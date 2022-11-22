2023 Formula 1 gridi tamamlandı

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2022 Formula 1 sezonunun ardından Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Alfa Romeo sürücü kadrolarını korumayı tercih ederken, diğer takımlarda bir sürücü değişikliği yaşandı.

Sezonu dördüncü tamamlayan Alpine'de Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçme kararının ardından, Pierre Gasly ile sözleşme imzalandı. Bu, Fransız üreticinin Esteban Ocon - Gasly gibi iki Fransız sürücüyle yarışacağı anlamına geliyor.

McLaren, iki zorlu yılın ardından Daniel Ricciardo ile yola devam etmeme kararı aldı. Avustralyalı sürücünün yerini ise vatandaşı Oscar Piastri aldı.

Aston Martin, Sebastian Vettel'in emekliliğinden sonra Alman pilotun yerine Alonso ile anlaşma imzaladı.

Haas, Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı alırken, yerini vatandaşı Nico Hulkenberg aldı.

AlphaTauri, uzun süredir kendileri için yarışan Gasly'nin Alpine'e geçmesinin ardından Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries ile anlaştı.

Williams ise Nicholas Latifi ile yollarını ayırıp, çaylak Logan Sargeant ile kontrat imzaladı.

Yeni sezonda gridin en genç sürücü kadrosuna McLaren sahip olacak.

2023 sürücü kadroları:

Pilot Takım Motor Max Verstappen (25) Red Bull RBPT Sergio Perez (32) Red Bull RBPT Charles Leclerc (25) Ferrari Ferrari Carlos Sainz (28) Ferrari Ferrari Lewis Hamilton (37) Mercedes Mercedes George Russell (24) Mercedes Mercedes Pierre Gasly (26) Alpine Renault Esteban Ocon (26) Alpine Renault Oscar Piastri (21) McLaren Mercedes Lando Norris (23) McLaren Mercedes Valtteri Bottas (33) Alfa Romeo Ferrari Guan Yu Zhou (23) Alfa Romeo Ferrari Fernando Alonso (41) Aston Martin Mercedes Lance Stroll (24) Aston Martin Mercedes Kevin Magnussen (30) Haas Ferrari Nico Hulkenberg (35) Haas Ferrari Yuki Tsunoda (22) AlphaTauri RBPT Nyck de Vries (27) Nyck de Vries (27) AlphaTauri RBPT Logan Sargeant (21) Williams Mercedes Alexander Albon (26) Williams Mercedes