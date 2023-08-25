2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte
Zandvoort'ta hafta sonunun ikinci antrenman seansı da geride kaldı, Lando Norris seansın orta noktasına doğru attığı turla liderliği alırken, onu az farkla Max Verstappen takip etmekte.
Seansın ilk dakikalarında neredeyse herkes piste çıkarken, bu dakikalarda tercih ilk seansta olduğu gibi orta ve sert hamurlar oldu.
İlk hızlı tur orta hamurla 1.12.750 yapan Perez'den geldi, hızlı bir turla gelen ev sahibi Verstappen ise bir Haas tarafından engellenerek ilk turunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Perez'in turundan kısa süre sonra yine orta hamurla 1.12.713 yapan Hamilton liderliği devraldı, Russell'ın da üçüncü sıraya yerleşmesiyle Mercedes seansa hızlı bir başlangıç yapmış oldu.
İkinci turunda 1.12.449 yapan Verstappen böylece biraz gecikmeli de olsa liderliği almış oldu, aynı saniyelerde Perez de Hamilton'ı geçerek ikinciliği aldı.
Seansın 10. dakikasına girilirken ilk sektörde tuhaf olaylar yaşandı; ilk olarak Oscar Piastri, birkaç saniye sonra ise Daniel Ricciardo viraj girişini yanlış değerlendirerek kendilerini aynı noktada hafifçe bariyerlerde buldular.
Olayın ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu, eğimli bir bölgede aracı stop ettiren iki sürücü de tüm denemelerine rağmen aracı yeniden çalıştıramayarak seansı erkenden noktaladılar.
Araçların çekilmesi ve hasar gören bariyerlerin onarılması derken seans ancak 23. dakikada yeniden başlayabildi, bu sırada ilk beşte Verstappen-Perez-Hamilton-Russell-Piastri sıralaması vardı.
Seans yeniden başladığında neredeyse herkes yumuşak lastiklerle pistteydi, sadece Ferrari pilotları orta hamurla turlamaktaydı.
Yumuşak lastiklere geçilir geçilmez zamanlar gelişmeye başladı, ilk olarak 1.11.946 yapan Perez liderliği alırken, kısa süre sonra ilk seansın yıldızlarından Logan Sargeant'ın liderliğ yükselmesine tanık olduk.
Ancak liderlik saniye saniye el değiştirmekteydi, sırasıyla Lance Stroll, Pierre Gasly, Lewis Hamilton son olarak Lando Norris sadece bir dakika içinde liderlik koltuğunu aldılar.
Bu gruptan yaklaşık üç dakika sonra Verstappen yumuşak hamurla ilk turunu attı ve Norris'in 0.238 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi.
Seansın orta noktası yavaş yavaş geride kalırken gaza basan bir diğer isim Albon oldu, diğer takımlarla görüştüğü söylenen Albon, 1.11.599 ile üçüncülüğü aldı.
Verstappen de bu dakikalarda hızlı bir tur atarak Norris ile farkı 0.023 saniyeye kadar çekti, ancak rakibini geçmeyi bir türlü başaramadı.
Son 20 dakikada pilotlar yavaş yavaş yumuşak hamuru bırakmaya ve yarış performanslarına odaklanmaya başladılar, dolayısıyla tur zamanları 1.16-1.17 seviyelerine geriledi.
Dolayısıyla bu bölümden itibaren herhangi bir değişiklik olmadı ve Norris seansı lider tamamlayarak McLaren'i henüz Cuma gününden zirveye taşımayı başardı.
Verstappen kendi standartlarına göre dağınık geçen seansı ikinci sırada bitirirken, onu Albon ve Hamilton takip etmekte.
Yumuşak hamurun kullanıldığı son dakikalarda beşinciliğe oturan Tsunoda seansın sonuna kadar yerini korumayı ve Ricciardo'nun kaza yaptığı seansı yukarılarda tamamlamayı başardı.
Gasly altıncı olarak Alpine'i yüksek bir pozisyona yerleştirirken, Perez takım arkadaşının gerisinde kalarak yedinci olabildi.
İlk onu Stroll, Valtteri Bottas ve Fernando Alonso tamamladı, bu üçlüyü yalnızca 0.028 saniye ayırmakta.
Seansın en dağınık takımlarından biri Ferrari oldu, diğerlerine göre farklı bir program izleyen ve hızlı tur atılacak zamanları iyi değerlendiremeyen takım, Charles Leclerc ile 11, Carlos Sainz ise 16. sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşadı.
Bitime bir dakika kala Sainz son virajda bir önden kayma yaşadı ve çakıl havuzuna taştı, ancak sıkıntı yaşamadan piste dönmeyi başardı.
Sargeant yine hiç fena bir seans geçirmeyerek 12. olurken, onu Esteban Ocon, yumuşak hamurla istediği turları atamayan George Russell ve koltuğunu kaybedeceği söylenen Guanyu Zhou takip etti.
İki pilotun da sözleşmesini yenileyen Haas'ta Kevin Magnussen 17. sırada yer alırken, hemen arkasında takım arkadaşı Nico Hulkenberg bulunmakta.
Oscar Piastri ve Daniel Ricciardo ise kazalarının ardından son iki sıradalar.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|30
|1'11.330
|214.950
|2
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|26
|+0.023
|0.023
|214.880
|3
|A. Albon Alexander Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|+0.269
|0.246
|214.142
|4
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|27
|+0.308
|0.039
|214.026
|5
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|31
|+0.390
|0.082
|213.781
|6
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|+0.436
|0.046
|213.644
|7
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|29
|+0.487
|0.051
|213.492
|8
|L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|+0.505
|0.018
|213.439
|9
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31
|+0.527
|0.022
|213.373
|10
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|+0.533
|0.006
|213.355
|11
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|30
|+0.585
|0.052
|213.201
|12
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|32
|+0.604
|0.019
|213.145
|13
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|30
|+0.671
|0.067
|212.947
|14
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|+0.679
|0.008
|212.923
|15
|G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo F1 Team KICK
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|+0.744
|0.065
|212.731
|16
|C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|31
|+0.763
|0.019
|212.675
|17
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|28
|+1.074
|0.311
|211.761
|18
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|31
|+1.363
|0.289
|210.919
|19
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|+1.571
|0.208
|210.318
|20
|D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|7
|+1.766
|0.195
|209.757
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