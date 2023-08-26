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Formula 1 / Hollanda GP Antrenman raporu

2023 Hollanda GP 3. antrenman: Yağmurun etkilediği ve 3 kırmızı bayrağın çıktığı seansta Verstappen lider, Russell ikinci!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Formula 1 padoğu dört haftalık uzun aranın ardından bu hafta sonu Hollanda GP ile geri döndü ve Max Verstappen'in arka bahçesinde gerçekleştirilen hafta sonunda ilk günü dün tamamlamıştık. 

Cuma gününün en hızlı derecesi McLaren pilotu Lando Norris'ten gelmişti, Verstappen ise ikinciydi. 

Cuma günü raporları:

Cumartesi günü ise pilotları daha farklı koşullar karşıladı. Hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde beklenen yağmur, Cumartesi sabahı pisti vurmuştu ve 3. antrenman seansı ıslak bir zeminde başladı. 

Aston Martin medical Car

Aston Martin medical Car

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

60 dakikalık seansta açılışı Verstappen yaptı ve yoğun yağmur lastikleri ile piste çıkarak koşullara baktı. Onun arkasında ise Liam Lawson vardı. 

Dün 2. antrenman seansındaki kazasında talihsiz bir şekilde bileğini kıran Daniel Ricciardo'nun yerine AlphaTauri'nin koltuğuna oturan Lawson'ı zor bir hafta sonu bekliyor. 

Lawson daha önce birkaç kez yeni jenerasyon F1 araçlarını sürmüş olsa da böylesine teknik bir pistte işi hiç kolay olmayacak, özellikle de yağmur etkisini göstermeye devam ederse.

Dolayısıyla genç sürücünün sürüş yapabileceği her dakikaya ve kilometreye ihtiyacı var ve kendisi de hemen piste çıkarak sürüş yapmaya başladı. 

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Liam Lawson

Liam Lawson

Sıralama turlarında da koşullar yüksek ihtimalle böyle olacağından dolayı neredeyse tüm pilotlar pistteydi ve bu koşullarda turlamak istiyorlardı.

Ancak ilk 10 dakika geride kalırken seans bölündü çünkü Haas pilot Kevin Magnussen 3. virajın çıkışında aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere girmişti. 

Magnussen bu kazanın ardından seansa devam edemezken, Danimarkalı pilotun aracının kaldırılması için kırmızı bayraklarla seans durduruldu. 

Magnussen ayrıca bu kazada muhtemelen takımın getirdiği yeni ön kanada da zarar vermiş oldu. Dün de Nico Hulkenberg kendi aracındaki yeni ön kanadı kırmıştı. 

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Magnussen bariyerlerde: 

 

Bitime 40 dakika kala seans yeniden başlarken, seans başlar başlamaz birçok isim piste çıktı. Bazı pilotlar da geçiş lastiği, bazılarında ise yoğun yağmur lastiği vardı. 

Yağmur yeniden şiddetini artırdı ve pist oldukça kaygandı. Birçok isim koşulların zorluğundan bahsediyordu. 

Leclerc ise ilk virajda dışarı uçtuğu bir an yaşadı ama Ferrari pilotu bariyerlere çarpmadan aracı durdurmayı başardı. 

Leclerc bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu: 

 

Ardından Pierre Gasly de çakıl havuzuna uçtuğu bir an yaşadı, sonrasında ise 13. virajda Guanyu Zhou spin atarak çakıl havuzuna saplandı ve seans ikinci kez kırmızı bayraklarla durduruldu. 

Zhou spin atmadan önce güneş kendisini göstermeye başlamıştı ama kırmızı bayraklar nedeniyle seans kesintiye uğradı. 

Zhou çakıl havuzunda: 

 

Bu noktada Max Verstappen 1:25.197'lik derecesiyle liderdi. Onun arkasında ise Lando Norris ile Charles Leclerc ilk 3'ü tamamlıyordu. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Bitime 25 dakika kala seans yeniden başladı. Seans yeniden başlar başlamaz bu sefer de diğer Ferrari'de Carlos Sainz'ın tıpkı takım arkadaşı gibi ilk virajda lastiklerini kilitleyerek dışarı uçtuğunu gördük. 

