı. Valtteri Bottas ise onu takip etti.

İkinci antrenmandaki talihsiz kazada bileğini kıran Daniel Ricciardo yerine AlphaTauri koltuğuna oturan Liam Lawson ise son sırayı aldı.

Q1 sonucu: