2023 Haas koltuğu için Giovinazzi ve Schumacher çekişiyor

Haberi dinle

Amerika Grand Prix'si oldukça önemli olacak çünkü Antonio Giovinazzi, ilk antrenman seansında Kevin Magnussen'in yerini alacak ve ilk kez Mick Schumacher'in yanında piste çıkacak.

Giovinazzi, bu yıl Monza'da da Haas'ın direksiyonuna geçmiş ancak Mick Schumacher'in aracını sürmüştü. Böylelikle bu yıl ikinci kez ilk antrenman seansında piste çıkmış olacak.

Antonio Giovinazzi, in divisa Haas sarà in pista ad Austin con la VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Giovinazzi'nin piste çıkması önemli çünkü Haas kendisini 2023 için olası adaylardan birisi olarak görüyor ve bundan ötürü ortaya koyduğu performans çok kritik olacak. Schumacher'in de aynı seansta piste çıkması, aynı koşullarda sürüş yapacak olmalarından dolayı bu GP'yi daha da önemli kılıyor.

Haas, 2023 için artık sadece Ferrari akademisinde yer alan pilotlarla ilgileniyor gibi duruyor. Bu yüzden Nico Hulkenberg'in 2023'te Haas'ta sürme olasılığı giderek azalıyor. Alman pilot, pilot marketinde ünlü bir seçenek olsa da maaşının yüksek olması istiyor. Hulkenberg'in şansı azalsa da hâlâ devam ediyor.

Günün sonunda pilot seçimi konusunda son söz Gene Haas'a sahip ve kendisi, tecrübeli pilotları seviyor, onları tercih ediyor. Yıl başında Kevin Magnussen'le anlaşılması da bunun bir kanıtıydı.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Şu anda koltuk için Mick ve Antonio arasında bir mücadele var gibi duruyor. Haas, sezonun başında Mick'i neredeyse kovacaktı ve bunun iki nedeni vardı: Mick'in kazaları ve Mick'in babası Michael olduğunu düşünen, öyle davranan çevresi.

Ancak Liberty Media, Michael Schumacher'in oğlunun F1'de kalmasını istiyor ve ona F1'de 3. bir sezon tamamlama şansı vermek istiyor. Mick için imkansız gibi gözüken 2023 koltuğu, Liberty Media'nın bu desteği ve isteğinin ardından yeniden mümkün gibi duruyor.

Giovinazzi ise Ferrari'nin desteğine sahip. Mattia Binotto, Giovinazz'ye Haas koltuğu için bir yol açmaya çalıştı. İtalyan sürücü, bu esnada Alpine ile Hungaroring'de piste çıktı ve F1 aracıyla pist üstü zamanı geçirdi.

Giovinazzi'nin arkasında Ferrari'nin desteğinin olması önemli çünkü Ferrari ile Haas arasındaki ilişkiler artık çok güçlü.

Maranello'da Haas için "Müşteri Takım Ofisi" açıldı. Amerikalı ekip, Ferrari'nin rüzgar tüneli ve simülatörünü kullanabiliyor ve güç ünitesi, vites kutusu, süspansiyon gibi parçaları direkt olarak Gestione Sportiva'dan alıyor.

İki takımın ilişkisi güçlü ve kokpitte kimin olacağına yönelik bir görüş bildirmeyi de kapsıyor. Böyle olmasaydı, iki takım arasındaki teknik iş birliği bu kadar göz önüne sokulmazdı.

Magnussen'in takım arkadaşının kim olacağını tahmin etmek zor değil, ya Giovinazzi ya da Schumacher seneye Haas için sürecek. Bu yüzden de Amerika GP'deki antrenman seansı önemli olacak.