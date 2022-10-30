2023 Haas koltuğunun favorisi artık Hulkenberg

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2023 sezonuna ait son boş koltuk, yakında dolacak gibi görünüyor. Haas, gelecek yıl Kevin Magnussen'in yanında kimin yarışacağına yönelik yaptığı görüşmelerde sona yaklaşırken, ana adayın artık Nico Hulkenberg olduğu ortaya çıktı.

Haas ile 35 yaşındaki Alman pilot arasındaki ilk temaslar Hollanda Grand Prix'sinden sonra kuruldu ve o zamandan bu yana görüşmeler giderek sıkılaştı. Singapur GP'den önce takım Schumacher'e bir tür ültimatom verse de, kariyeri için hassas bir dönemde Alman pilotun istediği sonuçlar bir türlü gelmedi.

Yeni bir ana sponsorun gelmesiyle Haas için sürücülerin getirdiği mali destek artık hayati önem taşımıyor. Gelecek yıl, ilk kez bütçe sınırına yakın bir bütçeleri olacak. Hal böyle olunca da takım, deneyimli ve hemen puan getirebilecek bir isim istiyor.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Anlaşma henüz resmiyete dökülmedi fakat Hulkenberg ile yapılan görüşmeler kısa sürede sonuçlanırsa, duyuru Sao Paulo hafta sonu öncesinde yapılabilir. Aksi takdirde her şey bir hafta ertelenecek ve resmi açıklama Abu Dhabi'de gelecek.

Bu kararla Schumacher, 2023 sezonu için boşa çıkacak ve yılın bu noktasında diğer serilerde üst düzey bir koltuk bulması zor olacağı için de, yüksek ihtimalle 2024'te gride geri dönme hedefiyle yarışlara bir sene ara verecek.

Koltuğun bir başka adayı olan Antonio Giovinazzi için en mantıklı seçenek ise Ferrari ile WEC'e geçmek olacak.