2023 Formula 1 gridi tamamlandı
Williams ve Haas'tan gelen duyuruların ardından 2023 Formula 1 gridi tamamlandı.
2022 Formula 1 sezonunun ardından Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Alfa Romeo sürücü kadrolarını korumayı tercih ederken, diğer takımlarda bir sürücü değişikliği yaşandı.
Sezonu dördüncü tamamlayan Alpine'de Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçme kararının ardından, Pierre Gasly ile sözleşme imzalandı. Bu, Fransız üreticinin Esteban Ocon - Gasly gibi iki Fransız sürücüyle yarışacağı anlamına geliyor.
McLaren, iki zorlu yılın ardından Daniel Ricciardo ile yola devam etmeme kararı aldı. Avustralyalı sürücünün yerini ise vatandaşı Oscar Piastri aldı.
Aston Martin, Sebastian Vettel'in emekliliğinden sonra Alman pilotun yerine Alonso ile anlaşma imzaladı.
Haas, Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı alırken, yerini vatandaşı Nico Hulkenberg aldı.
AlphaTauri, uzun süredir kendileri için yarışan Gasly'nin Alpine'e geçmesinin ardından Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries ile anlaştı.
Williams ise Nicholas Latifi ile yollarını ayırıp, çaylak Logan Sargeant ile kontrat imzaladı.
Yeni sezonda gridin en genç sürücü kadrosuna McLaren sahip olacak.
2023 sürücü kadroları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|Max Verstappen (25)
|Red Bull
|RBPT
|Sergio Perez (32)
|Red Bull
|RBPT
|Charles Leclerc (25)
|Ferrari
|Ferrari
|Carlos Sainz (28)
|Ferrari
|Ferrari
|Lewis Hamilton (37)
|Mercedes
|Mercedes
|George Russell (24)
|Mercedes
|Mercedes
|Pierre Gasly (26)
|Alpine
|Renault
|Esteban Ocon (26)
|Alpine
|Renault
|Oscar Piastri (21)
|McLaren
|Mercedes
|Lando Norris (23)
|McLaren
|Mercedes
|Valtteri Bottas (33)
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Guan Yu Zhou (23)
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Fernando Alonso (41)
|Aston Martin
|Mercedes
|Lance Stroll (24)
|Aston Martin
|Mercedes
|Kevin Magnussen (30)
|Haas
|Ferrari
|Nico Hulkenberg (35)
|Haas
|Ferrari
|Yuki Tsunoda (22)
|AlphaTauri
|RBPT
|Nyck de Vries (27)
|AlphaTauri
|RBPT
|Logan Sargeant (21)
|Williams
|Mercedes
|Alexander Albon (26)
|Williams
|Mercedes
FIA, 2026 için Honda ve Porsche'yi bekliyor
Vettel, Haas'ı eleştirdi: "Takım yönetimi bazen anlaşılması zor olabiliyor"
Son Haberler
Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn
Jack Doohan ve Pierre Gasly, Abu Dhabi testinde yaptıkları sürüşten memnun olduklarını söylediler.
Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"
Williams pilotu Logan Sargeant, yeni takımıyla katıldığı sezon sonu testinden yüzü gülerek ayrılıyor.
Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Robert Shwartzman, Abu Dhabi'deki Formula 1 testinde Carlos Sainz ve Charles Leclerc'e yakın olmasının, hızının bir göstergesi olduğu görüşünde.
Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor
Aston Martin, Takımlar Şampiyonası'nı Alfa Romeo ile aynı puanda tamamladı, ancak önceki sonuçlar nedeniyle İsviçre takımı sezonu önde noktaladı.