2023 Hollanda GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1, dört çok ama çok uzun haftanın ardından bu hafta sonu nihayet geri dönüyor ve F1 padoğu, sezonun 14. yarışı için Hollanda'nın Zandvoort Pisti'ne geliyor.

Şu ana kadar Red Bull ve Verstappen tarafından ambargo koyulan bu sezonun ikinci yarısı, Verstappen'in arka bahçesinde başlayacak ve son şampiyon kendi evinde bir rekora daha orta olmaya çalışacak.

2021'de takvime geri dönmesinden bu yana tutkulu Hollandalı taraftarlar sayesinde bir parti havasında geçen Hollanda GP'ye, Zandvoort Pisti ev sahipliği yapıyor.

Hızlı, yavaş, uzun, kısa ve eğimli, kısacası aklınıza gelebilecek tüm türde virajlar bulunan Zandvoort Pisti'nde son 2 yarışın galibi Verstappen olmuştu.

Verstappen, bu sezon da kendi evinde zafere ulaşırsa üst üste 9. galibiyetini alacak ve Sebastian Vettel'in bu konudaki rekorunu egale edecek.

Verstappen ve Red Bull'un son 8 yarıştaki form grafiğine baktığımızda, Hollandalı pilotun bu hafta sonu bu rekora ortak olması içten bile değil.

Verstappen'in bu hafta sonu Vettel'in rekorunu egale etmesini durdurabilecek en büyük tehdit muhtemelen hava durumu zira Hollanda GP hafta sonunda 3 günde de yağmur bekleniyor.

Peki, sezonun ikinci yarısının ilk yarışı öncesinde şampiyonada durum nasıl?

Zirvedeki ismi tahmin etmek pek de zor değil: Max Verstappen.

Son 8 yarışın galibi Verstappen, 314 puanla zirvenin sahibi. Onun 125 puan kadar arkasında ise takım arkadaşı Sergio Perez var.

Verstappen'in en yakın takipçisi konumunda bulunan Perez'in arkasında ise 149 puanla Fernando Alonso bulunuyor.

Yaz arasında Kapadokya'ya gelerek Türkiye'yi ziyaret Lewis Hamilton, Alonso'nun 1 puan gerisinde 4. sırada yer almakta.

Sezonun ilk yarısından 99 puan toplayan Charles Leclerc ise ilk 5'i tamamlıyor.

Hem pilotlar hem de markalar şampiyonalarındaki tüm sıralamayı görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Hafta sonu programı:

25 Ağustos Cuma

1. antrenman seansı: 13.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

2. antrenman seansı: 17.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

26 Ağustos Cumartesi

3. antrenman seansı: 12.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları : 16.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

27 Ağustos Pazar

Hollanda Grand Prix: 16.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu ayrıca F2, ,F3, ELMS, NASCAR ve Indycar serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ELMS'de mücadele edecek olan Racing Team Turkey ve Salih Yoluç'a başarılar dileriz!

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz Fotoğraf: JEP / Motorsport Images