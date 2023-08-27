2023 Hollanda GP: İki kez pisti vuran yağmur işleri karıştırdı, Verstappen yine de kazanarak Vettel'in rekorunu egale etti!

Formula 1, dört çok ama çok uzun haftanın ardından bu hafta sonu geri döndü ve şu ana kadar Red Bull ve Max Verstappen tarafından ambargo koyulan sezonun ikinci yarısı, bugün gerçekleştirilen Hollanda GP ile başladı.

Yarış öncesinde gridde yerel kahraman Max Verstappen ilk sıradaydı. Çetrefilli koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir turla pole pozisyonuna uzanan Verstappen, ilk sıradan başladığı bu yarışı da kazanarak üst üste 9. galibiyetini almak ve Sebastian Vettel'in rekorunu egale etmek istiyordu.

Gridde Verstappen'in 8 metre kadar arkasında, ikinci cepte, McLaren pilotu Lando Norris vardı. Mercedes'te George Russell üçüncü cepteydi, harika bir sıralama seansı geçiren Williams'ta ise Alexander Albon aracını dördüncü cebe yerleştirdi.

Üçüncü çizgide iki İspanyol vardı: Fernando Alonso beşinci, Carlos Sainz altıncıydı. Yani ilk 6'da 6 farklı marka yer alıyordu. Sergio Perez, Oscar Piastri, Charles Leclerc ve Logan Sargeant ise ilk 10'u tamamlamaktaydı.

Lastiklere baktığımızda ise Lewis Hamilton dışında herkes yumuşak lastikle yarışa başladı, Hamilton ise orta hamuru tercih etti.

Yarış öncesinde dikkat edilen hususlardan biri de hava durumuydu zira hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde 3 günde de yağmur görmemiz bekleniyordu. Beklenen yağmur, Cumartesi günü pist üstü aksiyonu etkilese de Pazar günü en azından startta yağmur yoktu.

Ancak yarış içerisindeki yağmur beklentisi %70 idi. Yani hava durumu, sıralama turlarında yaptığı gibi yarış içerisinde işleri karıştırabilirdi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, arrives on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve gözler start'a çevrildi.

İkinci sıradaki Norris ve üçüncü sıradaki Russell'ın, Verstappen'i geçebilmesi için en iyi şansları muhtemelen startta olacaktı ve Verstappen için de yarışın en önemli kısmı muhtemelen start olacaktı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 72 turluk yarış başladı ve Verstappen, iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Lando Norris, McLaren MCL60, and George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu noktadan sonra Verstappen'in işi çok rahat olacak diye düşünüyorduk ama hiç de öyle olmadı çünkü ilk turda inanılmaz bir yağmur bastırdı.

Özellikle son sektör inanılmaz derecede ıslaktı, spray çıkacak kadar ıslaktı!

Turun sonuna geldiğimizde herkes kaya kaya, yavaş bir şekilde pistte kalmaya çalışıyordu. İlk turun sonunda Sergio Perez, Charles Leclerc, Pierre Gasly ve Guanyu Zhou pite geldiler. Perez hızlı bir servis ile yeşil logolu geçiş lastiğine geçti, Leclerc ise aşırı uzun bir pit-stop'un ardından piste geri döndü.

Erkenden, yani daha ilk turun sonundan pite gelen bu isimler çok avantajlı oldular çünkü ikinci turda pist tamamen ıslaktı ve slick lastikli isimler çok yavaş ilerliyorlardı.

Ön tarafta ise Verstappen, Alonso, Norris, Russell ilk 4'ü vardı. Alonso bu çetrefilli koşullarda hem Norris hem de Russell'ı geçmeyi başarmıştı.

George Russell, Mercedes F1 W14, leads Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Bahsettiğimiz gibi ikinci turda pist artık tamamen ıslaktı ve ikinci turun sonunda ön tarafta Verstappen ve Alonso pite geldi. Arkalarda daha birçok kişi daha pite geldi. Norris ve Russell ise pistte kaldılar. Hamilton da pistte kaldı.

Elbette ne kadar erken pite gelip geçiş lastiğini taktıysanız, o kadar avantajlıydınız. Slick lastiklerle pistte uzun kalanlar ise o kadar zaman kaybetti.

Üçüncü tura geldiğimizde bunu daha net bir şekilde gördük: Pistte kalan Norris ve Russell, ilk turda pite gelen Perez'e geçildiler ve aradaki hız farkı inanılmazdı. Geçiş lastiğine sahip olan Perez, slick lastiklerdeki Norris ve Russell'ı F2 araçlarıymış gibi arkasında bıraktı. Böylelikle slick lastiklerle pistte kalan isimlerin yanlış bir karar verdiği bir kez daha görmüş olduk.

İlk turda geçiş lastiğine geçen Perez, böylelikle 3. turda liderliği aldı. Onun arkasında ise yine ilk turda pite gelen Gasly ve Zhou vardı.

