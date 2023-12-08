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2023 FIA Ödül Töreni, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir?

Her yıl düzenlenen FIA Ödül Töreni, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in resmi olarak taç giyeceği tören cuma günü Bakü'de gerçekleştirilecek. İşte etkinliği nasıl izleyebileceğinizin detayları...

Editör Burak Yasul
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Her yıl düzenlenen FIA Ödül Töreni cuma akşamı Bakü'de düzenlenecek ve Max Verstappen resmi olarak üçüncü kez Dünya Şampiyonluğu kupasına kavuşacak.

Verstappen, düzenlenen 22 yarışın 19'unu kazanarak üçüncü şampiyonluğuna giden yolda sezonu domine etti.

Törende ayrıca Pilotlar Şampiyonasını sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Verstappen'in Red Bull'dan takım arkadaşı Sergio Perez ve Mercedes'ten Lewis Hamilton da hazır bulunacak.

Red Bull altıncı kez Markalar Şampiyonluğunu kupasını Milton Keynes'daki fabrikasına götürecek.

Formula 2 (Theo Pourchaire) ve Formula 3 (Gabriel Bortoleto) da şampiyonluk kupalarını alacaklar.

Bakü'de düzenlenen Gala gecesi, yerel saatle 23:00'te (Türkiye saatiyle 22:00) başlayacak ve FIA'nın YouTube kanalından izlenebilecek.

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