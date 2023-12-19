2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Şubat ortasında takımın sezon lansmanında "Her şey mükemmel gitti." diyerek özetledi. Fiorano'daki o güneşli günde Ferrari kendinden çok emin, çok sorunsuz görünüyordu. Ancak sadece üç hafta sonra Charles Leclerc, Sainz ile birlikte, 2022'de Ferrari'nin galibiyetle başladığı Bahreyn'de kapsamlı bir yenilgiye uğramakla kalmadı, aynı zamanda yeni aracı da onu hayal kırıklığına uğrattı.

Formula 1 takımları Bahreyn'den Max Verstappen'in 19 yarışlık serüveninin ilk galibiyeti ve karmakarışık bir rekabet düzeniyle ayrılırken, sezonun hikayesi Mercedes pilotu George Russell'ın kısa süre sonra söylediği gibi Red Bull'un gerçekten her yarışı kazanıp kazanamayacağı sorusuna dönüştü.

Testin tek sürprizi Red Bull'un arkasındaydı

Red Bull'un sezon açılışına ev sahipliği yapan Bahreyn pistindeki sezon öncesi testlerinde karşılaştığı tek sorun Sergio Perez'den geldi. Meksikalı pilot, ikinci sabah yapılan uzun sürüşler sırasında düzenli olarak lastiklerini kilitledi ve pist dışına çıktı. Ancak, son takımlar şampiyonu takım için sorunlar gerçekten de bu kadardı. Üç günlük etkinliğin son akşamında, Perez bir dizi tek turluk performans turuyla testin zirvesine çıktı.

Arkasından Aston Martin sürpriz takım olarak ortaya çıktı. Göz alıcı bir uzun sürüşün ardından, yeşil takımın 2022'nin önde gelen iki takımının arkasındaki sıralamada Mercedes'i rahatsız edeceğini tahmin edenler bile oldu. Aslında bunun bir hafife alma olduğu ortaya çıktı.

Çok geçmeden 2023 gridinin çok farklı şekillendiği ortaya çıktı ve bunun Ferrari ve Mercedes'in bir önceki yıl Red Bull'unkinden daha az başarı elde etmek için kullandıkları tasarım yollarında ısrar etmeleriyle çok ilgisi vardı. Leclerc, testlerin Ferrari'nin 2022'de viraj hızı konusunda Red Bull'un önüne geçtikten sonra "virajlarda biraz daha zorlandığını" gösterdiğini söyledi.

Aston yükselirken Ferrari bocaladı

Bahreyn'deki açılış yarışında Leclerc'i kesin bir üçüncülükten eden motor elektriği sorunu, Cidde'deki ikinci ayak için de zincirleme bir etki yarattı. Monakolu pilotun Suudi Arabistan yarışı öncesinde kontrol elektroniği ünitesinin bir hafta içinde ikinci kez değiştirilmesi gerekti. Bu da Leclerc'in sıralamalarda ikinci olmasına rağmen cezayla 12. sırada başlaması anlamına geliyordu. Aslında Leclerc, Cidde sıralamalarında art arda ikinci kez en hızlı olan Perez tarafından geçilmişti. Ancak Verstappen Q2'de yaşadığı tahrik mili sorunu nedeniyle pole mücadelesinde yer alamadığı için bu baskın bir performans değildi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Ferrari'nin Red Bull'a karşı beklenen meydan okuması, Leclerc'in kontrol elektroniği ünitesinin arızalanmasıyla sezon açılışında sekteye uğradı

Yarışta Perez üst üste ikinci kötü başlangıcını yaparken (Bahreyn'de Leclerc'in gerisinde kalarak kaybetmişti), Alonso öne fırladı ve ilk turlarda liderliği ele geçirdi. Aston Martin kısa süre sonra Perez'in düzlük avantajına mağlup oldu ve aynı zamanda sezon başındaki kurallarla alakalı bir tartışmanın ön planında yer aldı.

Bahreyn'de, Alpine'den Esteban Ocon grid kutusunun dışında sıralandığı için ceza almıştı. Cidde'de de Alonso aynı şeyden suçlu bulundu. Bu nedenle Avustralya'da FIA merkezi bir 'kılavuz çizgi' boya işaretini denedi, ancak grid kutularını kritik bir şekilde 20 cm genişletti ve bu sorun tekrar ortaya çıkmadı.

Alonso, Aston'un pitstop cezalarıyla ilgili davasını başarıyla savunmasının ardından Cidde'deki üçüncülüğünü korurken, Verstappen nispeten kolay bir şekilde pistte yükselerek Perez'in ardından ikinci oldu. İki araç arasında ve Red Bull pit duvarında, yarışın sonundaki hız ve en hızlı tur denemeleri üzerine bazı sert telsiz konuşmaları yaşandı. Perez kazandı ancak Verstappen, ekstra hızlı tur puanı sayesinde Cidde'den şampiyona lideri olarak ayrıldı.

"Sadece iki ya da üç örnek aldığınızda ve örneğin Melbourne gibi önceki yıl bizim için daha sorunlu olan birkaç piste gittiğinizde, aniden 'Tamam, hayır, bu gerçekten birlikte' diye düşünüyorsunuz." Christian Horner

O dönemde PErez, "Şu anda araçta kendimi çok rahat hissediyorum." demişti.

Verstappen, Perez'in şampiyonluk mücadelesi umutlarını suya düşürdü

Red Bull takım patronu Christian Horner daha sonra 2023'ün ilk aşamaları hakkında "Bahreyn'den çıkarken, 'Burada gerçekten iyi bir paketimiz olduğunu' hissettik. Ama ancak iki ya da üç örnek aldığınızda ve bir önceki yıl bizim için daha sorunlu olan Melbourne gibi birkaç piste gittiğinizde, aniden 'Tamam, hayır, bu sefer gerçekten her şey olmuş' diye düşünüyorsunuz." demişti.

Verstappen, Avustralya'daki üçüncü yarışta zafere ulaştığında ekibi tam olarak böyle hissetti; aracının düzlük hızı avantajı, ilk turda öne geçen Mercedes çiftini geçmesine yardımcı oldu (ilk kırmızı bayrak aslında Verstappen'in şanssız erken lider Russell'ın önüne geçmesini sağladı).

Bu yarış iki kırmızı bayrak periyodunun ardından kaos içinde sona erdi. İlk Q1 turunda fren balansının beklenmedik şekilde hareket etmesi nedeniyle elenen Perez, Red Bull'un güçlü DRS avantajı sayesinde pit yolundan başlangıcından beşinciliğe yükselerek üçüncü startta kazaya yakalanmaktan kurtuldu.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Perez zorlu bir Avustralya geçirdikten sonra Bakü'de geri dönerek unvan mücadelesi için umut verdi

Red Bull'un iki pilotu bir sonraki hafta sonu Bakü'de performans takası yaptı. Leclerc sezonun ilk sprint hafta sonu yarışında bir çift pole kazandı ancak her iki yarışta da zafere ulaşamadı. İlk yarışta (sprint) Verstappen, kısmen Mercedes sürücüsünün 2. virajdaki kararlılığı nedeniyle Russell'a takıldı ve sidepod hasarına sinirlenerek kapalı parkta sert bir konuşma yaptı.

Daha sonra GP'de Verstappen, Perez'in Leclerc'i geçmesini sağladı, ancak güvenlik aracı sırasındaki talihsiz pit stop zamanlaması pozisyonlarının fiilen tersine dönmesine neden oldu. Verstappen ne kadar çabalasa da ve hatta Perez duvara dokunsa da, öne geçmenin bir yolunu bulamadı.

Verstappen'in Bakü'de yaptığı direksiyon değişiklikleri uzun vadede kritik bir avantaj sağladı

Arkada Verstappen, aracının dengesini iyileştirmeye çalışmak için direksiyon simidi fren sapması, diferansiyel ve motor frenleme ayarlarında kasıtlı değişiklikler yapıyordu. Daha sonra bu durumun kendisini "iyi bir ritme" soktuğunu söyleyecekti çünkü bu sayede sonraki hafta sonlarının açılış turlarında bu hissi yeniden yakalamak için bu "aletlerde" hangi başlangıç ayar pozisyonlarını seçmesi gerektiğini biliyordu.

Verstappen daha sonra bir sonraki Miami turunda net bir ayar kazancı elde ettiğini hissetti. Perez, Verstappen'in ilk Q3 turunda yaptığı hatanın Leclerc'in kaza yapmasıyla birleşmesinin ardından pole pozisyonunda başladı. Ancak yarışın 15. turunda, Verstappen'in zafer için çekiştiği açıktı. Verstappen dokuzuncu sıradan başlamasına rağmen iyi bir yükseliş gerçekleştirmişti.

Verstappen, 2023'teki çeşitli geri dönüş sürüşleri hakkında "Geri dönüşlerimde de oldukça dikkatliydim, çünkü her şey puan toplamakla ilgiliydi" dedi.

Horner, Perez'in Miami yenilgisinin "onun için büyük bir psikolojik darbe" olduğunu ve F1 Avrupa'ya geri döndüğünde Suudi Arabistan ve Bakü galibiyetlerinin verdiği güvenin "dağılmaya başladığını" söyledi.

Avrupa yarışların Imola'daki Emilia Romagna GP ile başlaması gerekiyordu ancak 15 kişinin ölümüne ve 50.000'den fazla kişinin yerinden olmasına neden olan korkunç sel felaketi yarışın iptal edilmesine neden oldu. COVID-19 salgınının başlangıcında 2020 Melbourne yarışı konusunda şaşırtıcı derecede benzer koşullarda tereddüt eden F1, planlanan 23 yarışın altıncısı olacak yarışı iptal etme konusundaki hızlı kararlılığı nedeniyle övgüyle karşılandı.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alonso, Monako'da sezon başındaki Red Bull hakimiyetini durdurmaya en çok yaklaşan isim oldu

Şampiyona, McLaren'in takımın 'Üçlü Taç' başarılarını hatırlattığı özel görünümünün kullanıldığı Monako'yla devam etti. Ancak Prenslikteki asıl entrika Perez ve Alonso arasındaydı.

İlk olarak Perez, Q1'de Ste Devote'de "gafil avlandı" ve bu,Red Bull'un rakiplerinin enkaz kaldırılırken RB19'un karmaşık alt tarafına dikkatlice bakış atması anlamına geliyordu. Bu kaza nedeniyle son sıradan başlayan Perez ancak 16. olabildi.

Verstappen bir kez daha kazandı, ancak Horner'ın deyimiyle "çok sık tanık olmadığınız bir son sektör" atarak Alonso'yu kritik bir şekilde pole pozisyonundan etti ve bu sayede zafere ulaştı. Ancak Aston, yarışın sonlarına doğru yağmur şiddetlenirken Alonso'yu orta lastiklere geçirme hatasını yapmasaydı, 2023'teki altıncı zafer Red Bull'a gitmeyebilirdi.

Wolff, güncelleme paketinin 2022'deki "korkunç" pakete kıyasla sadece "iyi olmadığını" açıkladı, ancak Mercedes'in formu İspanya'da değişti

Verstappen, Sebastian Vettel'in Red Bull'daki 38 galibiyetlik rekorunu egale ettikten sonra "Kesinlikle hayal edebileceğimden daha iyi" dedi.

Ferrari ve Mercedes'in yeniden tasarımları dikkat çekti

Takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in W14'ün "eninde sonunda rekabetçi olmayacağını" Bahreyn'de anladığını söyledi. Lewis Hamilton, Mercedes'in test öncesi shakedown sürüşünde yeni aracını ilk kez denediğinde "bunun şampiyona kazanacak bir araç olmadığını hemen hissetmişti". Ancak Ferrari'nin aksine Mercedes, Bahreyn yarışından sonra Red Bull'un aşağı eğimli sidepod konseptini benimsemek için büyük tasarım değişiklikleri yapacağını açıkça doğruladı.

Bu değişikliklerin Imola'da yapılması planlanıyordu ancak Monako'ya ertelenmek zorunda kalındı. Wolff, güncelleme paketinin 2022'de yaşanan "berbat" paket yerine sadece "iyi olmadığını" açıkladı, ancak İspanya'da Mercedes'in formu değişti.