3. turun sonunda Russell ve Norris de pite geldi ama artık bu isimler çok geçti. Ön tarafta ise Perez, Zhou, Gasly, Verstappen, Alonso ilk 5'i oluştu.

Bu noktadan sonra yağmur durdu ve yarış sakinleşti. Verstappen sonraki turlarda önce Gasly, sonrasında Zhou'yu geçti.

İkinci sıraya yükselen Verstappen, Perez ile arasındaki 13 saniyelik farkı hemen indirmeye başladı. Hatta bir turda takım arkadaşından 4 saniye kadar aldı.

10. tura geldiğimizde pist artık yeniden kurumuştu ve slick lastikler yeniden daha hızlıydı. Verstappen, bu noktada Perez'in sadece 2.5 saniye kadar arkasındaydı. Red Bull önce Verstappen'i pite çağırdı ve erken pit stratejisiyle pist üstünde mücadeleye yer vermeden Verstappen'in öne geçmesine yardımcı oldu.

Böylelikle tüm bu kaosun ardından, Verstappen yeniden liderliğe yükselmişti. Gridin geri kalanının da slick lastiklere geçmesinin de ardından ilk 10 şöyleydi: Verstappen, Perez, Alonso, Gasly, Sainz, Zhou, Magnussen, Ocon, Albon, Tsunoda.

İlk turlarda yeşil logolu geçiş lastiğini erken takan Zhou, Gasly, Magnussen, Ocon ve Tsunoda gibi isimler büyük avantaj yakalamış oldular.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leads Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, and Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Pite gelmekte geciken isimler ise sıralar kaybettiler. Mesela yarışa ikinci sıradan başlayan Norris 11., o kaosta Piastri ile temas yaşayarak ön kanadını kıran ve ön kanadını değiştirmek için ekstra bir pit-stop yapan Leclerc ise 12. sıradaydı. Leclerc'in aracında ayrıca taban hasarı da vardı.

İlk turlarda slick lastiklerle pistte fazla kalan Hamilton ise 13. sıradaydı.

16. tura geldiğimizde ise güvenlik aracı uygulaması devreye girdi çünkü Williams pilotu Logan Sargeant bariyerlere girmişti.

The Safety Car leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, and the rest of the field Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Temizlik çalışmalarının ardından 20. turda Verstappen yarışı yeniden başlattı ve Verstappen, Perez, Alonso, Gasly, Sainz, Albon, Ocon, Zhou, Tsunoda ve Magnussen ilk 10'u ile yarışa yeniden başladık.

Yeniden startta herhangi bir olay yaşanmadı ve ilk 10'daki herkes sıralarını korudu. Arkalarda ise Hamilton, hasarlı atıyla mücadele eden Leclerc'i geçerek 12. sıraya yükseldi.

Aracında ciddi hasar olan Leclerc, sonraki turlarda son sıraya kadar geriledi ve takım, 43. turda Monakolu pilot yarıştan çekme kararı aldı.

50. tura geldiğimizde ikinci pit stop'larda yapılmıştı ve Verstappen liderliğini sürdürüyordu, Perez ikinciydi. Alonso ise yavaş bir pit-stop'tan dolayı üçüncü sırasını Sainz'a kaybetse de birkaç tur sırasını geri aldı ve üçüncüydü.

55. tur civarına geldiğimizde ise takımlar, pilotlarını 2. bir yağmur dalgasından bahsetmeye başladılar ve bu yağmur geçişinin, ilk turdakine kıyasla daha büyük olacağından bahsettiler.

Son 15 tura girilirken herkes bu yağmur dalgasını bekliyordu ve 61. tura geldiğimizde beklenen yağmur düştü.

Perez, Sainz, Gasly ve Hamilton hemen pite geldiler. Verstappen bir tur daha beklemek istedi ve pistte kaldı, sonraki turda pite geldi.

Yağmur cidden bardaktan boşalırcasına yağıyordu ve pist bir tur içerisinde tamamen ıslandı. Tüm grid hemen slick lastikleri bıraktı.

Pitlerdeki bu karmaşanın ardından Verstappen, Perez, Alonso, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Albon, Piastri ilk 10'u vardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, leaves the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son 10 tura ilerlerken bir kez daha yoğun yağmur görmüş olduk. Yarış bu noktaya kadar rölantiye bağlamıştı ama yağmur ile birlikte yeniden yarış hareketlendi.

63. turda Perez, ilk virajdaki frenlemeyi kaçırarak dışarı uçtu. Meksikalı pilot bu hatası nedeniyle Alonso'ya geçildi ve üçüncü sıraya geriledi.

