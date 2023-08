2023 Hollanda GP: İki kez pisti vuran yağmur işleri karıştırdı, Verstappen yine de kazanarak Vettel'in rekorunu egale etti!

Formula 1, dört çok ama çok uzun haftanın ardından bu hafta sonu geri döndü ve şu ana kadar Red Bull ve Max Verstappen tarafından ambargo koyulan sezonun ikinci yarısı, bugün gerçekleştirilen Hollanda GP ile başladı.

Yarış öncesinde gridde yerel kahraman Max Verstappen ilk sıradaydı. Çetrefilli koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir turla pole pozisyonuna uzanan Verstappen, ilk sıradan başladığı bu yarışı da kazanarak üst üste 9. galibiyetini almak ve Sebastian Vettel'in rekorunu egale etmek istiyordu.

Gridde Verstappen'in 8 metre kadar arkasında, ikinci cepte, McLaren pilotu Lando Norris vardı. Mercedes'te George Russell üçüncü cepteydi, harika bir sıralama seansı geçiren Williams'ta ise Alexander Albon aracını dördüncü cebe yerleştirdi.

Üçüncü çizgide iki İspanyol vardı: Fernando Alonso beşinci, Carlos Sainz altıncıydı. Yani ilk 6'da 6 farklı marka yer alıyordu. Sergio Perez, Oscar Piastri, Charles Leclerc ve Logan Sargeant ise ilk 10'u tamamlamaktaydı.

Lastiklere baktığımızda ise Lewis Hamilton dışında herkes yumuşak lastikle yarışa başladı, Hamilton ise orta hamuru tercih etti.

Yarış öncesinde dikkat edilen hususlardan biri de hava durumuydu zira hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde 3 günde de yağmur görmemiz bekleniyordu. Beklenen yağmur, Cumartesi günü pist üstü aksiyonu etkilese de Pazar günü en azından startta yağmur yoktu.

Ancak yarış içerisindeki yağmur beklentisi %70 idi. Yani hava durumu, sıralama turlarında yaptığı gibi yarış içerisinde işleri karıştırabilirdi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, arrives on the grid

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve gözler start'a çevrildi.

İkinci sıradaki Norris ve üçüncü sıradaki Russell'ın, Verstappen'i geçebilmesi için en iyi şansları muhtemelen startta olacaktı ve Verstappen için de yarışın en önemli kısmı muhtemelen start olacaktı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 72 turluk yarış başladı ve Verstappen, iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Bu noktadan sonra Verstappen'in işi çok rahat olacak diye düşünüyorduk ama hiç de öyle olmadı çünkü ilk turda inanılmaz bir yağmur bastırdı.

Özellikle son sektör inanılmaz derecede ıslaktı, spray çıkacak kadar ıslaktı!

Turun sonuna geldiğimizde herkes kaya kaya, yavaş bir şekilde pistte kalmaya çalışıyordu. İlk turun sonunda Sergio Perez, Charles Leclerc, Pierre Gasly ve Guanyu Zhou pite geldiler. Perez hızlı bir servis ile yeşil logolu geçiş lastiğine geçti, Leclerc ise aşırı uzun bir pit-stop'un ardından piste geri döndü.

Erkenden, yani daha ilk turun sonundan pite gelen bu isimler çok avantajlı oldular çünkü ikinci turda pist tamamen ıslaktı ve slick lastikli isimler çok yavaş ilerliyorlardı.

Ön tarafta ise Verstappen, Alonso, Norris, Russell ilk 4'ü vardı. Alonso bu çetrefilli koşullarda hem Norris hem de Russell'ı geçmeyi başarmıştı.

Bahsettiğimiz gibi ikinci turda pist artık tamamen ıslaktı ve ikinci turun sonunda ön tarafta Verstappen ve Alonso pite geldi. Arkalarda daha birçok kişi daha pite geldi. Norris ve Russell ise pistte kaldılar. Hamilton da pistte kaldı.

Elbette ne kadar erken pite gelip geçiş lastiğini taktıysanız, o kadar avantajlıydınız. Slick lastiklerle pistte uzun kalanlar ise o kadar zaman kaybetti.

Üçüncü tura geldiğimizde bunu daha net bir şekilde gördük: Pistte kalan Norris ve Russell, ilk turda pite gelen Perez'e geçildiler ve aradaki hız farkı inanılmazdı. Geçiş lastiğine sahip olan Perez, slick lastiklerdeki Norris ve Russell'ı F2 araçlarıymış gibi arkasında bıraktı. Böylelikle slick lastiklerle pistte kalan isimlerin yanlış bir karar verdiği bir kez daha görmüş olduk.

İlk turda geçiş lastiğine geçen Perez, böylelikle 3. turda liderliği aldı. Onun arkasında ise yine ilk turda pite gelen Gasly ve Zhou vardı.

3. turun sonunda Russell ve Norris de pite geldi ama artık bu isimler çok geçti. Ön tarafta ise Perez, Zhou, Gasly, Verstappen, Alonso ilk 5'i oluştu.

Bu noktadan sonra yağmur durdu ve yarış sakinleşti. Verstappen sonraki turlarda önce Gasly, sonrasında Zhou'yu geçti.

İkinci sıraya yükselen Verstappen, Perez ile arasındaki 13 saniyelik farkı hemen indirmeye başladı. Hatta bir turda takım arkadaşından 4 saniye kadar aldı.

10. tura geldiğimizde pist artık yeniden kurumuştu ve slick lastikler yeniden daha hızlıydı. Verstappen, bu noktada Perez'in sadece 2.5 saniye kadar arkasındaydı. Red Bull önce Verstappen'i pite çağırdı ve erken pit stratejisiyle pist üstünde mücadeleye yer vermeden Verstappen'in öne geçmesine yardımcı oldu.

Böylelikle tüm bu kaosun ardından, Verstappen yeniden liderliğe yükselmişti. Gridin geri kalanının da slick lastiklere geçmesinin de ardından ilk 10 şöyleydi: Verstappen, Perez, Alonso, Gasly, Sainz, Zhou, Magnussen, Ocon, Albon, Tsunoda.

İlk turlarda yeşil logolu geçiş lastiğini erken takan Zhou, Gasly, Magnussen, Ocon ve Tsunoda gibi isimler büyük avantaj yakalamış oldular.

Pite gelmekte geciken isimler ise sıralar kaybettiler. Mesela yarışa ikinci sıradan başlayan Norris 11., o kaosta Piastri ile temas yaşayarak ön kanadını kıran ve ön kanadını değiştirmek için ekstra bir pit-stop yapan Leclerc ise 12. sıradaydı. Leclerc'in aracında ayrıca taban hasarı da vardı.

İlk turlarda slick lastiklerle pistte fazla kalan Hamilton ise 13. sıradaydı.

16. tura geldiğimizde ise güvenlik aracı uygulaması devreye girdi çünkü Williams pilotu Logan Sargeant bariyerlere girmişti.

The Safety Car leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, and the rest of the field

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images