2023 Hollanda GP, Ağustos sonunda yapılacak

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Formula 1, geçtiğimiz yıl 36 yıl aradan sonra Hollanda Grand Prix'si için Circuit Zandvoort'a geri dönmüştü.

Geçen sene yarış, Belçika GP'den bir hafta sonra yani F1 yaz tatilinden sonraki ikinci yarış olarak gerçekleştirildi.

2022'de Max Verstappen tarafından kazanılan Hollanda Grand Prix'si 4 Eylül'de, yani takvimdeki mevcut yerinde kaldı ancak Stefano Domenicali'ye göre 2023'te bu durum değişecek.

Formula 1 CEO'su Domenicali, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada F1'in Hollanda'ya 27 Ağustos'ta geleceğini doğruladı. Hollanda GP'si yaz tatilinden sonraki ilk yarış olacak.

Hollanda GP'sinin 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılması, o hafta sonu Kuzey Hollanda'da düzenlenen diğer bazı etkinlikler nedeniyle kolay olmayacak.

Planlar gerçeğe dönüşürse, Hollanda GP'si son yıllarda her zaman Belçika Grand Prix'sine ait olan yeri alacak.

Spa-Francorchamps'taki yarışın 2023 F1 takviminde yer alıp almayacağı uzun süre belirsizliğini korudu fakat sonunda bir yıllık anlaşma yapıldı.

Eğer Güney Afrika yarışı yapılsaydı, Spa takvimde olmayacaktı ancak buradaki yarış yüksek ihtimalle 2024'e ertelendi.

Spa orijinal planda yer almadığı için de yaz arasından önce bir yere yerleştirilecek.