Mercedes, Red Bull'u alt edemedi - Verstappen yine rahatça kazandı - ama daha iyiydi. Hamilton ikinci olurken, Russell 11. ve 12. sıralardan Perez'den bile daha etkileyici bir yükseliş göstererek, bu aşamada klasmanda 53 puan geride olan ikinci Red Bull pilotunun önünde üçüncü oldu.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Ferrari ve Mercedes'te sezon içi yükseltmeler ve yeniden tasarımlar yürürlüğe girmeye başladı

Leclerc gibi Perez de bir başka kötü sıralama geçirmesinin üzüntüsünü yaşıyordu. Ferrari sürücüsü Q1'de elendi ve agresif sürüş stilinin, kuruyan pist koşullarıyla birlikte hassas lastiklerde kendisine karşı çalışmasından kendisini sorumlu tuttu. Verstappen'in cezasıyla Spa'da pole pozisyonunu devralmadan önce, bu faktörün Kanada'da da kendisini engellediğini söyledi. Russell'ın Barselona'daki startı, Mercedes'in Hamilton'la yürüttüğü çalışma planlarıyla ilgili bir iletişimsizliğe bağlıydı ve bu da uzun Barselona pit yolunda çarpışmalarına neden oldu.

Bu yarışta Ferrari de aşağı doğru inen sidepod prensibini benimsemek için çalıştığını açıkladı. Takım patronu Fred Vasseur'ün Avustralya GP'sinden sonra ekibinin "bir B-versiyon aracı" reddettiğini söylemesinin ardından bu bir sürpriz oldu. Ancak değişikliklere rağmen, Sainz ilk virajda Verstappen'e meydan okuduktan sonra, Ferrari'nin yarış içi lastik aşınması sıkıntılarıyla zorlandı. Bu, 2022'den yeni sezona taşınan bir başka faktördü.

Perez'in düşüşü devam ediyor...

Verstappen Red Bull'a Kanada'da100. GP zaferini kazandırdı. Ancak Perez, sıralama turlarındaki zorlu ve değişken koşullarda yine bekleneni veremeyince ancak altıncı olabildi. Ardından Avusturya ve Britanya'da iki kez daha Q2'de elenen Perez, son Q3 denemesinde birinci sektörü batırdıktan sonra Macaristan'da ancak dokuzuncu olabildi.

Bu kötü seriden "aracı nasıl ayarladığını" ve "sorun yaşadığında hangi yöne gitmesi gerektiğini" anlamamasını sorumlu tuttu. Ancak tüm bunlar onu tekrar tekrar sıralamada yükselme ihtiyacı içinde bıraktı ve yaz tatilinin arifesinde Belçika'ya takım arkadaşının 110 puan gerisinde ve şampiyonluk umutları neredeyse bitmiş bir şekilde geldi.

Perez en azından ıslak Avusturya sprint yarışının başlarında Verstappen'e saldırarak iyi bir mücadele göstermişti, aralarındaki mücadele o kadar şiddetliydi ki Verstappen medyanın karşısına çıkmadan önce takım telsizinden küfür etti.

Perez Spa'da yarışı ikinci bitirdi ama bu da bir başka yıkıcı darbe oldu. Verstappen vites kutusu değiştirme cezasının ardından altıncı sırada başlamıştı ancak yarışın sonunda ve Eau Rouge'da yarış ortasındaki yağmur serpintisi sırasında yaptığı müthiş kurtarışla F1'in en zorlu pistlerinden birinde Perez'in 22 saniye önüne geçmişti. Puan farkı 125'e çıktı.

Aston'un çöküşü, McLaren'in yükselişi başlıyor...

Mercedes'in İspanya GP'sindeki güçlü formu uzun sürmedi ve Red Bull dışında kimsenin podyum pozisyonları için tutarlı bir mücadele sürdürememesi 2023'ün bir başka teması haline geldi.

Fotoğraf: Erik Junius Verstappen rekor kıran galibiyet serisine başlarken Perez'in formu onu terk etti

Aston ve Alonso Haziran ayındaki Kanada GP'sinde yine ikinci olurken, Russell'ın podyum sıralarını kovalarken geçirdiği kaza sezon başındaki güçlü performansını sona erdirdi. Gerçekten de Russell'ın Abu Dabi finalindeki üçüncülüğüne kadar tekrar bu kadar sakin ve toplu görünmesi uzun zaman aldı.

