2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu!

Red Bull Racing ile arka arkaya iki şampiyonluk almayı başaran Max Verstappen, 2023 F1 sezonunun ilk 16 yarışında 13 zafer alarak şampiyonluk yoluna çok büyük bir adım atmıştı.

Bugünkü sprint yarışını ilk altıda bitirmesi halinde Verstappen üçüncü F1 şampiyonluğunu alacaktı ve öyle de oldu; Hollandalı pilot üçüncü başladığı yarışı ikinci bitirdi ve şampiyonluk için yeterli puanı almış oldu.

Bu sonuçla Verstappen, 2015 yılında başladığı F1 kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Tarihte bunu başarabilen sadece on pilot var ve Max Verstappen de üç kez şampiyon olabilen 11. F1 pilotu oldu.

Verstappen gibi üç kez şampiyon olan isimler arasında Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart ve Jack Brabham yer alıyor.

Verstappen aynı zamanda arka arkaya üç dünya şampiyonluğu elde eden beş pilottan birisi de oldu. Bunu başarabilen diğer isimler Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton.

Red Bull da 2023 Japonya GP'de şampiyon olduğu için, 2023 F1 sezonunun bitimine beş yarış kala iki şampiyonada da şampiyonlar belli olmuş oldu.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 2nd position and 2023 world drivers champion, in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images