Sainz da pist dışını ziyaret etti: 

 

Sonrasında Fernando Alonso ve Esteban Ocon da aynı yerde dışarı uçtular. Ancak Ocon diğerlerinden bir tık daha dışarı uçarak bariyerlerle temas yaşadı. Fransız sürücü bu ufak temasın ardından seansa devam etti. 

Bitime 12 dakika kala ise Liam Lawson 13. virajın çıkışında spin attı ve hakemler, bir kez daha kırmızı bayrakları çıkardı. Böylelikle bu seansta 3. kez kırmızı bayrakları gördük. 

Lawson'ın spini:

 

Lawson aslında bir yere saplanmamıştı ve aracında da seansa devam etmesini engelleyecek bir hasar yoktu ancak tehlikeli bir yerde durmuştu. Kırmızı bayraklar da bu yüzden çıkmıştı. Lawson güvenli bir şekilde piste döndükten ve herkes pite geldikten hemen sonra seans yeniden başladı. 

Bitime 9 dakika kala pilotlar yeniden piste çıktılar. Pilotların üst üste 5 zaman turu atabilecek kadar süreleri vardı. 

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Pilotlar artık son turlarını atarken Leclerc, bir kez daha ilk virajda dışarı uçtu. Leclerc son saniyelerde bir kez daha ilk virajda dışarı taştı ve "ilk virajdaki frenlemenin çok kötü olduğundan" şikayet etti.  Verstappen ise 1:22.758 ile zirveye yükseldi. 

Elbette pist giderek hızlanıyordu ve dereceler de gelişiyordu. Dolayısıyla son dakikalarda klasman fazlaca değişti. 

Yine de Verstappen'i zirveden indirebilen olmadı ve Hollandalı pilot, sıralama turlarından önceki son seansı 1:21.631 ile zirvede tamamladı. 

Bu olaylı ve dağınık seansta temiz turlar atmayı başaran Verstappen'in 0.3 saniye kadar arkasında Mercedes pilotu George Russell yer aldı. Diğer Red Bull'da ise Sergio Perez üçüncüydü. 

Perez'in arkasında iki dünya şampiyonu vardı: Fernando Alonso dördüncü, Lewis Hamilton beşinciydi. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Dün ilk 3'te yer alarak herkesi şaşırtan Williams'ta Alexander Albon, yağmurda da iyi bir tempo gösterdi ve en hızlı 6. dereceyi kaydetti. 

Çaylak pilot Oscar Piastri yedinci sırayı alırken, Valtteri Bottas sekizinciydi. İlk virajda 3 kez dışarı taşan Leclerc seansı dokuzuncu sırada tamamlarken, dünü zirvede noktalayan Lando Norris onuncuydu. 

Alpine'de Pierre Gasly 11. sıradaydı, Sainz ise on ikinciydi. Onun arkasında Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon ve Lance Stroll yer aldı. 

Çaylak sürücü Lawson 18. sırayı alırken, spin atarak seansa veda eden Zhou 19. ve seansın başında bariyerlere giren Kevin Magnussen sonuncuydu. 

Hollanda GP sıralama turları, TSi 16.00'da başlayacak. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 18 1'21.631   187.825
2 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18 +0.379 0.379 186.957
3 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 18 +1.000 0.621 185.552
4 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 14 +1.003 0.003 185.545
5 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 18 +1.092 0.089 185.346
6 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 19 +1.119 0.027 185.285
7 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20 +1.261 0.142 184.968
8 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK 77 Alfa Romeo Ferrari 25 +1.334 0.073 184.805
9 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12 +1.462 0.128 184.520
10 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24 +1.527 0.065 184.376
11 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15 +1.579 0.052 184.261
12 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 17 +1.807 0.228 183.757
13 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 18 +1.913 0.106 183.524
14 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 20 +1.939 0.026 183.467
15 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 20 +2.009 0.070 183.314
16 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 12 +2.175 0.166 182.951
17 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 15 +2.427 0.252 182.402
18 New Zealand L. Lawson Liam Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri   26 +4.712 2.285 177.575
19 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo F1 Team KICK 24 Alfa Romeo Ferrari 9 +6.851 2.139 173.282
20 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 1      
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