Montreal, Aston'ın sezonunda kilit bir an olduğunu kanıtladı. Takım patronu Mike Krack'a göre, takım daha sonra "doğru seçim olmadığını" düşündüğü zemin ve sidepod değişikliklerini uygulamaya koymuştu. Ve bu sıralarda Aston içinden bazı isimler, yasadışı bir şey yapmakla suçlanmamalarına rağmen, FIA'nın ilk esnek kanat incelemesine yanıt olarak değişiklikler yaptıklarını itiraf ettiler.

Bir sonraki yarış Avusturya'da Ferrari, sezonun henüz ikinci podyumunu elde etti (Leclerc'in Bakü'deki üçüncülüğünün ardından). Leclerc Red Bull Ring'de ikinci oldu. Sanal güvenlik aracı altında pit stop ile avantaj sağladı ancak Ferrari'nin ön kanat ve ön taban güncellemesi ve dolayısıyla lastik aşınması ile kendinden emin görünüyordu. Bu durum Leclerc'in Spa'da da güçlü bir yarış temposu yakalamasını sağladı, ancak McLaren aniden Red Bull'u rahatsız edecek bir konuma yükseldi.

Bu tuhaf operasyonel sorunların ötesinde, Mercedes yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde McLaren'e karşı zayıftı

Bunun arkasındaki nedenler iki yönlüydü. Birincisi, turuncu takımın Temmuz ayında Avusturya GP'sinde yaptığı kapsamlı güncelleme hız potansiyelini ve sezonu değiştirdi. Ayrıca Silverstone ve Hungaroring'de MCL60'ın nefret ettiği yavaş hızlara pek rastlanmadı. Hatta Lando Norris, Verstappen'in rekor kıran 10 yarışlık serinin altıncısını kazanmak için geçmesinden önce kısa bir süre kendi evindeki yarışı lider götürerek yönetti.

Mercedes de tutarsızdı ve önemli bir alanda şaşırtıcı derecede kırılgandı. Hamilton Macaristan'da etkileyici bir pole pozisyonu elde etti ancak aynı yarışta Russell, Mercedes'in kendisini Q1 trafiğine sokarak "büyük bir hata yaptığını" söyledi. Ardından, Spa'daki bir sonraki yarışta, Mercedes'in araçlarının pistteki pozisyonlarını yanlış değerlendirmesi sonucu ikili sprint sıralamasında birbirlerinin önüne çıktı.

Ancak, bu tuhaf operasyonel sorunların ötesinde Mercedes, McLaren'e karşı yüksek yere basma kuvveti pistlerinde zayıftı. Tarih, Perez'in de Verstappen'e kıyasla bu tür yerlerde zorlanacağını ve Hollandalı'nın işini kolaylaştıracağını gösteriyordu.

Sainz'ın mor dönemi, Red Bull'un yükselişini sonlandırdı

Yaz tatilinden dönüşte Zandvoort'ta, Alonso'nun değişken koşullara uyum yeteneğini Aston'un beş GP'den sonra ilk kez podyuma çıkmasında kilit rol oynarken kuru-ıslak-kuru-ıslak gerilimini Verstappen kazandı. Bu arada Perez spin attı, pit yolunda duvara çarptı ve pitte hız yaparken yakalandı.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images McLaren'in yeniden dirilişi yaz boyunca önde yeni bir rakip yarattı ancak kimse Verstappen'e karşı koyamadı

Ancak geride kalan grupta dikkat çeken bir başka performans daha vardı. Bu, Sainz'ın beşinciliğe kadar mücadele ettiği ve o sırada "sezonun en iyi sürüşlerinden biri" olarak değerlendirdiği sürüştü. Ferrari'nin üzerinde çalıştığı ve Bahreyn'deki zayıf viraj hızını iyileştiren çözümler sayesinde Sainz, Ferrari'nin kendi evinde Verstappen ve Leclerc'in önünde sansasyonel bir Monza pole pozisyonu kazandı.

Bu, farklı kanat yaklaşımlarıyla toplam sürtünmeyi azaltma etrafında yoğunlaştı. İtalya'da bu, Ferrari kıdemli performans mühendisi Jock Clear'ın Monza'nın düzlükleri için "ısmarlama" olarak tanımladığı daha da ince bir arka kanatla birleştirildi. Sainz, Ferrari'nin ev sahibi olduğu yarışın ilk aşamalarını önde götürdü, ancak Red Bull'un biraz daha büyük arka kanadı (ancak kendileri için en küçüğü) Verstappen'in Monza'nın birkaç yüksek hızlı virajında DRS aralığında kalmak ve orta lastiklerini canlı tutmak için güçlü hızın keyfini çıkarabileceği anlamına geliyordu.

Verstappen sonunda öne geçti ve üst üste 10. galibiyetini aldı, Perez de onu beşinci sıradan ikinci sıraya kadar takip etti. Leclerc takım arkadaşını geçerek podyumun son basamağına çıkmak için her şeyini ortaya koydu ama bunu başaramadı.

Vasseur, Sainz'ın "birinci antrenmandaki ilk turdan itibaren" hızlı tempoya odaklanmasının onu Zandvoort ve Monza'da güçlendirdiğini ve Singapur'da pole pozisyonunu aldığında da bunu yapacağını söyledi. Burada, Red Bull'un serisi nihayet kırıldı ve tüm yarışları kazanma sorusu cevaplanmış oldu.

Engebeli yüzey ve yavaş hızdaki Marina Bay virajlarında bordürlere çıkmanın avantajları, RB19'u engelleyen bir kombinasyondu. Red Bull, zemin ve sürüş yüksekliğindeki hatalarla sıkıntısını artırdı ve Verstappen ve Perez sıralamalarda ancak 11. ve 13. sıraları alabildiler. Yarışı ise beşinci ve sekizinci sıralarda tamamladılar.

Önde Leclerc, Sainz'a yardım etmek için stratejisini feda etti. Leclerc güvenlik aracı altındaki pit stoplar sırasında dezavantajlı duruma düştükten sonra, Sainz Russell'ın önünde tempoyu kontrol etti. Norris ikinci sıraya yükseldiğinde Sainz, orta lastiklerle yükselişe geçen Mercedes çiftine karşı onu korumak için DRS verdi.

Sainz, F1'deki ikinci birincilik kupasını almadan önce "Ferrari'deki herkese bu büyük çabayı gösterdikleri ve bu sezonda kazanmayı başardıkları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sainz, Singapur'daki sersemletici performansıyla Red Bull'un 2023'teki galibiyet serisini engelledi

Kural tartışmaları, bu kez Red Bull'a zarar vermedi

Singapur öncesinde FIA, 2022 bütçe sınırının 10 takımın tamamı tarafından karşılandığını açıkladı. Böylece Red Bull'un 2021 bütçe sınırını ihlal ettiği için 7 milyon dolar para cezası ve aerodinamik testlerde yıl boyunca %10'luk bir azalma ile karşı karşıya kalmasına neden olan sıkıntı tekrarlanmadı.

Verstappen bu nedenle Red Bull'un 2023 boyunca araç geliştirme konusunda "biraz daha sınırlı" olduğunu düşünüyor. Ancak bu dönemdeki diğer entrika, Singapur için nihayet yürürlüğe giren ve esnek kanatlar ile zeminleri kısıtlayan iki teknik direktiften kaynaklandı. Red Bull'un ani düşüşünün gerçek nedeni bu muydu?

Horner, "aracımızda tek bir parça bile değişmedi" diye övünerek açıklama yaptıktan sonra Suzuka yarışı, RB19'un diğerleriyle arasındaki farkın - Kanada'da olduğu gibi yılın bazı noktalarında Red Bull en iyi lastik çalışma pencerelerini yakalamakta zorlandığında azaldığı yarışlar hariç - genel büyük marjına geri döndüğünü ortaya çıkardı.

Lastik endişeleri nedeniyle GP'de zorunlu kılınan stint uzunluklarıyla birlikte, tahmin edilebilir bir üç-stop olayı yaşandı. İki Mercedes'in 1. virajda çarpışması ve McLaren'in Norris'ten Piastri'ye saldırmaktan kaçınmasını istemesinin ardından Verstappen yine kazandı.

Verstappen o kadar iyiydi ki Norris'in kısa süreli tehdidini 19 saniye farkla savuşturdu. Perez, Alex Albon'a yaptığı hareketten bir hafta sonra Kevin Magnussen'e yaptığı hareketin cezasını çekmek için iki kez yarış dışı kaldı.

Verstappen yine erkenden şampiyon oldu

F1 bir sonraki ayakta, yeniden asfaltlanan ve iyileştirilen Katar pistine geri döndü. Ancak açılış gününden sonra lastiklerin, uzun süredir MotoGP yarışlarının yapıldığı pistte virajlarda yer alan piramit şeklindeki yeni bordürlerden gelen darbelere dayanamadığı anlaşıldı.

Verstappen; Perez'in Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg ile karıştığı üçlü kazada yarış dışı kalmasının ardından o hafta sonu sprint yarışında 2023 şampiyonluğunu garantilerken, Oscar Piastri pole pozisyonundan eğlenceli bir yarışı kazandı. Red Bull, GP'den önceki akşamki kutlamalarda pit kutusunu ıslatarak ceza almaktan çekindiği için, enerji içeceğiyle ıslatılmış kutlama fotoğraflarını garajından uzakta çekmek zorunda kaldı.

Lastik endişeleri nedeniyle GP'de zorunlu kılınan stint uzunluklarıyla birlikte, tahmin edilebilir bir üç-stop olayı yaşandı. İki Mercedes'in 1. virajda çarpışması ve McLaren'in Norris'ten Piastri'ye saldırmaktan kaçınmasını istemesinin ardından Verstappen yine kazandı. Woking takımı, Norris'in tüm yıl boyunca kazanmak için en iyi şansa sahip olduğuna inandığı bir pistte podyumu tamamladı.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Verstappen Katar sprint yarışında üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti

Geriye şampiyonun belli olduğu beş yarış kaldı ve bunların hepsini yine Verstappen kazandı. Ancak Perez kaza yapmadan önce 1. virajda Ferrarileri geçmek zorunda kaldığı Meksika ve Leclerc'in açılış turunda üç kez zorladığı Abu Dabi finali dışında hepsinde test edildi.

Austin'de Hamilton (daha sonra diskalifiye edildi), Verstappen'in fren sorunuyla boğuştuğu bir günde Mercedes'in zemin güncellemesi sayesinde yükselirken, Brezilya'da Norris kırmızı bayrağın ardından yeniden startta sürpriz bir atak yaptı.

Ancak Verstappen'i en çok zorlayan F1'in Las Vegas dönüşü oldu. Russell'ın 1. virajda ilk sıradaki Ferrari'yi pist dışına ittiği için ceza alan ve grupta geriye düşen Verstappen ile kazası güvenlik aracına neden oldu ve bu gelişme, Leclerc'in yarışı kaybetmesinde etkili oldu. Verstappen mücadele ederek Leclerc ve Perez'in önüne geçti. Leclerc, daha sonra Perez'in de arkasına düştü ancak son turda etkileyici bir şekilde yeniden öne geçmeyi başardı.

Bir hafta sonra, sezon dışı siyasi gerilimin tohumlarının ekildiği Abu Dabi'ye yapılacak vahşice uzun bir yolculuk öncesinde F1, pistin bozulmasının sonunda seyircilerin ilk gün dışarı atılmasına ve bir davanın açılmasına yol açtığı bir etkinlikte eğlenceli Vegas yarışının şampiyonanın yüzünü nasıl kızarttığını değerlendirdi.

Verstappen, "Bugün eğlenceliydi - bu konuda söylemek istediğim tek şey bu" dedi.

Verstappen'in sondan bir önceki yarışın pist dışı unsurlarına karşı yaptığı eleştiriler, sprint yarışı fikrine ve bunun bir gün motor sporlarının zirvesine katılımını nasıl etkileyebileceğine karşı da öfkelendiği bir yıl boyunca yaptığı en sesli açıklamalardı.