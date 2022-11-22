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Formula 1 Haberler

2023 Formula 1 gridi tamamlandı

Williams ve Haas'tan gelen duyuruların ardından 2023 Formula 1 gridi tamamlandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2023 Formula 1 gridi tamamlandı
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2022 Formula 1 sezonunun ardından Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Alfa Romeo sürücü kadrolarını korumayı tercih ederken, diğer takımlarda bir sürücü değişikliği yaşandı.

Sezonu dördüncü tamamlayan Alpine'de Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçme kararının ardından, Pierre Gasly ile sözleşme imzalandı. Bu, Fransız üreticinin Esteban Ocon - Gasly gibi iki Fransız sürücüyle yarışacağı anlamına geliyor.

McLaren, iki zorlu yılın ardından Daniel Ricciardo ile yola devam etmeme kararı aldı. Avustralyalı sürücünün yerini ise vatandaşı Oscar Piastri aldı.

Aston Martin, Sebastian Vettel'in emekliliğinden sonra Alman pilotun yerine Alonso ile anlaşma imzaladı.

Haas, Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı alırken, yerini vatandaşı Nico Hulkenberg aldı.

AlphaTauri, uzun süredir kendileri için yarışan Gasly'nin Alpine'e geçmesinin ardından Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries ile anlaştı.

Williams ise Nicholas Latifi ile yollarını ayırıp, çaylak Logan Sargeant ile kontrat imzaladı.

Yeni sezonda gridin en genç sürücü kadrosuna McLaren sahip olacak.

2023 sürücü kadroları:

Pilot Takım Motor
 Max Verstappen (25) Red Bull RBPT
 Sergio Perez (32) Red Bull RBPT
 Charles Leclerc (25) Ferrari Ferrari
 Carlos Sainz (28) Ferrari Ferrari
 Lewis Hamilton (37) Mercedes Mercedes
 George Russell (24) Mercedes Mercedes
 Pierre Gasly (26) Alpine Renault
 Esteban Ocon (26) Alpine Renault
 Oscar Piastri (21) McLaren Mercedes
 Lando Norris (23) McLaren Mercedes
Finland Valtteri Bottas (33) Alfa Romeo Ferrari
China Guan Yu Zhou (23) Alfa Romeo Ferrari
ispanya Fernando Alonso (41) Aston Martin Mercedes
 Lance Stroll (24) Aston Martin Mercedes
Denmark Kevin Magnussen (30) Haas Ferrari
 Nico Hulkenberg (35) Haas Ferrari
Japonya Yuki Tsunoda (22) AlphaTauri RBPT
 Nyck de Vries (27) AlphaTauri RBPT
United States Logan Sargeant (21) Williams Mercedes
Thailand Alexander Albon (26) Williams Mercedes
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