Yağmur öyle bir geldi ki artık mavi logolu yoğun yağmur lastikleri için pite gelen isimler vardı. Verstappen ve Perez gibi isimler yoğun yağmur lastikleri için pite gelirken, ilk virajda ise Tsunoda, Bottas ve Hamilton dışarı uçtu. Zhou ise çok yüksek süratle aynı noktada bariyerlere girdi ve kırmızı bayrakları gördük.

A marshal checks on Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, following an accident Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Perez, tam bu noktada yoğun yağmur lastikleri için pite gelmişti ve 6. sıraya gerilemişti, kırmızı bayrak çıkınca da orada kaldı.

Bu kaza olmasa da muhtemelen yağmurdan dolayı zaten birkaç saniye sonra kırmızı bayrakları görürdük çünkü yağmur cidden fazlaydı. Özellikle de FIA'nın yağmur konusundaki tutumunu göz önünde bulundurduğumuzda.

Sonrasında krmızı bayrak çıktığından dolayı iki tur önceki klasman alındı ve Verstappen, Alonso, Perez, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Albon ilk 8'ine geri dönüldü.

Böylelikle Perez yeniden pit-stop'undan önceki sırasına, 3. sıraya gelmiş oldu.

Uzun bir kırmızı bayrak periyodunun ardından pilotlar yeniden piste çıktılar. Yeşil logolu geçiş lastiğinin kullanımı ise zorunluydu.

Güvenlik aracı arkasında Verstappen, Alonso, Perez, Gasly, Sainz, Hamilton, Norris, Albon ilk 8'i yeniden piste çıkıldı.

66. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve liderliği Verstappen'e bıraktı. Hareketli start için tüm kontrol Verstappen'deydi.

Hollandalı pilot, ana düzlüğe çıkılırken yarışı başlattı. İlk viraja gelinirken ilk 10 bozulmadı. Perez'e ise pit yolunda hız sınırını aştığı için 5 saniye ceza geldi. Böylelikle 4. sıradaki Gasly'e harika bir fırsat doğmuş oldu.

68. tura girilirken Russell'ın aracı bozuldu ve İngiliz pilot pite gelerek yarışa veda etti.

Ön tarafta Verstappen 1 saniyelik bir farkla liderdi, Alonso ikinciydi.

5 saniye cezası olan Perez, Gasly'nin 2.5 saniye kadar önünde ilerliyordu. Beşinci sıradaki Sainz ise Hamilton'ın baskısı altındaydı.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

Son tura girdiğimizde ön tarafta Verstappen arayı 3 saniyeye kadar çıkarmıştı ve Hollandalı pilot, bu kaotik yarışta damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Orta bölümü sıkıcı geçse de ilk ve son bölümü büyük heyecana sahne olan bu yarışta, ani yağmur geçişleri hata yapmayı çok kolay hâle getiriyordu ama Verstappen, hatasız bir sürüşle Hollanda'da üst üste 3. zaferine ulaştı.

Bu, aynı zamanda Verstappen'in üst üste 9. zaferi oldu ve çifte şampiyon pilot, bu alanda Sebastian Vettel'e ait olan rekoru egale etmiş oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Bu zorlu yarışta tecrübesini ortaya koyarak hatasız ve hızlı bir sürüş ortaya koyan Fernando Alonso ikinci oldu ve podyuma geri döndü.

Bu hafta sonuna güncellemeler getiren Aston Martin'de güncellemeler kesinlikle işe yaramış gibi duruyor. Kanada GP'den bu yana form grafiğinde düşüş yaşayan İngiliz takım, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Perez çizgiyi üçüncü sırada geçse de 5 saniye cezası olduğundan dolayı Gasly podyuma çıktı! Yaz arasından önce neredeyse tüm yönetim kadrosunu kovan ve zor zamanlardan geçen Alpine, ikinci yarıya moral bularak başlamış oldu.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bahsettiğimiz gibi Perez çizgiyi 3. sırada geçse de son pit-stop'unda hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza aldığı için dördüncü sıraya geriledi.

Son turlarda Hamilton'ın baskısı altında kalan Sainz, pozisyonunu korumayı ve beşinci olmayı başardı. Hamilton ise altıncıydı.

McLaren'da Lando Norris damalı bayrağı yedinci sırada görürken, Williams'ta Alexander Albon sekizinciydi. Oscar Piastri ile Esteban Ocon ise ilk 10'u tamamladı.

Lance Stroll 11. sırayı alarak puan barajının hemen dışında kalırken; onun arkasında Nico Hulkenberg vardı.

İkinci antrenman seansında kaza yaparak bileğini kıran Daniel Ricciardo yerine AlphaTauri'de yarışan Liam Lawson, neredeyse karşılaşabileceği her şeyle karşılaştığı ilk F1 yarışında 13. sırayı aldı.

Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas ve George Russell ise damalı bayrağı gören diğer isimler oldular.

2023 Formula 1 sezonu, 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek İtalya GP hafta sonu ile devam edecek.

Yarış sonucu: